Amerika Serikat kembali ke California Selatan hari ini untuk pertandingan terakhir Grup D melawan Turki di Los Angeles Stadium, dengan target menutup fase penyisihan grup Piala Dunia di kandang sendiri dengan rekor sempurna.

Setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Paraguay dan kemenangan tanpa balas 2-0 atas Australia, tuan rumah bersama ini telah dengan nyaman memastikan tiket mereka ke babak 32 besar.

Meskipun tim Amerika memasuki Matchday 3 dengan target menyelesaikan babak penyisihan grup dengan rekor sempurna untuk pertama kalinya di abad ini, mereka akan menghadapi tim Turki yang berbahaya, meski sedang patah hati, yang sangat ingin menyelamatkan harga diri mereka dan meraih kemenangan pertama di Piala Dunia sejak 2002.

Kapan pertandingan Turki vs AS di Piala Dunia 2026?

World Cup - Grp. D Los Angeles Stadium

Jadwal Pertandingan Turki di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Australia vs Turki Stadion BC Place, Vancouver 2-0 19 Juni 2026 Turki vs Paraguay Stadion Levi's, Santa Clara 0-1 26 Juni 2026 Turki vs AS Stadion SoFi, Inglewood Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia AS 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 12 Juni 2026 AS vs Paraguay SoFi Stadium, Inglewood 4-1 19 Juni 2025 AS vs Australia Lumen Field, Seattle 2-0 26 Juni 2026 Turki vs AS SoFi Stadium, Inglewood Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Turki vs AS?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip “siapa cepat, dia dapat”. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Turki vs AS?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Turki vs AS di Los Angeles, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Tingkat Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Tengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Los Angeles merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan krusial ini di SoFi Stadium.

Klasemen Grup D Piala Dunia FIFA 2026









Rekor Pertemuan Langsung Turki vs AS

Semua yang perlu Anda ketahui tentang SoFi Stadium

Los Angeles Stadium, yang secara komersial dikenal sebagai SoFi Stadium, merupakan keajaiban teknik modern dan menjadi pusat dari kompleks hiburan Hollywood Park.

Terletak di Inglewood, California, stadion ini merupakan stadion indoor-outdoor pertama dari jenisnya, dilengkapi dengan kanopi ETFE canggih yang memungkinkan cahaya alami menerangi lapangan sekaligus melindungi penonton dari cuaca. Venue ini terkenal di seluruh dunia berkat Infinity Screen dari Samsung, sebuah papan video 4K dua sisi dengan sudut pandang 360 derajat yang digantung di atas lapangan, memastikan setiap penggemar mendapatkan pandangan yang sangat jernih atas jalannya pertandingan.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 70.000 kursi. Meskipun memiliki luas lahan yang besar, desain arsitekturnya menonjolkan tribun penonton yang dalam sehingga menempatkan para penggemar lebih dekat ke lapangan, menciptakan suasana yang meriah dan akrab untuk pertandingan-pertandingan paling bergengsi dalam turnamen tersebut.