Cara membeli tiket Philadelphia 76ers vs New York Knicks: tanggal pertandingan NBA, harga tiket, dan lainnya

Philadelphia 76ers bertolak ke Manhattan untuk menghadapi New York Knicks di Madison Square Garden dalam duel panas Divisi Atlantic. Philadelphia datang dengan skuad eksplosif yang dipimpin deretan bintang elite, sementara New York menurunkan susunan pemain tangguh dan tak kenal lelah yang bertekad mempertahankan kandang mereka.

Pertemuan antara dua rival Divisi Atlantic ini selalu memiliki bobot besar dan permainan fisik yang intens. Permintaan untuk menyaksikan rivalitas ini secara langsung di arena paling terkenal di dunia sangat tinggi pada awal musim reguler.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan kursi hari ini. Simak tanggal pertandingan penting, informasi venue, detail utama box office, dan opsi tiket sekunder.

Kapan 76ers vs Knicks?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 20 Oktober 2026, 19.00 EST Philadelphia 76ers di kandang New York Knicks Madison Square Garden, New York, NY Tiket

Di mana membeli tiket 76ers vs Knicks?

Tiket resmi pertandingan tunggal untuk laga kandang di Madison Square Garden didistribusikan langsung melalui platform tiket utama di situs resmi New York Knicks via Ticketmaster.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket 76ers vs Knicks?

Tiket resmi pertandingan tunggal yang dijual langsung melalui kantor tiket resmi tim biasanya dimulai dari sekitar $100 hingga $150 untuk kursi di level atas, tergantung pada ketersediaan dan kategori kursi.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir. Di pasar sekunder, tiket entry-level mulai dari $120 hingga $130 untuk tempat duduk level atas.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang 76ers vs Knicks

Menyaksikan pertandingan basket di Madison Square Garden mengharuskan Anda memperhatikan panduan utama venue berikut untuk menjamin pengalaman hari pertandingan yang lancar: