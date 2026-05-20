Cara membeli tiket pertandingan Tunisia vs Jepang: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Estadio BBVA, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan akan menghadirkan musim panas sepak bola yang tak terlupakan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan Tunisia akan berhadapan melawan Jepang di Monterrey dalam salah satu laga antarkontinen paling seru di babak penyisihan grup.

Jepang terus membuktikan diri sebagai salah satu tim internasional terkuat di Asia, sementara Tunisia datang dengan basis penggemar paling bersemangat di sepak bola Afrika. Dengan kedua tim yang berambisi untuk mengamankan tempat di babak gugur, para pendukung diperkirakan akan berbondong-bondong datang ke Estadio BBVA.

Kapan pertandingan Tunisia vs Jepang?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 20 Juni 2026 - 19:00 Tunisia vs Jepang Estadio BBVA, Monterrey Tiket

Jadwal Pertandingan Tunisia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 15 Juni 2026 Swedia vs. Tunisia Estadio Monterrey (Monterrey, Meksiko) Tiket 21 Juni 2026 Tunisia vs. Jepang Estadio Monterrey (Monterrey, Meksiko) Tiket 25 Juni 2026 Tunisia vs. Belanda Stadion Kansas City (Kansas City, AS) Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Jepang 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 14 Juni 2026 Belanda vs. Jepang Stadion Dallas (Arlington, AS) Tiket 20 Juni 2026 Tunisia vs. Jepang Estadio Monterrey (Monterrey, Meksiko) Tiket 25 Juni 2026 Jepang vs. Swedia Stadion Dallas (Arlington, AS) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Tunisia vs Jepang?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Tunisia vs Jepang di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan resmi FIFA: FIFA terus melepas ketersediaan tiket dalam beberapa tahap penjualan, termasuk periode penjualan dengan sistem siapa cepat dia dapat.

Pasar penjualan kembali FIFA: Penggemar dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi secara langsung melalui platform pertukaran tiket resmi FIFA.

Pasar sekunder: Platform seperti StubHub tetap menjadi salah satu cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan kursi pada pertandingan Piala Dunia yang sudah habis terjual.

Paket hospitality: Paket hospitality premium mencakup tempat duduk mewah, lounge VIP, katering, dan pengalaman eksklusif pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia FIFA diperkirakan akan dikirimkan secara digital melalui aplikasi tiket resmi FIFA.

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket Tunisia vs Jepang termurah disarankan untuk membeli sesegera mungkin, karena harga diperkirakan akan naik secara signifikan menjelang kickoff.

Berapa harga tiket Tunisia vs Jepang?

FIFA telah memperkenalkan sistem harga variabel untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket berbeda-beda tergantung pada kategori tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar.

Pertandingan babak penyisihan grup tetap menjadi salah satu kesempatan paling terjangkau bagi penggemar untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung, terutama pada fase penjualan awal.

Harga tiket Tunisia vs Jepang termurah saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $80 hingga $160, tergantung pada bagian tempat duduk dan permintaan penjualan kembali.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio BBVA

Pertandingan Tunisia vs Jepang akan berlangsung di Estadio BBVA di Monterrey, salah satu stadion sepak bola utama di Meksiko dan markas klub raksasa Liga MX, Monterrey.

Terkenal karena arsitektur modern dan suasananya yang penuh semangat, stadion ini telah menjadi salah satu venue unggulan yang dipilih untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Terletak di Guadalupe, di wilayah metropolitan Monterrey, Estadio BBVA diperkirakan akan menampung lebih dari 50.000 penggemar selama pertandingan Piala Dunia.

Para penonton yang menghadiri pertandingan Tunisia vs Jepang dapat mengharapkan:

Sistem akses tiket digital modern

Area makanan dan layanan premium

Sudut pandang berkualitas tinggi di seluruh stadion

Tempat duduk VIP dan pengalaman layanan

Akses mudah dari pusat kota Monterrey dan Bandara Internasional Monterrey

Area transportasi umum dan layanan berbagi tumpangan khusus pada hari pertandingan

Monterrey diperkirakan akan menghadirkan salah satu atmosfer terbaik di turnamen ini, terutama dengan kehadiran pendukung dari Tunisia dan Jepang yang dikenal sering datang dalam jumlah besar dan menciptakan suasana hari pertandingan yang meriah.