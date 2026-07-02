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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat pada menit-menit terakhir: Jadwal babak gugur, informasi stadion di Seattle, harga, dan lainnya

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USA
C. Pulisic

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan para pembawa acara bersama

Lebih dari 200.000 penonton secara kumulatif menyaksikan tiga pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA timnas AS di SoFi Stadium (Los Angeles) dan Lumen Field (Seattle), dan para penggemar setia USMNT akan terus memadati stadion kapan pun dan di mana pun tim Bintang dan Garis-garis itu bertanding.

Skuad asuhan Mauricio Pochettino menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa di babak 32 besar, berhasil meraih kemenangan 2-0 yang penuh perjuangan atas Bosnia dan Herzegovina meskipun bermain dengan 10 orang setelah Folarin Balogun menerima kartu merah yang dramatis. 

Kemenangan yang mengesankan ini, yang dipastikan oleh tendangan bebas spektakuler Malik Tillman, mematahkan kutukan historis melawan tim-tim Eropa di babak gugur. Didorong oleh keyakinan seluruh bangsa dan energi yang memukau dari kawasan Pacific Northwest, tuan rumah bersama ini siap mengandalkan intensitas tekanan tinggi mereka untuk menulis ulang sejarah dan mengamankan tempat di perempat final.

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Hasil dan jadwal pertandingan Piala Dunia AS 2026

TanggalPertandingan (waktu kick-off lokal)TempatSkor Akhir / Tiket
Jumat, 12 JuniAS vs Paraguay (pukul 6 sore PT)Stadion SoFi, Inglewood4-1
Jumat, 19 JuniAS vs Australia (pukul 12 siang PT)Lumen Field, Seattle2-0
Kamis, 25 JuniAS vs Turki (pukul 7 malam PT)SoFi Stadium, Inglewood2-3
Rabu, 1 JuliAS vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 5 sore PT)Levi's Stadium, Santa Clara2-0
Senin, 6 JuliAS vs Belgia (pukul 20.00 ET)Lumen Field, SeattleBeli Tiket

Perjalanan AS menuju Final Piala Dunia 2026

Karena AS finis di puncak Grup D, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Jika AS mengalahkan Bosnia dan Herzegovina pada hari Rabu, maka mereka akan menghadapi Belgia atau Senegal di Seattle selama babak 16 besar. Jika pasukan Pochettino benar-benar berhadapan dengan Belgia, mereka pasti ingin membalas kekalahan 5-2 yang mereka derita dari The Red Devils di Atlanta pada bulan Maret lalu.

Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Spanyol atau Portugal, Prancis di semifinal, dan Brasil, Argentina, atau Inggris di final.

Tanggal (waktu kick-off setempat)BabakTempatPertandingan yang Mungkin TerjadiTiket
1 Juli (17.00 PT)Babak 32 BesarLevi's Stadium, Santa ClaraAS vs Bosnia dan Herzegovina2-0
6 Juli (pukul 17.00 PT)Babak 16 BesarLumen Field, SeattlePertandingan ke-94: vs Belgia

Tiket

10 Juli (pukul 12.00 PT)Perempat FinalSoFi Stadium, InglewoodPertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-93

Tiket

14 Juli (pukul 14.00 CDT)SemifinalAT&T Stadium, ArlingtonPertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-97

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)FinalMetLife Stadium (East Rutherford)Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102

Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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Berapa harga tiket Piala Dunia AS 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

TanggalTahap / KategoriKisaran Harga ResmiPerkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
28 Juni - 3 JuliBabak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)$225 – $540$550 – $3.200 ($1.250)
28 Juni - 3 JuliBabak 32 Besar (Lokasi Standar)$225 – $540$400 – $2.800 ($1.134)
4 Juli – 7 JuliBabak 16 Besar$240 – $640$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 JuliPerempat final$450 – $1.775$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 JuliSemifinal$930 – $3.295$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga$250 – $800$500 – $3.500 ($1.480)
19 JuliFinal Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)$1.490 – $7.875$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Apa yang bisa diharapkan dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2026?

Amerika Serikat berhasil lolos dari fase grup saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 1994, sebelum tersingkir dengan gagah berani di babak 16 besar oleh Brasil yang akhirnya menjadi juara Piala Dunia. Gol Bebeto di babak kedua menjadi satu-satunya pembeda antara kedua tim. 

Tim Bintang dan Garis-garis (AS) telah mengalami kemajuan pesat sejak saat itu, lolos ke setiap Piala Dunia kecuali edisi 2018. Mereka mencapai babak 16 besar pada tiga kesempatan berikutnya (2010, 2014, dan 2022) serta mengejutkan banyak pihak dengan lolos ke perempat final pada 2002.

USMNT berharap dapat terus meningkat di bawah bimbingan Mauricio Pochettino. Mereka menunjukkan niat yang kuat saat menunjuk mantan manajer Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, dan Chelsea tersebut pada September 2024. 

Siapa saja yang masuk dalam skuad AS untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili AS di Piala Dunia FIFA 2026:

PosisiPemainKlub Saat Ini
Penjaga GawangMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
BekChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
GelandangTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
PenyerangChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique Marseille


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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