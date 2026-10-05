Cara membeli tiket Philadelphia 76ers vs New York Knicks: tanggal pertandingan NBA, harga tiket, dan lainnya

Philadelphia 76ers bertolak ke Manhattan untuk menghadapi New York Knicks di Madison Square Garden dalam duel panas Divisi Atlantic. Philadelphia datang dengan skuad eksplosif yang dipimpin deretan bintang elite, sementara New York menurunkan susunan pemain tangguh dan tak kenal lelah yang bertekad mempertahankan kandang mereka.
Pertemuan antara dua rival Divisi Atlantic ini selalu memiliki bobot besar dan permainan fisik yang intens. Permintaan untuk menyaksikan rivalitas ini secara langsung di arena paling terkenal di dunia sangat tinggi pada awal musim reguler.
GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan kursi hari ini. Simak tanggal pertandingan penting, informasi venue, detail utama box office, dan opsi tiket sekunder.
Kapan 76ers vs Knicks?
Tanggal & Waktu
Pertandingan
Lokasi
Tiket
20 Oktober 2026, 19.00 EST
Philadelphia 76ers di kandang New York Knicks
Madison Square Garden, New York, NY
Di mana membeli tiket 76ers vs Knicks?
Tiket resmi pertandingan tunggal untuk laga kandang di Madison Square Garden didistribusikan langsung melalui platform tiket utama di situs resmi New York Knicks via Ticketmaster.
Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir.
Berapa harga tiket 76ers vs Knicks?
Tiket resmi pertandingan tunggal yang dijual langsung melalui kantor tiket resmi tim biasanya dimulai dari sekitar $100 hingga $150 untuk kursi di level atas, tergantung pada ketersediaan dan kategori kursi.
Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir. Di pasar sekunder, tiket entry-level mulai dari $120 hingga $130 untuk tempat duduk level atas.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang 76ers vs Knicks
Menyaksikan pertandingan basket di Madison Square Garden mengharuskan Anda memperhatikan panduan utama venue berikut untuk menjamin pengalaman hari pertandingan yang lancar:
- Lokasi venue & waktu masuk: Pertandingan ini digelar di Madison Square Garden di New York City. Pintu arena dibuka 60 menit sebelum tip-off, memberi waktu kepada penggemar untuk menjelajahi area concourse, mengunjungi toko resmi tim, dan menemukan kursi mereka sebelum pemanasan dimulai.
- Tiket seluler digital: Madison Square Garden menggunakan sistem tiket seluler digital sepenuhnya. Semua pemegang tiket harus menunjukkan barcode digital mereka melalui smartphone di titik masuk pemeriksaan keamanan.
- Panduan tas: Ransel dalam ukuran apa pun dilarang keras masuk ke dalam Madison Square Garden. Tas kecil, dompet, dan clutch berukuran di bawah 55,88 x 35,56 x 22,86 cm diperbolehkan setelah menjalani pemeriksaan keamanan.
- Transaksi nontunai: Madison Square Garden adalah venue yang sepenuhnya nontunai di seluruh stan makanan, titik minuman, dan toko ritel, dengan menerima kartu kredit utama, kartu debit, dan pembayaran seluler tanpa kontak.
- Kebijakan masuk anak: Anak-anak yang telah berusia dua tahun atau lebih wajib memiliki tiket yang sah atas nama mereka sendiri untuk masuk ke venue.