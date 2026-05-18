Cara Membeli Tiket PFL MENA 9 Pride of Arabia di Dubai: Tanggal, Harga Tiket, Lokasi, dan Lainnya

Professional Fighters League (PFL) membawa revolusi dalam dunia olahraga pertarungan di Timur Tengah, dan PFL MENA 9: Pride of Arabia diprediksi akan menjadi acara puncak musim ini. Acara yang penuh aksi ini menandai momen penting bagi dunia MMA regional, sekaligus mengubah Dubai menjadi pusat dunia pertarungan. Seiring dengan terus meluasnya jejak global PFL, liga MENA telah muncul sebagai kekuatan besar, menyediakan jalur terstruktur dan berbasis prestasi bagi para petarung lokal untuk membuktikan nilai mereka di dalam SmartCage dan mengukir warisan mereka di panggung internasional.

Tiket terjual dengan sangat cepat seiring mendekatnya jadwal pertarungan. Kami telah mengumpulkan semua detail penting tentang cara menemukan penawaran terbaik, tempat membeli tiket resmi, dan cara merasakan sensasi pertarungan di dalam ring secara langsung dari tribun penonton.

Kapan PFL MENA 9 Pride of Arabia berlangsung?

Acara ini dijadwalkan pada slot malam utama di Dubai, menawarkan jadwal lengkap pertarungan pendahuluan yang dilanjutkan dengan kartu utama yang penuh taruhan tinggi. Penggemar sebaiknya datang lebih awal untuk menikmati suasana prapertandingan dan menyaksikan para calon bintang yang sedang naik daun sebelum bintang-bintang acara utama naik ke arena.

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 24 Mei 2026, 17:00 Waktu Lokal PFL MENA 9: Pride of Arabia Coca-Cola Arena, Dubai Tiket

Apa yang bisa dinantikan di PFL MENA 9 Pride of Arabia di Dubai

Para penggemar yang menghadiri PFL MENA 9 dapat menantikan pertunjukan kelas dunia dalam produksi MMA modern yang dipadukan dengan emosi murni dari persaingan regional. Tidak seperti promosi tradisional, format PFL memastikan bahwa setiap detik di dalam arena sangat berarti, sehingga menghasilkan penyelesaian yang lebih agresif dan kecerdasan taktis. Anda dapat menantikan malam penuh gaya bertarung yang beragam, mulai dari pertukaran pukulan secepat kilat di kelas flyweight hingga drama pukulan keras di divisi welterweight dan lightweight.

Dayung utama malam ini adalah kehadiran bintang regional. Siapkan diri untuk suasana yang memanas di Coca-Cola Arena saat Mohammad Yahya, petarung asal UAE, melangkah ke dalam ring. Sebagai pionir MMA Emirat dan petarung UAE pertama yang berkompetisi di level global tertinggi, Yahya membawa pengalaman tak tertandingi dan dukungan lokal yang kuat. Teknik pukulan yang presisi dan ketenangan seorang veteran membuat setiap pertarungannya menjadi acara yang wajib ditonton.

Selain itu, perhatikan baik-baik kekuatan baru yang sedang naik daun, Zaman Al Hammadi. Mewakili generasi baru talenta regional, Al Hammadi telah menjadi favorit penggemar berkat tempo tak kenal lelah dan semangat bertarungnya. Melihat nama-nama seperti Mohammad Yahya dan Zaman Al Hammadi dalam kartu yang sama adalah suatu hal yang langka, yang menunjukkan kedalaman bakat yang saat ini muncul dari kawasan MENA. Dari saat masuk ke arena hingga wawancara pasca-pertandingan, nantikan malam yang dipenuhi dengan kebanggaan nasional dan kemampuan atletik kelas dunia.

Di mana bisa membeli tiket PFL MENA 9 Pride of Arabia?

Satu-satunya cara untuk memastikan Anda mendapatkan tiket asli dengan harga nominal adalah dengan membelinya melalui mitra resmi, Platinumlist Dubai. Dengan membeli melalui tautan resmi, Anda akan menerima tiket digital langsung ke akun Anda, sehingga proses masuk pada malam pertandingan pun berjalan lancar.

Permintaan untuk PFL MENA 9 sangat tinggi berkat kehadiran bintang-bintang lokal di kartu pertarungan ini, jadi pastikan tempat Anda di arena dan langsung kunjungi halaman tiket resmi PFL MENA 9 di Platinumlist.

Berapa harga tiket PFL MENA 9 Pride of Arabia?

PFL MENA 9 dirancang agar dapat diakses oleh semua penggemar, dengan menawarkan berbagai pilihan harga yang sesuai dengan setiap anggaran. Penyelenggara telah berupaya keras untuk menjaga harga tiket masuk tetap rendah guna mendorong terciptanya atmosfer penonton tuan rumah yang meriah bagi para petarung lokal.

Tiket Perunggu / Tiket Umum: Mulai dari sekitar 95 AED. Ini adalah penawaran terbaik bagi para penggemar olahraga pertarungan, yang memungkinkan Anda menyaksikan pertandingan MMA kelas atas dengan harga di bawah 100 AED.

Mulai dari sekitar 95 AED. Ini adalah penawaran terbaik bagi para penggemar olahraga pertarungan, yang memungkinkan Anda menyaksikan pertandingan MMA kelas atas dengan harga di bawah 100 AED. Perak: Mulai dari 150 AED hingga 250 AED. Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan fantastis ke arah SmartCage dari barisan bawah.

Mulai dari 150 AED hingga 250 AED. Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan fantastis ke arah SmartCage dari barisan bawah. Emas: Harganya sekitar 350 AED hingga 500 AED. Tiket ini membawa Anda lebih dekat ke aksi, di mana Anda dapat mendengar arahan pelatih dan dampak dari pukulan-pukulan yang dilancarkan.

Harganya sekitar 350 AED hingga 500 AED. Tiket ini membawa Anda lebih dekat ke aksi, di mana Anda dapat mendengar arahan pelatih dan dampak dari pukulan-pukulan yang dilancarkan. Platinum / VIP: Mulai dari 800 AED hingga 1.500+ AED. Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan terbaik di venue, seringkali dengan akses ke lounge eksklusif dan fasilitas premium.

Tiket Bronze seharga 95 AED adalah daya tarik utama acara ini. Tiket ini menawarkan cara yang terjangkau bagi keluarga dan kelompok teman untuk merasakan adrenalin MMA langsung di tempat kelas dunia tanpa menguras kantong. Mengingat popularitas para petarung, tiket dengan harga terjangkau ini biasanya paling cepat habis terjual.

Bagaimana cara mendapatkan tiket PFL MENA 9 Pride of Arabia?

Pemesanan tiket ke Coca-Cola Arena ditangani secara eksklusif melalui Platinumlist, platform tiket digital terkemuka di kawasan ini. Untuk memulai prosesnya, penggemar cukup mengunjungi halaman acara PFL MENA 9 yang khusus, di mana mereka akan menemukan peta tempat duduk interaktif real-time arena tersebut. Antarmuka digital ini memungkinkan Anda menelusuri berbagai tingkatan, mulai dari bagian Bronze yang ramah anggaran hingga lounge VIP kelas atas, memastikan Anda menemukan sudut pandang yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Setelah Anda menentukan kursi ideal, platform ini akan memandu Anda melalui proses pembayaran yang aman di mana Anda dapat menggunakan berbagai metode pembayaran internasional atau lokal.

Segera setelah transaksi Anda selesai, tiket Anda akan diterbitkan dan disimpan di akun Platinumlist Anda, serta dikirimkan melalui email. Anda tidak perlu mengambil tiket secara fisik atau menunggu kurir; cukup tunjukkan kode batang digital di ponsel cerdas Anda saat masuk.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Coca-Cola Arena

Coca-Cola Arena adalah permata mahkota dunia hiburan Dubai. Terletak di City Walk, arena ini merupakan venue modern, tertutup sepenuhnya, dan ber-AC, menjadikannya tempat yang sempurna untuk MMA. Dengan kapasitas 17.000 penonton, arena ini menghadirkan suasana yang intim namun megah yang memperkuat suara penonton, yang akan sangat penting saat pahlawan lokal seperti Mohammad Yahya memasuki ring.

Arena ini terkenal dengan sistem pencahayaan dan suaranya yang luar biasa, yang dimanfaatkan PFL untuk menciptakan suasana yang penuh drama. Terdapat banyak kios makanan dan minuman di seluruh area concourse, yang menawarkan segala hal mulai dari camilan cepat saji hingga hidangan lengkap. Bagi mereka yang memiliki tiket VIP, suite dan lounge hospitality menawarkan tingkat kemewahan yang identik dengan Dubai.

Akses ke Coca-Cola Arena sangatlah mudah. Lokasinya hanya beberapa langkah dari Stasiun Metro Burj Khalifa/Dubai Mall. Bagi yang berkendara, City Walk menyediakan banyak tempat parkir, meskipun disarankan untuk datang lebih awal karena kawasan ini akan sangat ramai pada malam-malam acara. Dengan lokasinya yang strategis dan fasilitas kelas dunia, tidak ada tempat lain di dunia yang lebih baik untuk menyaksikan Pride of Arabia.