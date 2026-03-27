Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Afrika Selatan: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Setelah menjalani babak kualifikasi yang bersejarah dan berhasil memuncaki Grup C di atas raksasa-raksasa sepak bola kontinental seperti Nigeria, Afrika Selatan telah memastikan tempatnya di Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Ini menandai penampilan pertama mereka sejak menjadi tuan rumah turnamen pada 2010, dan "Yellow Nation" siap membawa semangat vuvuzela ke Amerika.

Dapatkah pasukan Hugo Broos mengulangi keajaiban tahun 1996 atau kegigihan tahun 2010? Izinkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Para penggemar Afrika Selatan harus memperhatikan: Bafana Bafana telah tergabung dalam Grup A, yang berarti mereka akan terlibat dalam hari pembukaan turnamen yang sangat dinantikan.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Afrika Selatan?

Jadwal Persiapan Afrika Selatan

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off setempat) Tempat Tiket Jumat, 27 Maret Afrika Selatan vs Panama (19.30) Stadion Moses Mabhida (Durban) Tiket Selasa, 31 Maret 2026 Afrika Selatan vs Panama (20.00 WIB) Stadion DHL (Kota Cape) Tiket

Jadwal Piala Dunia Afrika Selatan 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Kamis, 11 Juni Meksiko vs Afrika Selatan (19.00) Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket Kamis, 18 Juni Playoff D* UEFA vs Afrika Selatan (16.00) Stadion Atlanta (Atlanta) Tiket Rabu, 24 Juni Afrika Selatan vs Korea Selatan (21.00) Estadio BBVA (Monterrey) Tiket

*Playoff D UEFA mencakup Republik Ceko, Republik Irlandia, Denmark, atau Makedonia Utara.

Perjalanan ini dimulai di Estadio Azteca yang legendaris, stadion pertama yang menjadi tuan rumah tiga pertandingan pembuka Piala Dunia. Afrika Selatan akan berusaha mengulangi keajaiban tahun 2010 ketika gol ikonik Siphiwe Tshabalala mengejutkan dunia. Kali ini, mereka akan menghadapi tuan rumah Meksiko di hadapan 80.000 penggemar yang bersorak-sorai, sebuah pengalaman tak terlupakan bagi setiap pendukung yang datang ke sana.

Dari sana, skuad ini akan bertolak ke utara menuju Atlanta untuk pertandingan krusial melawan lawan dari Eropa sebelum mengakhiri babak penyisihan grup di Monterrey. Menghadapi Korea Selatan akan menjadi ujian taktis, namun jika Bafana Bafana mampu mengamankan poin dalam dua pertandingan pertama mereka, atmosfer di Guadalupe akan sangat meriah saat mereka mengejar satu tempat di babak 32 besar.

Apa yang bisa diharapkan dari Afrika Selatan di Piala Dunia 2026?

Di bawah kepemimpinan Hugo Broos, yang membawa tim ini meraih medali perunggu di AFCON baru-baru ini, Afrika Selatan telah menemukan identitas baru.

Tulang punggung tim ini dibangun atas dasar keunggulan domestik, dengan bintang-bintang Mamelodi Sundowns seperti Ronwen Williams dan Teboho Mokoena yang membawa pengalaman di tingkat benua.

Williams, yang mencetak sejarah dengan empat penyelamatan penalti dalam satu adu penalti, akan sangat penting dalam lingkungan bertekanan tinggi di Piala Dunia. Di lini serang, bakat Oswin Appollis dan ketajaman Lyle Foster memberi Afrika Selatan senjata untuk mengancam pertahanan mana pun melalui serangan balik.

Setelah lolos dengan kemenangan telak 3-0 atas Rwanda, kepercayaan diri di tim sedang berada di titik tertinggi sepanjang masa.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Afrika Selatan?

Para pendukung memiliki beberapa kesempatan untuk membeli tiket melalui situs web FIFA dan pasar sekunder yang terverifikasi.

Undian Pemilihan Acak

Dengan sudah diketahui hasil pertandingan grup terakhir, fase utama berikutnya dari penjualan tiket resmi akan dilakukan melalui Undian Pemilihan Acak.

Para penggemar mendaftar untuk pertandingan tertentu, dan kelolosan ditentukan melalui undian. Peserta yang lolos biasanya diberi tahu dalam waktu satu bulan setelah periode pendaftaran ditutup.

Pasar Sekunder

Untuk pertandingan yang sangat diminati seperti pertandingan pembuka di Azteca, alokasi tiket resmi langsung habis terjual. Para penggemar sering beralih ke pasar sekunder tepercaya seperti StubHub.

Platform-platform ini menawarkan cara aman untuk membeli tiket dari penggemar lain dengan harga yang bervariasi sesuai permintaan.

Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs web jika Anda membeli dari pengecer sekunder.

Tiket Piala Dunia Afrika Selatan 2026: Berapa harganya?

Harga dibagi ke dalam kategori berdasarkan lokasi tempat duduk. Kategori 1 menawarkan pemandangan terbaik di tingkat bawah, sedangkan Kategori 4 adalah tingkat yang paling terjangkau bagi penggemar lokal dan internasional.

Panggung Kisaran Harga Tiket (USD) Babak Grup (Non-Tuan Rumah) $60 - $620 Babak Grup (Tuan Rumah/Pembuka) $75 - $2.355 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $8.680

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 di Afrika Selatan

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan di Afrika Selatan yang mencakup tiket premium, makanan dan minuman gourmet, serta fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah (AS, Meksiko, dan Kanada).

Bagi penggemar Bafana Bafana yang ingin bepergian dengan gaya, paket-paket berikut tersedia:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim non-negara tuan rumah mana pun (Sangat cocok untuk pertandingan Afrika Selatan di Atlanta atau Monterrey).

Babak Gugur: Babak 32 Besar / Babak 16 Besar / Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa saja.

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan aksi Afrika Selatan di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya, saat mereka bertanding di Meksiko dan Amerika Serikat.

Termasuk: Semua 3 pertandingan Babak Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar.

Pilihan layanan: FIFA Pavilion.

Mulai dari $6.750 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda (misalnya, Estadio Azteca atau Mercedes-Benz Stadium).

Termasuk: 4–9 pertandingan, tergantung pada venue yang dipilih.

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Mulai dari $8.275 USD / per orang

