Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport
Bosnia and Herzegovina World Cup 2026 tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Bosnia dan Herzegovina: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup
Bosnia and Herzegovina
E. Dzeko

Semua yang perlu Anda ketahui tentang menyaksikan penampilan para juara Italia di Piala Dunia

Para pendukung Bosnia dan Herzegovina masih diliputi euforia setelah tim mereka meraih kemenangan bersejarah atas Italia untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.

Kanada, salah satu tuan rumah, akan menjadi lawan pertama Bosnia dan Herzegovina. Kedua tim akan bertanding di BMO Field, Toronto, pada 12 Juni.

Tim asuhan Sergej Barbarez berhasil menjaga ketenangan mereka selama dua kemenangan adu penalti di babak playoff, dan mereka harus menunjukkan ketangguhan yang sama jika ingin berhasil lolos dari grup Piala Dunia mereka.

Ikuti GOAL untuk informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket pertandingan Bosnia dan Herzegovina, serta harganya.

Jadwal Pertandingan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026

Bosnia dan Herzegovina harus berjuang keras selama kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka.

Akankah mereka menunjukkan semangat yang sama di Amerika Utara musim panas ini? Berikut adalah jadwal Grup B yang menanti mereka:

Tanggal

Jadwal Pertandingan

Lokasi

Tiket

Jumat, 12 Juni      

Kanada vs Bosnia dan Herzegovina    

BMO Field, Toronto

Tiket

Kamis, 18 Juni      

Swiss vs Bosnia dan Herzegovina 

Stadion SoFi, Inglewood

Tiket

Rabu, 24 Juni      

Bosnia dan Herzegovina vs Qatar     

Lumen Field, Seattle

Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Bosnia dan Herzegovina?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.
  • Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Pasar ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Bosnia dan Herzegovina?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori

Babak Grup

Babak 32 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026

Meskipun kehilangan fokus di tengah-tengah babak kualifikasi, kalah dari Austria di kandang sendiri, dan bermain imbang dengan Siprus di kandang lawan, yang menggagalkan upaya mereka untuk mendapatkan tempat otomatis di Piala Dunia 2026, Bosnia dan Herzegovina berhasil memulihkan ketenangan mereka tepat pada waktunya.

Pada babak playoff berikutnya, kualitas perjuangan Bosnia mulai terlihat. Legenda nasional, Edin Džeko, mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir pada semifinal melawan Wales untuk memaksa adu penalti, yang akhirnya mereka menangkan.

Narasi serupa terulang di final babak playoff melawan Italia, di mana Haris Tabaković mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir, sebelum Bosnia sekali lagi menunjukkan kehebatan mereka dari titik penalti, membuat penonton di Zenica bergemuruh.

Ini baru kedua kalinya Zmajevi (The Dragons) lolos ke Piala Dunia dan itulah alasan mengapa tiket pertandingan mereka sangat diminati.

Pada tahun 2014, di Brasil, saat mereka menjalani debut turnamen, mereka menelan kekalahan dari Argentina (1-2) dan Nigeria (0-1), yang mengakhiri impian mereka untuk melaju ke babak gugur. Namun, mereka berhasil meraih kemenangan hiburan atas Iran (3-1) dalam pertandingan terakhir fase grup.

Yang menakjubkan, Edin Džeko, di usia 40 tahun, masih menjadi titik fokus di lini depan. Striker Schalke ini adalah salah satu dari empat pemain Bosnia yang mencetak gol selama kampanye Piala Dunia 2014. Satu-satunya anggota skuad 2014 lainnya yang akan bertolak ke Amerika Utara adalah Sead Kolašinac, yang saat ini berkarier di Serie A bersama Atalanta.

Di mana saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara

Stadion (Kota)

Kapasitas

Kanada

BC Place (Vancouver)

54.000


BMO Field (Toronto)

45.000

Meksiko

Estadio Banorte (Kota Meksiko)

83.000


Estadio Akron (Guadalajara)

48.000


Estadio BBVA (Monterrey)

53.500

Amerika Serikat

Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)

75.000


Stadion Gillette (Foxborough)

65.000


Stadion AT&T (Dallas)

94.000


Stadion NRG (Houston)

72.000


Stadion Arrowhead (Kansas City)

73.000


Stadion SoFi (Inglewood)

70.000


Stadion Hard Rock (Miami)

65.000


Stadion MetLife (East Rutherford)

82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)

69.000


Stadion Levi's (San Francisco)

71.000


Lumen Field (Seattle)

69.000