Cara membeli tiket pertandingan Uzbekistan vs Kolombia: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Estadio Azteca, dan lainnya

Grup K Piala Dunia 2026 akan menyuguhkan laga menarik pada Matchday 1 saat Uzbekistan berhadapan dengan Kolombia di Estadio Azteca, Kota Meksiko, pada 17 Juni.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Uzbekistan vs Kolombia, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Uzbekistan vs Kolombia di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Uzbekistan di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 23 Juni 2026 Portugal vs Uzbekistan NRG Stadium, Houston Tiket 27 Juni 2026 Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Jadwal Pertandingan Kolombia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 23 Juni 2026 Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Estadio Akron, Zapopan Tiket 27 Juni 2026 Kolombia vs Portugal Stadion Hard Rock, Miami Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Uzbekistan vs Kolombia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan tingginya permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Uzbekistan vs Kolombia?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Uzbekistan vs Kolombia di Mexico City, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Kota Meksiko merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan krusial ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Azteca

Estadio Azteca di Kota Meksiko saat ini sedang bersiap untuk Piala Dunia FIFA ketiga yang bersejarah. Stadion ini adalah stadion pertama yang pernah menjadi tuan rumah pertandingan di tiga Piala Dunia yang berbeda (1970, 1986, dan sekarang 2026).

Azteca akan menjadi tuan rumah total lima pertandingan, termasuk pertandingan pembuka.

Untuk memenuhi standar FIFA modern, stadion ini telah menjalani renovasi selama hampir dua tahun yang selesai pada Maret 2026. Kapasitasnya telah disesuaikan dari lebih dari 100.000 menjadi sekitar 83.000 untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan tempat duduk.