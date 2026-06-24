Cara membeli tiket pertandingan Uruguay vs Spanyol: Harga tiket Piala Dunia, informasi Estadio Akron, dan lainnya

Jumat ini (26 Juni) diprediksi akan menjadi salah satu hari paling menonjol di Piala Dunia 2026, dengan laga seru Grup H antara Uruguay melawan Spanyol yang akan digelar di Estadio Akron, Meksiko.

Selain menjadi pertarungan antara dua negara sepak bola paling bergengsi di dunia, yang sama-sama memiliki basis penggemar yang sangat antusias, pertandingan ini juga merupakan laga terakhir fase grup bagi kedua tim.

Namun, sementara Spanyol berhasil bangkit dari hasil mengecewakan di laga pembuka dan dengan mudah meraih kemenangan 4-0 atas Arab Saudi, Uruguay justru mengalami awal yang lamban dengan dua hasil imbang berturut-turut, yang membuat mereka berada di ambang eliminasi.

GOAL akan memberikan semua informasi tiket untuk pertandingan Piala Dunia Uruguay vs Spanyol di Zapopan (Guadalajara), termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Uruguay vs Spanyol berlangsung?

Jadwal pertandingan Uruguay di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Senin, 15 Juni Uruguay vs Arab Saudi (pukul 6 sore ET) Hard Rock Stadium (Miami) 1-1 Minggu, 21 Juni Uruguay vs Kepulauan Cape Verde (pukul 6 sore ET) Stadion Hard Rock (Miami) 2-2 Jumat, 26 Juni Uruguay vs Spanyol (pukul 6 sore CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Tiket

Jadwal pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (kick-off) Lokasi Skor Akhir / Tiket Senin, 15 Juni Spanyol vs Cape Verde (12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 0-0 Minggu, 21 Juni Spanyol vs Arab Saudi (12 siang ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Spanyol menang 4-0 Jumat, 26 Juni Spanyol vs Uruguay (pukul 6 sore CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Uruguay vs Spanyol

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip “siapa cepat, dia dapat”. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Uruguay vs Spanyol: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Rekor dan statistik head-to-head Uruguay vs Spanyol

URU Last 2 matches ESP 0 Menang 0 Seri 2 Menang Spain 3 - 1 Uruguay

Spain 2 - 0 Uruguay 1 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Akron

Estadio Akron, yang sebelumnya dikenal sebagai Estadio Omnilife dan Estadio Chivas, adalah stadion serbaguna di Zapopan, dekat Guadalajara.

Sejak dibuka pada tahun 2010, stadion ini telah menjadi markas klub Liga MX, C.D. Guadalajara.

Selain sepak bola, berbagai acara olahraga dan hiburan lainnya juga telah diselenggarakan di Estadio Akron.

Artis-artis seperti Elton John, Coldplay, The Weeknd, dan Shakira pernah menggelar konser di sana, sementara legenda tinju Meksiko, Canelo Alvarez, bertarung melawan John Ryder di stadion ini pada tahun 2023.

Untuk Piala Dunia FIFA 2026, kapasitas Estadio Akron akan menjadi 48.000 penonton. Selain pertandingan Uruguay vs Spanyol, Estadio Akron juga menjadi tuan rumah tiga pertandingan grup lainnya.

Prediksi Pertandingan Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia

Para pendukung Spanyol masih mengenang dengan penuh rasa bangga periode empat tahun yang menakjubkan itu, di mana mereka berkuasa sebagai juara Eropa (2008), menambahkan trofi Piala Dunia ke lemari piala mereka (2010), dan kemudian mempertahankan gelar juara Eropa mereka (2012).

Meskipun Spanyol terus membuktikan diri sebagai yang terbaik di benua mereka sendiri, dengan meraih gelar Kejuaraan Eropa tiga kali dalam dua dekade terakhir, mereka kesulitan mempertahankan dominasi serupa di kancah global.

Anehnya, Spanyol hanya mencatatkan empat kemenangan di turnamen Piala Dunia (dan tidak pernah melaju melewati babak 16 besar) sejak merebut trofi Jules Rimet pada 2010.

Mereka gagal lolos dari fase grup pada 2014 dan tersingkir di babak 16 besar pada 2018 dan 2022.

Tim "La Roja" akan bertekad memperbaiki performa mereka di Amerika Utara dan mereka menuju putaran final Piala Dunia dalam kondisi prima. Spanyol belum pernah menelan kekalahan sejak kalah 1-0 dari Kolombia dalam laga persahabatan di London pada Maret 2024; itu merupakan rekor luar biasa dengan 32 pertandingan tanpa kekalahan.

Uruguay juga memiliki sejarah Piala Dunia yang panjang dan gemilang. Mereka menjadi tuan rumah dan menjuarai turnamen pertama pada tahun 1930, dan kembali menjadi juara 20 tahun kemudian saat ajang tersebut kembali digelar di Amerika Selatan (Brasil 1950).

Di bawah asuhan pelatih berpengalaman baik di level klub maupun tim nasional, Marcelo Bielsa, Uruguay sempat berharap bisa melaju jauh di Amerika Utara. Sayangnya, mereka tersingkir setelah fase grup di Qatar 2022 dan kini berusaha keras untuk menghindari tersingkir dini secara berturut-turut untuk pertama kalinya.

Meskipun Uruguay dan Spanyol belum pernah saling berhadapan sejak 2013, ini akan menjadi pertemuan kesebelas antara kedua tim. Tim Amerika Selatan ini belum pernah mencatatkan kemenangan, dengan catatan 5 kali imbang dan 5 kali kalah. Kedua pertemuan sebelumnya di Piala Dunia, pada tahun 1950 dan 1990, berakhir imbang.