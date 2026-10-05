Cara membeli tiket Philadelphia 76ers vs New York Knicks: Tanggal NBA, harga tiket, dan lainnya

Philadelphia 76ers bertolak ke Manhattan untuk menghadapi New York Knicks di Madison Square Garden dalam duel sengit Divisi Atlantic. Philadelphia datang dengan skuad eksplosif yang dipimpin para bintang elite, sementara New York menurunkan barisan tangguh dan tak kenal lelah yang bertekad mempertahankan kandang mereka.
Pertemuan antara dua rival Divisi Atlantic ini selalu memiliki arti besar dan menghadirkan permainan fisik yang intens. Permintaan untuk menyaksikan rivalitas ini secara langsung di arena paling terkenal di dunia sangat tinggi pada awal musim reguler.
GOAL menyajikan semua detail penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi Anda hari ini. Simak tanggal pertandingan penting, informasi lokasi, detail loket resmi utama, dan opsi pembelian tiket sekunder.
Kapan 76ers vs Knicks?
Tanggal & Waktu
Pertandingan
Lokasi
Tiket
20 Oktober 2026, 7.00 PM EST
Philadelphia 76ers di New York Knicks
Madison Square Garden, New York, NY
Di mana membeli tiket 76ers vs Knicks?
Tiket resmi pertandingan tunggal untuk laga kandang di Madison Square Garden didistribusikan langsung melalui platform tiket utama di situs resmi New York Knicks melalui Ticketmaster.
Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir.
Berapa harga tiket 76ers vs Knicks?
Tiket resmi pertandingan tunggal yang dijual langsung melalui kantor tiket resmi tim biasanya mulai dari sekitar $100 hingga $150 untuk kursi tingkat atas, tergantung ketersediaan dan kategori kursi.
Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mengamankan kursi pada menit-menit terakhir. Di pasar sekunder, tiket kategori entry-level mulai dari $120 hingga $130 untuk tempat duduk tingkat atas.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang 76ers vs Knicks
Menonton pertandingan basket di Madison Square Garden mengharuskan Anda memperhatikan panduan utama lokasi demi memastikan pengalaman hari pertandingan berjalan lancar:
- Lokasi venue & waktu masuk: Pertandingan digelar di Madison Square Garden, New York City. Pintu arena dibuka 60 menit sebelum tip-off, memberi waktu bagi penggemar untuk menjelajahi area concourse, mengunjungi toko resmi tim, dan menemukan kursi mereka sebelum pemanasan dimulai.
- Tiket mobile digital: Madison Square Garden menggunakan sistem tiket mobile digital sepenuhnya. Semua pemegang tiket harus menunjukkan barcode digital mereka melalui ponsel pintar di titik pemeriksaan keamanan masuk.
- Aturan tas: Ransel dengan ukuran apa pun dilarang keras masuk ke dalam Madison Square Garden. Tas kecil, dompet, dan clutch berukuran di bawah 22 x 14 x 9 inci diperbolehkan setelah menjalani pemeriksaan keamanan.
- Transaksi non-tunai: Madison Square Garden merupakan venue yang sepenuhnya non-tunai di seluruh stan makanan, titik minuman, dan toko ritel, dengan menerima kartu kredit utama, kartu debit, dan pembayaran mobile nirkontak.
- Kebijakan masuk anak: Anak-anak yang telah berusia dua tahun atau lebih wajib memiliki tiket yang sah sendiri untuk masuk ke venue.