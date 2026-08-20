Apa pun sebutannya, baik itu Carabao Cup, Piala EFL, atau Piala Liga, kompetisi ini selalu menghadirkan drama besar dan kenangan sepak bola yang tak terlupakan.

Perburuan gelar di Carabao Cup musim ini, yang berpuncak pada Final di Stadion Wembley pada 21 Maret, terus berlanjut dengan serius bulan ini. Anda bisa menjadi bagian dari kompetisi yang menggairahkan ini dengan mengamankan kursi untuk pertandingan-pertandingan mendatang, dengan sejumlah klub Premier League kini mulai ambil bagian.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket Carabao Cup yang perlu diketahui, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Pertandingan unggulan putaran 2 Carabao Cup yang akan datang

Tanggal & Waktu (setempat) Pertandingan Lokasi Tiket Rab, 26 Agu (19.45) Newcastle United vs West Brom St. James' Park (Newcastle) Tiket Rab, 26 Agu (19.45) Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (London) Tiket Rab, 26 Agu (20.00) Preston North End vs Everton Deepdale (Preston) Tiket Kam, 27 Agu (19.30) Chelsea vs Luton Town Stamford Bridge (London) Tiket Kam, 27 Agu (20.00) Fulham vs AFC Wimbledon Craven Cottage (London) Tiket

Jadwal lengkap kompetisi Carabao Cup 2026/27

Babak Tanggal Tiket Babak Pendahuluan 1-3 Agustus Tiket Putaran 1 7-9 Agustus Tiket Putaran 2 pekan mulai 24 Agustus Tiket Putaran 3 pekan mulai 7 & 14 September Tiket Putaran 4 pekan mulai 26 Oktober Tiket Perempat-final pekan mulai 14 Desember Tiket Semi-final (leg pertama) pekan mulai 11 Januari Tiket Semi-final (leg kedua) pekan mulai 1 Februari Tiket Final Minggu, 21 Maret Tiket

Cara membeli tiket Carabao Cup

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai metode paling aman untuk mendapatkan tiket Carabao Cup. Pemesanan lebih awal sangat penting, dengan pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mengamankan kursi. Tiket Carabao Cup tidak otomatis termasuk dalam harga tiket musiman sebuah tim, tetapi pemegangnya, beserta anggota klub, biasanya akan diberi periode akses prioritas untuk membeli kursi mereka.

Selain memberi penggemar kesempatan merasakan duel tengah pekan yang mendebarkan di bawah sorotan lampu, Carabao Cup juga menawarkan peluang langka bagi banyak orang untuk melihat tim mereka beraksi. Semakin sulit bagi suporter untuk mendapatkan tiket pertandingan Premier League, jadi laga-laga piala ini bisa menjadi jalur alternatif bagi sebagian orang.

Selain membeli tiket Carabao Cup melalui jalur resmi, penggemar juga punya opsi mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Carabao Cup?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Carabao Cup meningkat seiring kompetisi berjalan dan kita semakin dekat ke fase-fase akhir serta Final. Tiket resmi dengan harga nominal untuk putaran awal Carabao Cup biasanya berkisar antara £10 hingga £30 untuk dewasa, sementara tiket junior bisa didapat mulai dari £1 hingga £10.

Harga meningkat ketika tim-tim Premier League melaju, dengan tiket resmi rata-rata berkisar antara £20 hingga £60 untuk perempat-final dan semi-final, tergantung kategori stadion.

Untuk Final di Stadion Wembley, harga nominal untuk ajang puncak ini biasanya berkisar dari sekitar £40 hingga £150, di berbagai kategori tempat duduk.

Jangan lupa untuk terus memantau portal tiket resmi klub guna mendapatkan informasi tambahan soal ketersediaan. Tiket pertandingan Carabao Cup di situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub juga saat ini tersedia.

Cara menonton pertandingan Carabao Cup 2026/27

Jika Anda tidak bisa datang ke pertandingan-pertandingan Carabao Cup mendatang, opsi terbaik kedua adalah menonton atau melakukan streaming aksinya di rumah atau saat Anda sedang bepergian. Untuk penonton di Inggris, Sky Sports menayangkan/menyiarkan streaming setiap pertandingan Carabao Cup musim ini secara langsung. Selain bisa menonton semua pertandingan di Sky Sports, Anda juga bisa menontonnya lewat NOW dan aplikasi Sky Sports.

NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua saluran Sky Sports, setiap stream Sky Sports+, dan banyak lagi. Ini adalah aplikasi, sehingga pelanggan bisa mendaftar dan langsung melakukan streaming di lebih dari 60 perangkat. Membership NOW Sports juga memberi pelanggan akses ke semua stream live Sky Sports+ serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang serta cuplikan pilihan sesuai permintaan dalam periode membership Anda. Berbagai paket membership tersebut adalah sebagai berikut:

12-Month Saver Membership: £27.99 per bulan (jangka minimum 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan.

£27.99 per bulan (jangka minimum 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan. Day Membership: £14.99 - Pembayaran satu kali - NOW Sports Day Membership Anda dimulai segera setelah pembelian dan berlaku selama 24 jam

Di Amerika Serikat, CBS Sports adalah rumah bagi English Football League (EFL) dan Carabao Cup. Jika sebuah pertandingan disiarkan di CBS Sports Network, Anda juga bisa menontonnya melalui platform streaming TV langsung seperti Fubo. Berbagai paket langganan Fubo mencakup: Pro ($84.99/bulan), Elite ($104.99/bulan), Deluxe ($114.99/bulan) dan Sports + News ($55.99/bulan)

Fubo menawarkan uji coba gratis 5 hari kepada pelanggan baru untuk semua paketnya. Untuk menghindari tagihan otomatis sebesar harga penuh dari tingkat yang Anda pilih, Anda harus membatalkan langganan sebelum periode uji coba 5 hari berakhir.