Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Belgia: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Belgia telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam dekade terakhir, mencapai setidaknya babak perempat final di empat turnamen sepak bola besar, termasuk finis di posisi ketiga pada Piala Dunia 2018. Mereka akan berusaha untuk terus maju lagi musim panas ini, dan Anda dapat memesan tiket pertandingan sekarang.

Meskipun pemain seperti Vincent Kompany, Eden Hazard, dan Dries Mertens telah pensiun, skuad Belgia saat ini masih dipenuhi dengan talenta-talenta berbakat. Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan lainnya siap memukau para penggemar di Amerika Utara dan menyinari Piala Dunia.

Apakah Belgia akan tampil gemilang melawan lawan-lawan di grup mereka? Anda bisa berada di pinggir lapangan untuk menyaksikannya. Biarkan GOAL membawa Anda melalui semua informasi terbaru tentang tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota tuan rumah untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa jadwal grup Belgia di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu kick-off lokal) Tempat Tiket Senin, 15 Juni Belgia vs Mesir (12 siang) Lumen Field (Seattle) Tiket Minggu, 21 Juni Belgia vs Iran (12 siang) SoFi Stadium (Inglewood) Tiket Jumat, 26 Juni Belgia vs Selandia Baru (20.00) BC Place (Vancouver) Tiket



Para penggemar Belgia merasa kecewa di Piala Dunia empat tahun lalu di Qatar. Meskipun memiliki banyak talenta serangan di skuad, mereka gagal mencetak gol di depan gawang. Dalam pertandingan pembuka yang sengit melawan Kanada, gol Michy Batshuayi pada menit ke-44 menjadi satu-satunya pembeda bagi tim tersebut.

Menakjubkan, itu adalah satu-satunya gol yang dicetak Belgia dalam turnamen tersebut. Setelah pertandingan melawan Kanada, mereka kalah 2-0 dari Maroko dan imbang 0-0 dengan Kroasia, yang berarti Tim Merah Belgia tersingkir sebelum fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998.

Setelah keluar secara dramatis empat tahun lalu, Belgia tahu mereka tidak boleh terlalu percaya diri kali ini. Namun, secara teori, mereka tampaknya tergabung dalam salah satu grup yang lebih mudah, dengan tidak ada lawan mereka di fase grup yang pernah mencatat kemenangan di Piala Dunia.

Pertandingan pertama bagi tim asuhan Rudi Garcia adalah melawan Mesir di Seattle. Meskipun debut mereka di Piala Dunia terjadi pada 1934, secara mengejutkan ini akan menjadi penampilan keempat Mesir di ajang sepak bola dunia.

Belgia tahu mereka harus waspada terhadap duo penyerang Mesir yang berpengalaman, Mo Salah dan Trezeguet. Keduanya mencetak 14 dari 20 gol tim mereka selama kualifikasi Piala Dunia.

Tim Garcia kemudian bertolak ke California dan berhadapan dengan Iran. Tim Melli tersingkir di fase grup pada setiap dari enam penampilan sebelumnya di Piala Dunia. Mereka juga kebobolan enam gol dalam salah satu pertandingan grup mereka di Qatar 2022.

The Red Devils akan menutup kampanye grup mereka di Kanada (Vancouver) melawan Selandia Baru. Saat terakhir All Whites lolos ke Piala Dunia pada 2010, mereka imbang dalam semua pertandingan grup sebelum tersingkir.

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Belgia

Para pendukung dapat membeli tiket resmi untuk pertandingan yang melibatkan Belgia melalui situs web FIFA, mulai sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Visa Presale Draw’ (September), ‘Early Ticket Draw’ (Oktober), dan ‘Random Selection Draw’ (Desember/Januari), masih ada opsi tiket yang tersedia.

Fase Penjualan Terakhir

Semakin dekat dengan turnamen (mulai April), penggemar dapat membeli tiket yang tersisa berdasarkan prinsip ‘siapa cepat, dia dapat’. FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dirilis atau untuk pertandingan mana, tetapi Anda dapat mengharapkan ketersediaan terbatas dan penjualan cepat habis.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk akun. Anda kemudian dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Pasar Sekunder

Selain peluncuran awal, FIFA juga mengoperasikan Pasar Resale dan Pertukaran Resmi miliknya sendiri. Ini adalah platform resmi FIFA satu-satunya bagi penggemar yang ingin menjual kembali atau membeli tiket yang sudah habis terjual.

Ketersediaan di platform resale seringkali terbatas dan sporadis, terutama saat pertandingan mendekat, tetapi tetap menjadi opsi teraman untuk membeli tiket di luar fase penjualan utama. Bagi penggemar di Meksiko, Pasar Tukar-Menukar (Mercado de Intercambio) yang khusus menangani transaksi resale lokal di bawah jaminan resmi yang sama.

Bagi yang tidak mendapatkan tiket melalui jendela resmi FIFA atau membutuhkan tiket untuk tanggal atau kota tertentu, situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub juga akan menjual tiket Piala Dunia. Platform-platform ini menawarkan fleksibilitas lebih, tetapi umumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena pasar penjualan kembali yang didorong oleh permintaan.

Tiket Piala Dunia 2026 Belgia: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Belgia dibagi menjadi kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tribun bawah.

Yang paling mahal, terletak di tribun bawah. Kategori 2: Mencakup area atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup area atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Utama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Utama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tribun atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Rentang harga tiket Fase Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Fase Grup (pertandingan AS, Kanada, dan Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 di Belgia

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Belgia, yang mencakup tiket premium, makanan dan minuman, serta fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Fase Grup: Pertandingan tim non-tuan rumah (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Perunggu: Satu pertandingan

Opsi layanan: Lounge Pinggir Lapangan, VIP, Lounge Trofi, Klub Juara, Paviliun FIFA

Mulai dari $1.400 USD per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4-9 pertandingan, tergantung pada venue

Semua hari pertandingan dan tahap pertandingan berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD per orang

Ikuti Tim Saya

Lihat tim Anda bertanding di setiap pertandingan tahap awal, terlepas dari lokasi.

Semua 3 pertandingan fase grup dan 1 pertandingan babak 32 besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Follow My Team tidak tersedia saat ini untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan akomodasi: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa yang dapat diharapkan dari Belgia di Piala Dunia

Belgia akan tiba di Amerika Utara musim panas ini setelah menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia yang mengesankan. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, mereka finis di puncak grup kualifikasi tanpa kalah satu pertandingan pun. Faktanya, Anda harus kembali ke tahun 2009 untuk menemukan kali terakhir mereka kalah dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia.

The Red Devils mungkin tidak mencapai puncak seperti kampanye kualifikasi sebelumnya, seperti pada 2018, di mana mereka memenangkan 9 dari 10 pertandingan dan mencetak 43 gol, tetapi mereka tetap mempertahankan momentum di bawah arahan Rudi Garcia. Belgia memasuki 2026 dengan semangat tinggi setelah menyelesaikan 2025 dengan rekor tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan.

Kevin De Bruyne sekali lagi tampil gemilang untuk Belgia saat dibutuhkan, menjadi top skor tim dengan enam gol kualifikasi. Dia didukung dengan baik, dengan sejumlah pemain lain juga mencetak gol, termasuk Jeremy Doku, Youri Tielemans, dan Hans Vanaken.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat daftar kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: