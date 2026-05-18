Cara Membeli Tiket PFL MENA 9 Pride of Arabia di Dubai: Tanggal, harga tiket, lokasi, dan informasi lainnya

Professional Fighters League (PFL) membawa revolusi dalam dunia olahraga bela diri di Timur Tengah, dan PFL MENA 9: Pride of Arabia diprediksi akan menjadi acara puncak musim ini.

Acara yang penuh aksi ini menandai momen penting bagi MMA regional, mengubah Dubai menjadi pusat dunia pertarungan. Seiring dengan terus meluasnya jejak global PFL, liga MENA telah muncul sebagai kekuatan besar, menyediakan jalur yang terstruktur dan berbasis prestasi bagi para pejuang lokal untuk membuktikan kemampuan mereka di dalam SmartCage dan mengukir warisan mereka di panggung internasional.

GOAL memiliki semua detail penting tentang cara menemukan penawaran terbaik, tempat membeli tiket resmi, dan cara merasakan sensasi pertarungan langsung dari tribun.

Kapan PFL MENA 9 Pride of Arabia berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 24 Mei 2026, 17:00 Waktu Lokal PFL MENA 9: Pride of Arabia Coca-Cola Arena, Dubai Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari PFL MENA 9 Pride of Arabia di Dubai?

Para penggemar yang menghadiri PFL MENA 9 dapat menyaksikan pertunjukan kelas atas dalam produksi MMA modern yang dipadukan dengan emosi murni dari persaingan regional. Berbeda dengan promosi tradisional, format PFL memastikan bahwa setiap detik di dalam arena sangat berarti, sehingga menghasilkan penyelesaian yang lebih agresif dan kecerdasan taktis. Anda akan disuguhi malam penuh gaya bertarung yang beragam, mulai dari pertukaran serangan kilat di kelas flyweight hingga drama pukulan keras di divisi welterweight dan lightweight.

Daya tarik utama malam ini adalah kehadiran para legenda regional. Siapkan diri untuk suasana yang memanas di Coca-Cola Arena saat petarung asal UAE, Mohammad Yahya, memasuki ring. Sebagai pionir MMA Emirat dan petarung UAE pertama yang berkompetisi di level global tertinggi, Yahya membawa pengalaman tak tertandingi dan dukungan lokal yang kuat. Pukulan teknisnya yang presisi dan ketenangan seorang veteran menjadikan setiap pertarungannya sebagai acara yang wajib ditonton.

Selain itu, perhatikan baik-baik kekuatan baru yang sedang naik daun, Zaman Al Hammadi. Mewakili generasi baru talenta regional, Al Hammadi telah menjadi favorit penggemar berkat ritme tak kenal lelah dan semangat bertarungnya. Melihat nama-nama seperti Mohammad Yahya dan Zaman Al Hammadi dalam kartu yang sama adalah suatu hal yang langka, yang menunjukkan kedalaman bakat yang saat ini muncul dari kawasan MENA. Dari saat masuk ke arena hingga wawancara pasca-pertandingan, nantikan malam yang dipenuhi dengan kebanggaan nasional dan kemampuan atletik kelas dunia.

Di mana bisa membeli tiket PFL MENA 9 Pride of Arabia?

Satu-satunya cara untuk memastikan Anda mendapatkan tiket yang sah dan sesuai harga nominal adalah dengan membelinya melalui mitra resmi, Platinumlist Dubai.

Dengan membeli melalui tautan resmi, Anda akan menerima tiket digital langsung ke akun Anda, memastikan proses masuk yang lancar pada malam pertarungan.

Permintaan untuk PFL MENA 9 sangat tinggi berkat kehadiran para bintang lokal dalam ajang ini. Pastikan tempat Anda di arena dan langsung kunjungi halaman tiket resmi PFL MENA 9 di Platinumlist.

Berapa harga tiket PFL MENA 9 Pride of Arabia?

PFL MENA 9 dirancang agar dapat diakses oleh semua penggemar, dengan menawarkan berbagai pilihan harga yang sesuai dengan setiap anggaran. Penyelenggara telah berupaya keras untuk menjaga harga tiket masuk tetap rendah guna mendorong terciptanya atmosfer penonton tuan rumah yang meriah bagi para petarung lokal.

Bronze / General Admission: Mulai dari sekitar 95 AED. Ini adalah penawaran terbaik bagi penggemar olahraga pertarungan, memungkinkan Anda menyaksikan MMA elit dengan harga kurang dari 100 AED.

Mulai dari sekitar 95 AED. Ini adalah penawaran terbaik bagi penggemar olahraga pertarungan, memungkinkan Anda menyaksikan MMA elit dengan harga kurang dari 100 AED. Perak: Mulai dari 150 AED hingga 250 AED. Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan SmartCage yang fantastis dari tingkat bawah.

Mulai dari 150 AED hingga 250 AED. Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan SmartCage yang fantastis dari tingkat bawah. Emas: Harganya sekitar 350 AED hingga 500 AED. Tiket ini membawa Anda lebih dekat ke aksi, di mana Anda dapat mendengar arahan pelatih dan dampak dari pukulan-pukulan yang dilancarkan.

Harganya sekitar 350 AED hingga 500 AED. Tiket ini membawa Anda lebih dekat ke aksi, di mana Anda dapat mendengar arahan pelatih dan dampak dari pukulan-pukulan yang dilancarkan. Platinum / VIP: Harganya berkisar antara 800 AED hingga 1.500+ AED. Kursi-kursi ini memberikan pemandangan terbaik di arena, seringkali dengan akses ke lounge eksklusif dan fasilitas premium.

Tiket Bronze seharga 95 AED merupakan daya tarik utama acara ini. Tiket ini menawarkan cara yang terjangkau bagi keluarga dan kelompok teman untuk merasakan sensasi mendebarkan pertarungan MMA langsung di venue kelas dunia tanpa harus menguras kantong. Mengingat popularitas para petarungnya, tiket dengan harga terjangkau ini biasanya menjadi yang pertama habis terjual.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Coca-Cola Arena

Coca-Cola Arena adalah permata mahkota dari dunia hiburan Dubai. Terletak di City Walk, arena ini merupakan venue berteknologi mutakhir, tertutup sepenuhnya, dan ber-AC, menjadikannya tempat yang sempurna untuk MMA. Dengan kapasitas 17.000 penonton, arena ini menghadirkan suasana yang akrab namun megah yang memperkuat suara penonton, yang akan sangat penting saat pahlawan lokal seperti Mohammad Yahya memasuki arena.

Arena ini terkenal dengan sistem pencahayaan dan suaranya yang luar biasa, yang dimanfaatkan PFL untuk menciptakan suasana yang penuh drama. Terdapat banyak kios makanan dan minuman di seluruh area concourse, yang menawarkan segala hal mulai dari camilan cepat saji hingga hidangan lengkap. Bagi mereka yang memiliki tiket VIP, suite dan lounge hospitality menawarkan tingkat kemewahan yang identik dengan Dubai.

Akses ke Coca-Cola Arena sangatlah mudah. Lokasinya hanya beberapa langkah dari Stasiun Metro Burj Khalifa/Dubai Mall. Bagi yang berkendara, City Walk menyediakan banyak tempat parkir, meskipun disarankan untuk datang lebih awal karena kawasan ini akan sangat ramai pada malam-malam acara. Dengan lokasinya yang strategis dan fasilitas kelas dunia, tidak ada tempat lain di dunia yang lebih baik untuk menyaksikan Pride of Arabia.