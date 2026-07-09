Lebih dari 200.000 penonton secara kumulatif menyaksikan tiga pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA timnas AS di SoFi Stadium (Los Angeles) dan Lumen Field (Seattle).

Skuad asuhan Mauricio Pochettino menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa di babak 32 besar, berhasil meraih kemenangan 2-0 yang penuh perjuangan atas Bosnia dan Herzegovina meskipun bermain dengan 10 orang setelah Folarin Balogun menerima kartu merah yang dramatis.

Perjalanan bersejarah Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA 2026 berakhir dengan menyedihkan di babak 16 besar setelah kalah 4-1 dari Belgia.

Jika Anda ingin mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 Amerika Serikat di menit-menit terakhir, Anda beruntung. Pertandingan sistem gugur yang penuh ketegangan masih akan berlangsung, dan tiket untuk pertandingan-pertandingan yang tersisa masih tersedia. Berikut ini yang perlu Anda ketahui.

Hasil Piala Dunia AS 2026

Tanggal Jadwal (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Jumat, 12 Juni AS vs Paraguay (18.00 PT) Stadion SoFi, Inglewood 4-1 Jumat, 19 Juni AS vs Australia (pukul 12.00 siang PT) Lumen Field, Seattle 2-0 Kamis, 25 Juni AS vs Turki (pukul 7 malam PT) SoFi Stadium, Inglewood 3-2 Rabu, 1 Juli AS vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 5 sore PT) Levi's Stadium, Santa Clara 2-0 Senin, 6 Juli AS vs Belgia (pukul 20.00 ET) Lumen Field, Seattle 1-4

Apakah tiket Piala Dunia 2026 Amerika Serikat masih tersedia?

Ya. Meskipun permintaan sangat tinggi, tiket untuk babak gugur yang tersisa belum habis terjual sepenuhnya.

Para penggemar masih dapat membeli tiket melalui platform resmi dan pasar penjualan kembali yang terverifikasi. Karena negara tuan rumah telah tersingkir, beberapa penggemar lokal menjual tiket mereka di pasar sekunder, artinya Anda dapat menemukan ketersediaan yang sangat baik jika bertindak cepat.

Selalu gunakan saluran resmi atau mitra penjualan tiket tepercaya dan terverifikasi untuk memastikan tiket Anda sah untuk masuk.

Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang tersisa

Tanggal & Waktu Kick-off Detail Pertandingan Lokasi Tiket 9 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDT Perempat Final 1: Prancis vs Maroko Gillette Stadium (Boston), AS Beli Tiket 10 Juli, Kick-off pukul 18.00 PDT Perempat Final 2: Spanyol vs Belgia Stadion SoFi (Los Angeles), AS Beli Tiket 11 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDT Perempat Final 3: Norwegia vs Inggris Stadion Hard Rock (Miami), AS Beli Tiket 11 Juli, Kick-off pukul 18.00 CDT Perempat Final 4: Argentina vs Swiss Arrowhead Stadium (Kansas City), AS Beli Tiket 14 Juli, Kick-off pukul 19.00 CDT Semifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia Stadion Dallas, AS Beli Tiket 15 Juli, Kick-off pukul 20.00 EDT Semifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss Stadion Atlanta, AS Beli Tiket 18 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss Stadion Miami, AS Beli Tiket 19 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT Final Piala Dunia: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss Stadion New York New Jersey, AS Beli Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia AS 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Piala Dunia AS 2026?

Berikut adalah 26 pemain resmi yang mewakili AS di Piala Dunia FIFA 2026: