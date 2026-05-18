Cara membeli tiket pertandingan Uruguay vs Cape Verde: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Hard Rock Stadium, dan lainnya

Uruguay akan melanjutkan perjuangannya di Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde pada 21 Juni di Hard Rock Stadium, Miami.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Uruguay vs Cape Verde, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Uruguay vs Cape Verde di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Grup Uruguay di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket Senin, 15 Juni Arab Saudi vs Uruguay Hard Rock Stadium (Miami) Tiket Minggu, 21 Juni Uruguay vs Cape Verde Stadion Hard Rock (Miami) Tiket Jumat, 26 Juni Uruguay vs Spanyol Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Tiket

Jadwal Pertandingan Grup Piala Dunia 2026 Cape Verde

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Spanyol vs Cape Verde Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 21 Juni 2025 Uruguay vs Cape Verde Stadion Hard Rock, Miami Tiket 26 Juni 2026 Cape Verde vs Arab Saudi NRG Stadium, Houston Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Uruguay vs Cape Verde?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Uruguay vs Cape Verde?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Uruguay vs Cape Verde di Miami, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembuka.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Penting untuk dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Miami merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan yang sangat dinanti ini.

Di mana pertandingan Uruguay vs Cape Verde?

Pertandingan Uruguay vs Cape Verde akan digelar di Hard Rock Stadium di Miami.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 65.000 kursi.

Terletak di Miami Gardens, Florida, stadion ini telah menjalani renovasi besar-besaran senilai $550 juta untuk diubah menjadi fasilitas sepak bola kelas dunia.

Fitur yang paling mencolok dari perombakan ini adalah kanopi terbuka yang menutupi 90% tempat duduk penonton, memberikan naungan yang sangat dibutuhkan dari teriknya matahari Florida dan perlindungan dari hujan sambil menjaga lapangan tetap terbuka terhadap cuaca.

Venue ini juga terkenal dengan empat papan video definisi tinggi raksasa yang terletak di setiap sudut tribun atas, memastikan tampilan tayangan ulang yang jelas dari setiap sudut.

Meskipun berskala besar, renovasi ini memajukan tribun penonton sejauh 25 kaki lebih dekat ke lapangan, sehingga menciptakan suasana yang meriah dan akrab yang menjembatani jarak antara para penggemar dan aksi seru di lapangan.