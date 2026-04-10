Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Aljazair: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Aljazair mungkin akan tampil untuk kelima kalinya di Piala Dunia musim panas ini, namun ini akan menjadi penampilan pertama mereka dalam dua belas tahun terakhir, dan para penggemar di negara tersebut sudah tak sabar untuk menyaksikan tim kesayangan mereka beraksi di panggung dunia. Tiket sangat diminati, terutama karena mereka akan berhadapan dengan juara dunia saat ini.

Bisakah Desert Warriors lolos dari fase grup sekali lagi? Anda bisa hadir langsung untuk mendukung mereka meraih kesuksesan. Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 untuk Aljazair?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Selasa, 16 Juni Aljazair vs Argentina (20.00) Stadion Arrowhead (Kansas City) Tiket Senin, 22 Juni Aljazair vs Yordania (20.00) Stadion Levi's (Santa Clara) Tiket Sabtu, 27 Juni Aljazair vs Austria (21.00) Stadion Arrowhead (Kansas City) Tiket

Meskipun Aljazair sempat memimpin atas Belgia pada pertandingan pembuka grup mereka pada tahun 2014, Setan Merah bangkit kembali dengan mencetak dua gol di menit-menit akhir dan meraih kemenangan. Namun, tim hijau ini bereaksi positif dengan mencetak empat gol ke gawang Korea Selatan untuk kembali ke jalur kemenangan di tanah Brasil. Mereka mengakhiri jadwal grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Rusia, yang terbukti cukup untuk membuat mereka finis di posisi kedua klasemen.

Anda harus kembali ke tahun 1982 dan kampanye debut Piala Dunia Aljazair untuk menemukan satu-satunya kali mereka berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan pembuka turnamen. Luar biasa, mereka mengalahkan [Jerman Barat] pada tahun itu. Mereka menghadapi ujian besar lainnya kali ini, saat mereka memulai jadwal 2026 melawan juara bertahan Piala Dunia, Argentina.

Tugas yang lebih mudah menanti di Santa Clara pada putaran kedua babak penyisihan grup. Yordania akan menjalani debutnya di Piala Dunia dan peringkatnya lebih rendah 30+ posisi dari Aljazair dalam daftar peringkat FIFA. Namun, Yordania mencatatkan beberapa penampilan mengesankan di Piala Arab FIFA baru-baru ini dan tidak boleh dianggap remeh.

Aljazair kembali ke Arrowhead Stadium di Kansas City untuk pertandingan grup terakhir mereka melawan Austria. Das Team kembali ke turnamen global ini untuk pertama kalinya sejak 1998, tetapi Anda harus mundur lebih jauh ke tahun 1982 untuk melihat terakhir kalinya mereka tampil di babak gugur turnamen ini. Aljazair harus mewaspadai penyerang Austria, Marko Arnautovic, yang merupakan salah satu striker terpanas selama fase kualifikasi Piala Dunia UEFA, dengan mencetak total 8 gol.

Apa yang bisa diharapkan dari Aljazair di Piala Dunia 2026?

Mantan pelatih Swiss, Vladimir Petkovic, yang telah memimpin tim Aljazair sejak Februari 2024, beruntung memiliki beberapa pemain berpengalaman di skuad Desert Warriors yang diharapkan dapat membantu memandu tim melewati grup yang sulit. Mantan bintang Leicester dan Man City, Riyad Mahrez, yang kini bermain untuk Al-Ahli di Liga Pro Saudi, mungkin sudah berusia 34 tahun, tetapi dia tetap menjadi bagian penting dalam skuad. Pemain Aljazair lain dengan lebih dari 100 caps adalah bek tangguh Aissa Mandi. Bek tengah Lille ini adalah salah satu dari dua pemain yang tampil dalam semua 10 pertandingan kualifikasi Piala Dunia Aljazair.

Selain kekalahan mengejutkan di kandang dari Guinea dan hasil imbang tanpa gol melawan tim yang sama di laga tandang, perjalanan tim asuhan Petkovic selama kualifikasi bisa dibilang mulus. Mereka memenangkan delapan pertandingan lainnya dan finis dengan selisih tujuh poin dari rival terdekat mereka di grup.

Prestasi terbaik Aljazair di Piala Dunia sebelumnya terjadi pada tahun 2014, saat terakhir kali mereka lolos ke ajang sepak bola dunia tersebut. Pada upaya keempat mereka, Aljazair berhasil melaju ke babak gugur. Meskipun menjalani pertandingan babak 16 besar yang menegangkan melawan Jerman yang berlangsung hingga menit-menit akhir, Aljazair kehabisan tenaga di babak perpanjangan waktu, sementara juara Piala Dunia berkali-kali itu terus melaju dan akhirnya mengangkat trofi untuk keempat kalinya.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Aljazair?

Para pendukung memiliki beberapa kesempatan untuk membeli tiket pertandingan yang melibatkan Aljazair, melalui situs web FIFA, mulai sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Visa Presale Draw’ (September) dan ‘Early Ticket Draw’ (Oktober), masih ada beberapa fase lagi yang akan datang, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Undian Pemilihan Acak

Dengan selesainya undian Piala Dunia FIFA 2026 dan sudah diketahui jadwal pertandingan grup, fase penjualan tiket berikutnya akan dimulai pada 11 Desember dan berlangsung hingga 13 Januari.

Selama fase ini, para penggemar dapat mengajukan permohonan untuk pertandingan tertentu. Tiket dijual dengan harga tetap dan pemohon yang berhasil akan diberi tahu jika mereka memenangkan tiket pada bulan Februari.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Menjelang turnamen (Musim Semi 2026), penggemar dapat membeli tiket yang tersisa berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dirilis atau untuk pertandingan mana saja, tetapi Anda dapat mengharapkan ketersediaan yang terbatas dan tiket akan cepat habis terjual.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Anda kemudian dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Pasar Sekunder

Menjelang hari H, dan jika tiket habis terjual (yang kemungkinan besar akan terjadi), para penggemar juga bisa mencari di pasar sekunder melalui situs web seperti StubHub, di mana penjualan kembali antar-penggemar akan tersedia dengan harga yang bervariasi.

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia 2026 Aljazair?

Tempat utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan kursi untuk pertandingan Aljazair adalah portal tiket resmi FIFA, tempat semua tiket Piala Dunia pertama kali dirilis.

Penggemar harus mendaftar untuk mendapatkan FIFA ID agar dapat berpartisipasi dalam berbagai fase penjualan, yang meliputi prapenjualan awal, undian pemilihan acak, dan peluncuran tiket berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Selain peluncuran awal, FIFA juga mengoperasikan Pasar Penjualan Kembali dan Pertukaran resminya sendiri. Ini adalah satu-satunya platform yang disetujui FIFA bagi penggemar yang ingin menjual kembali atau membeli tiket yang sudah habis terjual.

Ketersediaan di platform penjualan kembali sering kali terbatas dan sporadis, terutama menjelang pertandingan, tetapi ini tetap menjadi opsi teraman untuk membeli tiket di luar fase penjualan utama. Bagi penggemar di Meksiko, Pasar Pertukaran khusus (Mercado de Intercambio) menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah perlindungan resmi yang sama.

Bagi mereka yang melewatkan periode penjualan resmi FIFA atau membutuhkan tiket untuk tanggal atau kota tertentu, situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub atau Ticombo juga akan menawarkan tiket Piala Dunia. Platform-platform ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, namun umumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena pasar penjualan kembali yang dipengaruhi oleh permintaan.

Para penggemar yang mempertimbangkan pasar pihak ketiga disarankan untuk berhati-hati, karena penjual tidak resmi memiliki risiko terkait keaslian, validitas transfer, dan harga yang melambung tinggi. Penting untuk hanya mengandalkan platform terkemuka dengan jaminan pembeli yang kuat dan kebijakan pengembalian dana yang jelas.

Tiket Piala Dunia 2026 Aljazair: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Aljazair dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Aljazair

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Aljazair yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di tempat yang Anda pilih.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: