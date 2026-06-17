Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Belanda: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Meskipun hasil imbang melawan Jepang bukanlah awal yang sempurna seperti yang diharapkan Ronald Koeman untuk tim Belanda-nya, pertandingan tersebut terbukti menjadi salah satu laga paling berkesan di Piala Dunia FIFA 2026 sejauh ini, dan para pendukung kedua tim sangat menikmati setiap menitnya.

Kita bisa mengharapkan hal serupa saat Belanda berhadapan dengan sesama tim Eropa, Swedia, dalam laga kedua Grup F di NRG Stadium, Houston, pada Sabtu (20 Juni). Pertandingan ini diprediksi akan menjadi pertarungan epik.

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Jadwal Pertandingan Belanda di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Minggu, 14 Juni Jepang vs Belanda (2-2) AT&T Stadium (Dallas) N/A Sabtu, 20 Juni Belanda vs Swedia NRG Stadium (Houston) Tiket Kamis, 25 Juni Tunisia vs Belanda Stadion Arrowhead (Kansas City) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Belanda

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Belanda 2026: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sedangkan harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Belanda di Piala Dunia

Meskipun belum pernah mengangkat trofi Piala Dunia, Belanda telah menciptakan banyak momen magis dan nyaris meraih gelar di ajang olahraga terbesar di dunia ini.

Mereka menjadi runner-up di Piala Dunia 1974, 1978, dan 2010, serta tersingkir di babak semifinal pada turnamen 1998 dan 2014.

Layaknya jalur produksi, Belanda terus melahirkan bintang-bintang berbakat yang bersinar di panggung dunia. Nama-nama seperti Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben, dan Robin van Persie pernah menampilkan keajaiban mereka di masa lalu, dan kini bintang-bintang masa kini, seperti Cody Gakpo, Tijjani Reijnders, dan Memphis Depay, bertekad untuk meniru prestasi heroik masa lalu.

Belanda tiba di Amerika Utara setelah menjalani kampanye kualifikasi yang sangat mengesankan, di mana mereka tak terkalahkan, meraih enam kemenangan, dua hasil imbang, dan mencetak 27 gol sepanjang perjalanan. Depay, yang kini bermain di Brasil bersama Corinthians, menjadi pencetak gol terbanyak untuk Oranje asuhan Ronald Koeman, dengan mencetak delapan gol selama babak kualifikasi.

Faktanya, tim Belanda hanya kalah sekali sejak musim panas 2024, yaitu saat mereka kalah tipis 1-0 dari Jerman di Munich dalam ajang Nations League (Oktober 2024).

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini: