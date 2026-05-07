Cara membeli tiket pertandingan Turki vs AS: Harga tiket Piala Dunia, informasi SoFi Stadium, dan lainnya

Tim Nasional Sepak Bola Putra Amerika Serikat kembali ke Pantai Barat untuk menghadapi laga krusial melawan Turki, yang diprediksi akan menjadi pertandingan terakhir fase grup yang menentukan bagi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026.

USMNT, yang dipimpin oleh generasi bintang yang bermain di level tertinggi Eropa, berupaya memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah dan mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan sepak bola global. Dengan dukungan penuh dari seluruh bangsa, Bintang dan Garis-garis Merah Putih bertekad untuk melewati babak penyisihan grup dengan presisi yang tajam.

Sementara itu, Turki datang dengan skuad yang dikenal karena keahlian teknis dan semangat kompetitif yang tak kenal lelah. Setelah kembali muncul sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di sepak bola Eropa, Crescent-Stars lebih dari mampu merusak pesta tuan rumah, membawa dukungan suporter yang antusias yang akan membuat SoFi Stadium terasa seperti arena pertarungan netral.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Turki vs AS, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Turki vs AS di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Turki di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Australia vs Turki Stadion BC Place, Vancouver Tiket 19 Juni 2026 Turki vs Paraguay Stadion Levi's, Santa Clara Tiket 26 Juni 2026 Turki vs AS SoFi Stadium, Inglewood Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia AS 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 12 Juni 2026 AS vs Paraguay Stadion SoFi, Inglewood Tiket 19 Juni 2025 AS vs Australia Lumen Field, Seattle Tiket 26 Juni 2026 Turki vs AS SoFi Stadium, Inglewood Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Turki vs AS?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Pasar ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Turki vs AS?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Turki vs AS di Los Angeles, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat negara tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Penting untuk dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Los Angeles merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran yang ingin menyaksikan pertandingan krusial ini di SoFi Stadium.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang SoFi Stadium

Los Angeles Stadium, yang secara komersial dikenal sebagai SoFi Stadium, adalah keajaiban teknik modern dan pusat dari kompleks hiburan Hollywood Park.

Terletak di Inglewood, California, stadion ini merupakan stadion indoor-outdoor pertama dari jenisnya, dilengkapi dengan kanopi ETFE canggih yang memungkinkan cahaya alami menerangi lapangan sekaligus melindungi penonton dari cuaca. Venue ini terkenal di seluruh dunia berkat Infinity Screen dari Samsung, sebuah papan video 4K dua sisi dengan sudut pandang 360 derajat yang digantung di atas lapangan, memastikan setiap penggemar mendapatkan pemandangan aksi yang sangat jernih.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 70.000 kursi. Meskipun memiliki luas yang besar, desain arsitekturnya menonjolkan tribun yang dalam sehingga menempatkan para penggemar lebih dekat ke lapangan, menciptakan suasana yang meriah dan akrab untuk pertandingan-pertandingan paling bergengsi di turnamen ini.