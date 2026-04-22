Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder: Pasar Sekunder Resmi FIFA, pasar sekunder Meksiko, informasi, dan lainnya

Antusiasme menjelang Piala Dunia 2026 semakin memuncak seiring dengan dimulainya turnamen di Amerika Utara pada 11 Juni.

Tiket mungkin sudah laris manis, terutama setelah semua tim dan pertandingan telah dikonfirmasi, tetapi jangan khawatir jika Anda belum mendapatkan tiket Anda.

Biarkan GOAL memberikan informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk informasi tentang pembelian tiket resmi dari pihak ketiga dan lainnya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 dari penjualan kembali?

Para penggemar telah dapat membeli tiket resmi pertandingan Piala Dunia 2026 melalui situs FIFA sejak September 2025. Tahap penjualan tiket Piala Dunia yang terakhir, yaitu Tahap Penjualan Menit-Menit Terakhir, dimulai pada 1 April dan berlangsung hingga akhir turnamen.

Belum mendapatkan tiket pada fase-fase sebelumnya? Berikut adalah semua opsi penjualan kembali:

Pasar Penjualan Kembali/Pertukaran FIFA

Saluran resmi untuk memesan tiket penjualan kembali adalah Pasar Penjualan Kembali/PertukaranFIFA, yang dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Platform ini, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2025, dibuka kembali pada 2 April dan akan tetap buka hingga satu jam sebelum kick-off masing-masing pertandingan.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika, dan internasional.

Pasar Sekunder

Penjual pihak ketiga, seperti StubHub, juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Meskipun pasar sekunder ada, Anda harus selalu berhati-hati saat membeli tiket melalui jalur ini karena harganya bisa sangat melambung.

Penting juga bagi Anda untuk memastikan bahwa penjual pihak ketiga menggunakan fitur Transfer Tiket FIFA resmi saat memindahkan tiket langsung ke akun FIFA Anda.

Satu hal penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket resale harus sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Pasar Pertukaran FIFA

Pasar Pertukaran FIFA (FIFA Exchange Marketplace) adalah platform resmi bagi warga Meksiko untuk menjual kembali, membeli, atau menukar tiket Piala Dunia 2026 dengan aman.

Meksiko memiliki perlindungan hukum khusus untuk penjualan kembali, sehingga sistemnya sedikit berbeda.

Berbeda dengan Pasar Penjualan Kembali FIFA utama, tiket di pasar Meksiko hanya dijual sesuai nilai nominal, sehingga penjual tidak boleh menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026 yang dijual kembali?

Tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Panggung Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: