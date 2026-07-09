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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Amerika Serikat: Ketersediaan tiket, harga jual kembali standar, dan jumlah kursi yang tersisa

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USA
C. Pulisic

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan para pembawa acara bersama

Lebih dari 200.000 penonton secara kumulatif menyaksikan tiga pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA timnas AS di SoFi Stadium (Los Angeles) dan Lumen Field (Seattle).

Skuad asuhan Mauricio Pochettino menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa di babak 32 besar, berhasil meraih kemenangan 2-0 yang penuh perjuangan atas Bosnia dan Herzegovina meskipun bermain dengan 10 orang setelah Folarin Balogun menerima kartu merah yang dramatis. 

Perjalanan bersejarah Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA 2026 berakhir dengan menyedihkan di babak 16 besar setelah kalah 4-1 dari Belgia. 

Jika Anda ingin mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 Amerika Serikat di menit-menit terakhir, Anda beruntung. Pertandingan sistem gugur yang penuh ketegangan masih akan berlangsung, dan tiket untuk pertandingan-pertandingan yang tersisa masih tersedia. Berikut ini yang perlu Anda ketahui.

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Hasil Piala Dunia AS 2026

TanggalJadwal (waktu kick-off setempat)TempatSkor Akhir / Tiket
Jumat, 12 JuniAS vs Paraguay (18.00 PT)Stadion SoFi, Inglewood4-1
Jumat, 19 JuniAS vs Australia (pukul 12.00 siang PT)Lumen Field, Seattle2-0
Kamis, 25 JuniAS vs Turki (pukul 7 malam PT)SoFi Stadium, Inglewood3-2
Rabu, 1 JuliAS vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 5 sore PT)Levi's Stadium, Santa Clara2-0
Senin, 6 JuliAS vs Belgia (pukul 20.00 ET)Lumen Field, Seattle1-4

Apakah tiket Piala Dunia 2026 Amerika Serikat masih tersedia?

Ya. Meskipun permintaan sangat tinggi, tiket untuk babak gugur yang tersisa belum habis terjual sepenuhnya. 

Para penggemar masih dapat membeli tiket melalui platform resmi dan pasar penjualan kembali yang terverifikasi. Karena negara tuan rumah telah tersingkir, beberapa penggemar lokal menjual tiket mereka di pasar sekunder, artinya Anda dapat menemukan ketersediaan yang sangat baik jika bertindak cepat.

Selalu gunakan saluran resmi atau mitra penjualan tiket tepercaya dan terverifikasi untuk memastikan tiket Anda sah untuk masuk.

Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang tersisa

Tanggal & Waktu Kick-offDetail PertandinganLokasiTiket
9 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDTPerempat Final 1: Prancis vs MarokoGillette Stadium (Boston), ASBeli Tiket
10 Juli, Kick-off pukul 18.00 PDTPerempat Final 2: Spanyol vs BelgiaStadion SoFi (Los Angeles), ASBeli Tiket
11 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDTPerempat Final 3: Norwegia vs InggrisStadion Hard Rock (Miami), ASBeli Tiket
11 Juli, Kick-off pukul 18.00 CDTPerempat Final 4: Argentina vs Swiss Arrowhead Stadium (Kansas City), ASBeli Tiket
14 Juli, Kick-off pukul 19.00 CDTSemifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/BelgiaStadion Dallas, ASBeli Tiket
15 Juli, Kick-off pukul 20.00 EDTSemifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/SwissStadion Atlanta, ASBeli Tiket
18 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDTPertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / SwissStadion Miami, ASBeli Tiket
19 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDTFinal Piala Dunia: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / SwissStadion New York New Jersey, ASBeli Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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Berapa harga tiket Piala Dunia AS 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

TanggalBabak / KategoriKisaran Harga ResmiPerkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
4 Juli – 7 JuliBabak 16 Besar$240 – $640$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 JuliPerempat final$450 – $1.775$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 JuliSemifinal$930 – $3.295$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga$250 – $800$500 – $3.500 ($1.480)
19 JuliFinal Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)$1.490 – $7.875$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Piala Dunia AS 2026?

Berikut adalah 26 pemain resmi yang mewakili AS di Piala Dunia FIFA 2026:

PosisiPemainKlub Saat Ini
Penjaga GawangMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
BekChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
GelandangTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
PenyerangChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique Marseille


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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