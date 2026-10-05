Cara membeli tiket Philadelphia 76ers vs New York Knicks: Tanggal NBA, harga tiket, dan lainnya

Philadelphia 76ers bertolak ke Manhattan untuk menghadapi New York Knicks di Madison Square Garden dalam duel sengit Divisi Atlantic. Philadelphia datang dengan skuad eksplosif yang dipimpin para bintang elite, sementara New York menurunkan barisan tangguh dan tak kenal lelah yang bertekad mempertahankan kandang mereka.

Pertemuan antara dua rival Divisi Atlantic ini selalu memiliki arti besar dan menghadirkan permainan fisik yang intens. Permintaan untuk menyaksikan rivalitas ini secara langsung di arena paling terkenal di dunia sangat tinggi pada awal musim reguler.

GOAL menyajikan semua detail penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi Anda hari ini. Simak tanggal pertandingan penting, informasi lokasi, detail loket resmi utama, dan opsi pembelian tiket sekunder.

Kapan 76ers vs Knicks?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 20 Oktober 2026, 7.00 PM EST Philadelphia 76ers di New York Knicks Madison Square Garden, New York, NY Tiket

Di mana membeli tiket 76ers vs Knicks?

Tiket resmi pertandingan tunggal untuk laga kandang di Madison Square Garden didistribusikan langsung melalui platform tiket utama di situs resmi New York Knicks melalui Ticketmaster.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket 76ers vs Knicks?

Tiket resmi pertandingan tunggal yang dijual langsung melalui kantor tiket resmi tim biasanya mulai dari sekitar $100 hingga $150 untuk kursi tingkat atas, tergantung ketersediaan dan kategori kursi.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir. Di pasar sekunder, tiket kategori entry-level mulai dari $120 hingga $130 untuk tempat duduk tingkat atas.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang 76ers vs Knicks

Menonton pertandingan basket di Madison Square Garden mengharuskan Anda memperhatikan panduan utama lokasi demi memastikan pengalaman hari pertandingan berjalan lancar: