Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Bosnia dan Herzegovina: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Para pendukung Bosnia dan Herzegovina masih diliputi euforia setelah tim mereka meraih kemenangan bersejarah atas Italia untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.

Kanada, salah satu tuan rumah, akan menjadi lawan pertama Bosnia dan Herzegovina. Kedua tim akan bertanding di BMO Field, Toronto, pada 12 Juni.

Tim asuhan Sergej Barbarez berhasil menjaga ketenangan mereka selama dua kemenangan adu penalti di babak playoff, dan mereka harus menunjukkan ketangguhan yang sama jika ingin berhasil lolos dari grup Piala Dunia mereka.

Ikuti GOAL untuk informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket pertandingan Bosnia dan Herzegovina, serta harganya.

Jadwal Pertandingan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026

Bosnia dan Herzegovina harus berjuang keras selama kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka.

Akankah mereka menunjukkan semangat yang sama di Amerika Utara musim panas ini? Berikut adalah jadwal Grup B yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Jumat, 12 Juni Kanada vs Bosnia dan Herzegovina BMO Field, Toronto Tiket Kamis, 18 Juni Swiss vs Bosnia dan Herzegovina Stadion SoFi, Inglewood Tiket Rabu, 24 Juni Bosnia dan Herzegovina vs Qatar Lumen Field, Seattle Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Bosnia dan Herzegovina?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Pasar ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Bosnia dan Herzegovina?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026

Meskipun kehilangan fokus di tengah-tengah babak kualifikasi, kalah dari Austria di kandang sendiri, dan bermain imbang dengan Siprus di kandang lawan, yang menggagalkan upaya mereka untuk mendapatkan tempat otomatis di Piala Dunia 2026, Bosnia dan Herzegovina berhasil memulihkan ketenangan mereka tepat pada waktunya.

Pada babak playoff berikutnya, kualitas perjuangan Bosnia mulai terlihat. Legenda nasional, Edin Džeko, mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir pada semifinal melawan Wales untuk memaksa adu penalti, yang akhirnya mereka menangkan.

Narasi serupa terulang di final babak playoff melawan Italia, di mana Haris Tabaković mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir, sebelum Bosnia sekali lagi menunjukkan kehebatan mereka dari titik penalti, membuat penonton di Zenica bergemuruh.

Ini baru kedua kalinya Zmajevi (The Dragons) lolos ke Piala Dunia dan itulah alasan mengapa tiket pertandingan mereka sangat diminati.

Pada tahun 2014, di Brasil, saat mereka menjalani debut turnamen, mereka menelan kekalahan dari Argentina (1-2) dan Nigeria (0-1), yang mengakhiri impian mereka untuk melaju ke babak gugur. Namun, mereka berhasil meraih kemenangan hiburan atas Iran (3-1) dalam pertandingan terakhir fase grup.

Yang menakjubkan, Edin Džeko, di usia 40 tahun, masih menjadi titik fokus di lini depan. Striker Schalke ini adalah salah satu dari empat pemain Bosnia yang mencetak gol selama kampanye Piala Dunia 2014. Satu-satunya anggota skuad 2014 lainnya yang akan bertolak ke Amerika Utara adalah Sead Kolašinac, yang saat ini berkarier di Serie A bersama Atalanta.

Di mana saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Stadion Gillette (Foxborough) 65.000

Stadion AT&T (Dallas) 94.000

Stadion NRG (Houston) 72.000

Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000

Stadion SoFi (Inglewood) 70.000

Stadion Hard Rock (Miami) 65.000

Stadion MetLife (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Stadion Levi's (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000







