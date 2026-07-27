Cara membeli tiket Piala Carabao 2026/27: Jadwal pertandingan Agustus, Wolves, West Ham, dan lainnya

Apa pun sebutannya, entah Carabao Cup, EFL Cup, atau League Cup, kompetisi ini selalu menghadirkan drama besar dan kenangan sepak bola yang tak terlupakan.

Perburuan kejayaan di Carabao Cup musim ini, yang berpuncak pada final di Stadion Wembley pada 21 Maret, benar-benar dimulai pada Agustus. Anda bisa menjadi bagian dari kompetisi yang menggairahkan ini dengan mengamankan kursi untuk laga-laga mendatang, dengan mantan klub Premier League, West Ham, Wolves, dan Burnley, semuanya terlibat dalam aksi putaran pembuka.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tiket Carabao Cup yang perlu diketahui, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Jadwal Carabao Cup 2026/27

Putaran Tanggal Tiket Putaran Pendahuluan 1-3 Agustus Tiket Putaran 1 7-9 Agustus Tiket Putaran 2 pekan yang dimulai 24 Agustus Tiket Putaran 3 pekan yang dimulai 7 & 14 September Tiket Putaran 4 pekan yang dimulai 26 Oktober Tiket Perempat-final pekan yang dimulai 14 Desember Tiket Semi-final (leg pertama) pekan yang dimulai 11 Januari Tiket Semi-final (leg kedua) pekan yang dimulai 1 Februari Tiket Final Minggu, 21 Maret Tiket

Cara membeli tiket Carabao Cup

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai metode paling aman untuk mendapatkan tiket Carabao Cup. Pemesanan lebih awal sangat penting, dengan pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mengamankan kursi. Tiket Carabao Cup tidak otomatis termasuk dalam harga tiket musiman sebuah tim, tetapi pemegangnya, serta anggota klub, biasanya akan diberikan periode akses prioritas untuk membeli kursi mereka.

Selain memberi kesempatan kepada penggemar untuk merasakan laga tengah pekan yang mendebarkan di bawah sorot lampu, Carabao Cup juga menawarkan banyak orang kesempatan langka untuk menyaksikan tim mereka beraksi. Kini semakin sulit bagi suporter untuk mendapatkan tiket pertandingan Premier League, sehingga laga-laga piala ini bisa menjadi jalur alternatif bagi sebagian orang.

Selain membeli tiket Carabao Cup melalui jalur resmi, penggemar juga punya opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Carabao Cup?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Carabao Cup meningkat seiring berjalannya kompetisi dan saat kita semakin mendekati fase-fase akhir serta final. Tiket resmi dengan harga nominal untuk putaran-putaran awal Carabao Cup biasanya berharga antara £10 dan £30 untuk dewasa, sementara tiket junior bisa ditemukan mulai dari hanya £1 hingga £10.

Harga meningkat saat tim-tim Premier League melaju, dengan tiket resmi rata-rata berada di kisaran £20 hingga £60 untuk perempat-final dan semi-final, tergantung pada tier stadion.

Untuk final di Stadion Wembley, harga nominal untuk ajang puncak ini cenderung berkisar dari sekitar £40 hingga £150, di berbagai kategori tempat duduk.

Jangan lupa untuk terus memantau portal tiket resmi klub-klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan. Tiket pertandingan Carabao Cup di situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub juga saat ini tersedia.

Cara menonton pertandingan Carabao Cup 2026/27

Jika Anda tidak bisa pergi ke laga-laga Carabao Cup mendatang, opsi terbaik kedua adalah menonton atau melakukan streaming aksinya dari rumah atau saat Anda sedang bepergian. Untuk penonton di Inggris, Sky Sports menayangkan/melakukan streaming setiap pertandingan dari Carabao Cup musim ini secara langsung. Selain bisa menonton semua pertandingan di Sky Sports, Anda juga bisa melakukan streaming melalui NOW dan aplikasi Sky Sports.

NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua kanal Sky Sports, setiap stream Sky Sports+, dan banyak lagi. Ini adalah aplikasi, sehingga pelanggan bisa mendaftar dan langsung melakukan streaming di lebih dari 60 perangkat. Membership NOW Sports juga memberi pelanggan akses ke semua stream langsung Sky Sports+ serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang serta sorotan pilihan secara on-demand dalam periode membership Anda. Berbagai paket membership tersebut adalah sebagai berikut:

Membership Hemat 12 Bulan: £27.99 per bulan (masa minimum 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan.

£27.99 per bulan (masa minimum 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan. Membership Harian: £14.99 - Pembayaran satu kali - Membership Harian NOW Sports Anda dimulai segera setelah pembelian dan berlangsung selama 24 jam

Di Amerika Serikat, CBS Sports adalah rumah bagi English Football League (EFL) dan Carabao Cup. Jika sebuah pertandingan ditayangkan di CBS Sports Network, Anda juga bisa menontonnya melalui platform streaming TV langsung seperti Fubo. Berbagai paket langganan Fubo meliputi: Pro ($84.99/bulan), Elite ($104.99/bulan), Deluxe ($114.99/bulan) dan Sports + News ($55.99/bulan)

Fubo menawarkan uji coba gratis 5 hari kepada pelanggan baru untuk semua paketnya. Untuk menghindari dikenai biaya penuh secara otomatis untuk tier yang Anda pilih, Anda harus membatalkan langganan sebelum periode uji coba 5 hari berakhir.