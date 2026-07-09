Lebih dari 200.000 penonton secara kumulatif menyaksikan tiga pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA timnas AS di SoFi Stadium (Los Angeles) dan Lumen Field (Seattle).
Skuad asuhan Mauricio Pochettino menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa di babak 32 besar, berhasil meraih kemenangan 2-0 yang penuh perjuangan atas Bosnia dan Herzegovina meskipun bermain dengan 10 orang setelah Folarin Balogun menerima kartu merah yang dramatis.
Perjalanan bersejarah Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA 2026 berakhir dengan menyedihkan di babak 16 besar setelah kalah 4-1 dari Belgia.
Jika Anda ingin mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 Amerika Serikat di menit-menit terakhir, Anda beruntung. Pertandingan sistem gugur yang penuh ketegangan masih akan berlangsung, dan tiket untuk pertandingan-pertandingan yang tersisa masih tersedia. Berikut ini yang perlu Anda ketahui.
Hasil Piala Dunia AS 2026
|Tanggal
|Jadwal (waktu kick-off setempat)
|Tempat
|Skor Akhir / Tiket
|Jumat, 12 Juni
|AS vs Paraguay (18.00 PT)
|Stadion SoFi, Inglewood
|4-1
|Jumat, 19 Juni
|AS vs Australia (pukul 12.00 siang PT)
|Lumen Field, Seattle
|2-0
|Kamis, 25 Juni
|AS vs Turki (pukul 7 malam PT)
|SoFi Stadium, Inglewood
|3-2
|Rabu, 1 Juli
|AS vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 5 sore PT)
|Levi's Stadium, Santa Clara
|2-0
|Senin, 6 Juli
|AS vs Belgia (pukul 20.00 ET)
|Lumen Field, Seattle
|1-4
Apakah tiket Piala Dunia 2026 Amerika Serikat masih tersedia?
Ya. Meskipun permintaan sangat tinggi, tiket untuk babak gugur yang tersisa belum habis terjual sepenuhnya.
Para penggemar masih dapat membeli tiket melalui platform resmi dan pasar penjualan kembali yang terverifikasi. Karena negara tuan rumah telah tersingkir, beberapa penggemar lokal menjual tiket mereka di pasar sekunder, artinya Anda dapat menemukan ketersediaan yang sangat baik jika bertindak cepat.
Selalu gunakan saluran resmi atau mitra penjualan tiket tepercaya dan terverifikasi untuk memastikan tiket Anda sah untuk masuk.
Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang tersisa
|Tanggal & Waktu Kick-off
|Detail Pertandingan
|Lokasi
|Tiket
|9 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDT
|Perempat Final 1: Prancis vs Maroko
|Gillette Stadium (Boston), AS
|Beli Tiket
|10 Juli, Kick-off pukul 18.00 PDT
|Perempat Final 2: Spanyol vs Belgia
|Stadion SoFi (Los Angeles), AS
|Beli Tiket
|11 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDT
|Perempat Final 3: Norwegia vs Inggris
|Stadion Hard Rock (Miami), AS
|Beli Tiket
|11 Juli, Kick-off pukul 18.00 CDT
|Perempat Final 4: Argentina vs Swiss
|Arrowhead Stadium (Kansas City), AS
|Beli Tiket
|14 Juli, Kick-off pukul 19.00 CDT
|Semifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia
|Stadion Dallas, AS
|Beli Tiket
|15 Juli, Kick-off pukul 20.00 EDT
|Semifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss
|Stadion Atlanta, AS
|Beli Tiket
|18 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT
|Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss
|Stadion Miami, AS
|Beli Tiket
|19 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT
|Final Piala Dunia: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss
|Stadion New York New Jersey, AS
|Beli Tiket
Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat
Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
Berapa harga tiket Piala Dunia AS 2026?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
|Tanggal
|Babak / Kategori
|Kisaran Harga Resmi
|Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
|4 Juli – 7 Juli
|Babak 16 Besar
|$240 – $640
|$650 – $4.200 ($1.518)
|9 Juli – 11 Juli
|Perempat final
|$450 – $1.775
|$850 – $5.500 ($2.348)
|14 Juli – 15 Juli
|Semifinal
|$930 – $3.295
|$1.500 – $9.500 ($3.721)
|18 Juli
|Pertandingan perebutan tempat ketiga
|$250 – $800
|$500 – $3.500 ($1.480)
|19 Juli
|Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
|$1.490 – $7.875
|$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Siapa saja yang masuk dalam skuad Piala Dunia AS 2026?
Berikut adalah 26 pemain resmi yang mewakili AS di Piala Dunia FIFA 2026:
|Posisi
|Pemain
|Klub Saat Ini
|Penjaga Gawang
|Matt Turner
|New England Revolution
|Matt Freese
|New York City FC
|Chris Brady
|Chicago Fire
|Bek
|Chris Richards
|Crystal Palace
|Tim Ream
|Charlotte FC
|Antonee Robinson
|Fulham
|Sergiño Dest
|PSV Eindhoven
|Joe Scally
|Borussia Mönchengladbach
|Miles Robinson
|FC Cincinnati
|Mark McKenzie
|Toulouse
|Auston Trusty
|Celtic
|Alex Freeman
|Villarreal
|Max Arfsten
|Columbus Crew
|Gelandang
|Tyler Adams
|AFC Bournemouth
|Weston McKennie
|Juventus
|Gio Reyna
|Borussia Mönchengladbach
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen
|Cristian Roldan
|Seattle Sounders
|Sebastian Berhalter
|Vancouver Whitecaps
|Penyerang
|Christian Pulisic
|AC Milan
|Folarin Balogun
|Monaco
|Timothy Weah
|Olympique Marseille
|Ricardo Pepi
|PSV Eindhoven
|Haji Wright
|Coventry City
|Brenden Aaronson
|Leeds United
|Alejandro Zendejas
|Club América