Lebih dari 200.000 penonton secara kumulatif menyaksikan tiga pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA timnas AS di SoFi Stadium (Los Angeles) dan Lumen Field (Seattle), dan para penggemar setia USMNT akan terus memadati stadion kapan pun dan di mana pun tim Bintang dan Garis-garis itu bertanding.

Skuad asuhan Mauricio Pochettino menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa di babak 32 besar, berhasil meraih kemenangan 2-0 yang penuh perjuangan atas Bosnia dan Herzegovina meskipun bermain dengan 10 orang setelah Folarin Balogun menerima kartu merah yang dramatis.

Kemenangan yang mengesankan ini, yang dipastikan oleh tendangan bebas spektakuler Malik Tillman, mematahkan kutukan historis melawan tim-tim Eropa di babak gugur. Didorong oleh keyakinan seluruh bangsa dan energi yang memukau dari kawasan Pacific Northwest, tuan rumah bersama ini siap mengandalkan intensitas tekanan tinggi mereka untuk menulis ulang sejarah dan mengamankan tempat di perempat final.

Hasil dan jadwal pertandingan Piala Dunia AS 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Jumat, 12 Juni AS vs Paraguay (pukul 6 sore PT) Stadion SoFi, Inglewood 4-1 Jumat, 19 Juni AS vs Australia (pukul 12 siang PT) Lumen Field, Seattle 2-0 Kamis, 25 Juni AS vs Turki (pukul 7 malam PT) SoFi Stadium, Inglewood 2-3 Rabu, 1 Juli AS vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 5 sore PT) Levi's Stadium, Santa Clara 2-0 Senin, 6 Juli AS vs Belgia (pukul 20.00 ET) Lumen Field, Seattle Beli Tiket

Perjalanan AS menuju Final Piala Dunia 2026

Karena AS finis di puncak Grup D, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Jika AS mengalahkan Bosnia dan Herzegovina pada hari Rabu, maka mereka akan menghadapi Belgia atau Senegal di Seattle selama babak 16 besar. Jika pasukan Pochettino benar-benar berhadapan dengan Belgia, mereka pasti ingin membalas kekalahan 5-2 yang mereka derita dari The Red Devils di Atlanta pada bulan Maret lalu.

Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Spanyol atau Portugal, Prancis di semifinal, dan Brasil, Argentina, atau Inggris di final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 1 Juli (17.00 PT) Babak 32 Besar Levi's Stadium, Santa Clara AS vs Bosnia dan Herzegovina 2-0 6 Juli (pukul 17.00 PT) Babak 16 Besar Lumen Field, Seattle Pertandingan ke-94: vs Belgia Tiket 10 Juli (pukul 12.00 PT) Perempat Final SoFi Stadium, Inglewood Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-93 Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium, Arlington Pertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-97 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102 Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia AS 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Apa yang bisa diharapkan dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2026?

Amerika Serikat berhasil lolos dari fase grup saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 1994, sebelum tersingkir dengan gagah berani di babak 16 besar oleh Brasil yang akhirnya menjadi juara Piala Dunia. Gol Bebeto di babak kedua menjadi satu-satunya pembeda antara kedua tim.

Tim Bintang dan Garis-garis (AS) telah mengalami kemajuan pesat sejak saat itu, lolos ke setiap Piala Dunia kecuali edisi 2018. Mereka mencapai babak 16 besar pada tiga kesempatan berikutnya (2010, 2014, dan 2022) serta mengejutkan banyak pihak dengan lolos ke perempat final pada 2002.

USMNT berharap dapat terus meningkat di bawah bimbingan Mauricio Pochettino. Mereka menunjukkan niat yang kuat saat menunjuk mantan manajer Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, dan Chelsea tersebut pada September 2024.

Siapa saja yang masuk dalam skuad AS untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili AS di Piala Dunia FIFA 2026: