Cara membeli tiket pertandingan Yordania vs Aljazair: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Levi's Stadium, dan lainnya

Pada Piala Dunia FIFA 2026, kita akan menyaksikan pertandingan antara Yordania dan Aljazair di Levi's Stadium, Santa Clara, California, pada 22 Juni.

Dukungan antusias dari para penggemar Aljazair dan reputasi Yordania yang semakin meningkat di kancah internasional menjadikan pertandingan ini wajib ditonton, terutama dengan poin-poin berharga yang dipertaruhkan dalam format Piala Dunia FIFA yang diperluas menjadi 48 tim.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara membeli tiket pertandingan Yordania vs Aljazair, termasuk harga, pilihan fasilitas, detail venue, dan di mana para penggemar dapat memesan tempat duduk sebelum ketersediaannya terbatas.

Kapan pertandingan Yordania vs Aljazair berlangsung?

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Yordania

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat & Kota Tiket 17 Juni 2026 Austria vs Yordania Levi's Stadium, Santa Clara (Wilayah Teluk San Francisco), AS Tiket 23 Juni 2026 Yordania vs Aljazair Stadion Levi's, Santa Clara (Wilayah Teluk San Francisco), AS Tiket 28 Juni 2026 Yordania vs Argentina AT&T Stadium, Arlington (Dallas), AS Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Aljazair

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat & Kota Tiket 16 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, AS Tiket 22 Juni 2026 Aljazair vs Yordania Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), AS Tiket 27 Juni 2026 Aljazair vs Austria Stadion Arrowhead, Kansas City, MO, AS Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Yordania vs Aljazair?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Yordania vs Aljazair di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan resmi FIFA: FIFA terus melepas persediaan tiket terpilih selama berbagai fase penjualan dengan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Platform penjualan kembali FIFA: Para penggemar dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari sesama penggemar melalui platform pertukaran tiket resmi FIFA.

Pasar tiket sekunder: Platform seperti StubHub tetap menjadi alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sudah habis terjual.

Paket hospitality: Pengalaman hospitality premium menjamin tempat duduk, lounge VIP, paket makanan, dan akses eksklusif pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan diterbitkan secara digital melalui sistem tiket seluler FIFA, sehingga memudahkan transfer dan memastikan keamanan saat masuk ke stadion.

Berapa harga tiket pertandingan Yordania vs Aljazair?

Harga tiket Piala Dunia bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk, permintaan, dan pentingnya pertandingan. Pertandingan babak penyisihan grup yang menampilkan negara-negara sepak bola besar dan basis penggemar yang antusias sudah mengalami permintaan yang kuat di berbagai platform penjualan kembali.

Tiket termurah untuk pertandingan Yordania vs Aljazair saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $140 hingga $250 untuk tempat duduk di tingkat atas, sedangkan harga tiket untuk tempat duduk premium di tingkat bawah dan pengalaman keramahtamahan dapat naik secara signifikan menjelang kickoff.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga tiket untuk Piala Dunia FIFA 2026:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Para penggemar yang mencari tiket termurah sebaiknya memantau platform penjualan kembali secara rutin, karena harga dapat berfluktuasi setiap hari tergantung pada ketersediaan dan permintaan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Levi's Stadium

Pertandingan Jordan vs Aljazair akan berlangsung di Levi's Stadium di Santa Clara, California, salah satu venue olahraga terkemuka di Amerika Serikat dan stadion tuan rumah utama untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Sebagai kandang tim NFL San Francisco 49ers, Levi's Stadium terkenal dengan desain modern, fasilitas penonton yang luar biasa, dan suasananya yang meriah selama acara olahraga besar.

Venue ini telah menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola internasional, pertandingan playoff NFL, konser, dan acara hiburan besar, menjadikannya salah satu lokasi unggulan dalam turnamen ini.

Untuk Piala Dunia, Levi's Stadium diperkirakan akan menampung lebih dari 68.000 pendukung, menciptakan momen besar bagi para penggemar yang datang dari Yordania, Aljazair, dan seluruh komunitas sepak bola global.