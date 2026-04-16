Meskipun sepak bola mungkin tidak dianggap sebagai olahraga paling glamor di Amerika Utara, ketika Piala Dunia FIFA digelar, demam sepak bola selalu melanda masyarakat.

Para penggemar dipastikan akan berbondong-bondong datang untuk mendukung Amerika Serikat setiap kali tim tersebut bertanding, dan Sofi Stadium (Los Angeles) serta Lumen Field (Seattle) diperkirakan akan dipadati 70.000 penonton untuk pertandingan fase grup Tim Bintang dan Garis-garis.

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal pertandingan grup Amerika Serikat di Piala Dunia 2026?

Tanggal (Waktu Kick-off, ET) Pertandingan Tempat Tiket 12 Juni (21.00 ET) AS vs. Paraguay SoFi Stadium, Los Angeles Tiket 19 Juni (15.00 ET) AS vs. Australia Lumen Field, Seattle Tiket 25 Juni (22.00 ET) Turki vs. AS Stadion SoFi, Los Angeles Tiket

Sama seperti perjalanan mereka menuju babak 16 besar di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, Amerika Serikat akan bermain imbang melawan Inggris dan tetap tak terkalahkan selama fase grup Piala Dunia 2022.

Faktanya, tim Bintang dan Garis-garis hanya sekali gagal lolos ke babak gugur dalam lima penampilan terakhir mereka di putaran final.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Amerika Serikat?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi ditutup.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 Amerika Serikat: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Amerika Serikat dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Amerika Serikat di Piala Dunia 2026?

Amerika Serikat sendiri berhasil lolos dari grup pada tahun 1994 sebelum tersingkir dengan gagah berani di babak 16 besar oleh Brasil yang akhirnya menjadi juara Piala Dunia. Gol Bebeto di babak kedua menjadi satu-satunya pembeda antara kedua tim.

Tim Bintang dan Garis-garis telah mengalami kemajuan pesat sejak saat itu, lolos ke setiap Piala Dunia kecuali edisi 2018. Mereka mencapai babak 16 besar pada tiga kesempatan berikutnya (2010, 2014, dan 2022) serta mengejutkan banyak pihak dengan lolos ke perempat final pada 2002.

Amerika Serikat berharap dapat terus meningkat di bawah bimbingan Mauricio Pochettino. Mereka menunjukkan niat yang kuat saat menunjuk mantan manajer Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, dan Chelsea tersebut pada September 2024.

Meskipun mengalami periode yang kurang memuaskan di awal tahun 2025, di mana mereka kalah dalam empat pertandingan berturut-turut, Timnas AS telah menunjukkan performa yang mengesankan belakangan ini, dengan hanya menelan dua kekalahan dari dua belas pertandingan terakhir mereka, serta mencatatkan kemenangan atas tim-tim seperti Jepang, Australia, Paraguay, dan Uruguay selama periode tersebut.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Amerika Serikat

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Amerika Serikat yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada venue

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: