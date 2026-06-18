Cara membeli tiket pertandingan Tunisia vs Jepang: Harga tiket Piala Dunia, informasi Estadio BBVA, dan lainnya

Pertandingan Tunisia melawan Jepang di Meksiko merupakan salah satu laga antarkontinen paling seru di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, dan Anda bisa hadir langsung di Estadio BBVA (Monterrey Stadium) untuk menyaksikan jalannya pertandingan.

Jepang terus membuktikan diri sebagai salah satu tim internasional terkuat di Asia, sementara Tunisia memiliki basis penggemar yang paling bersemangat di dunia sepak bola Afrika. Kemenangan bagi salah satu tim kemungkinan besar akan memastikan mereka lolos ke babak 32 besar.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan mengenai pembelian tiket Tunisia vs Jepang, termasuk harga, informasi stadion, dan tempat para penggemar dapat memesan kursi sebelum tiket habis terjual.

Kapan pertandingan Tunisia vs Jepang berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Sabtu, 20 Juni (pukul 10 malam CST) Tunisia vs Jepang Estadio BBVA (Monterrey, Meksiko) Tiket

Jadwal pertandingan Tunisia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket Minggu, 14 Juni Swedia vs Tunisia (5-1) Estadio BBVA (Monterrey, Meksiko) N/A Sabtu, 20 Juni Tunisia vs Jepang Estadio BBVA (Monterrey, Meksiko) Tiket Kamis, 25 Juni Tunisia vs Belanda Stadion Arrowhead (Kansas City) Tiket

Jadwal Pertandingan Jepang di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket Minggu, 14 Juni Belanda vs Jepang (2-2) AT&T Stadium (Arlington) N/A Sabtu, 20 Juni Tunisia vs Jepang Estadio Monterrey (Monterrey, Meksiko) Tiket Kamis, 25 Juni Jepang vs Swedia AT&T Stadium (Arlington) Tiket

Cara Mendapatkan Tiket Pertandingan Tunisia vs Jepang di Piala Dunia

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini bukan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini bukan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Tunisia vs Jepang?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio BBVA

Pertandingan Tunisia vs Jepang akan digelar di Estadio BBVA di Monterrey, salah satu stadion sepak bola terkemuka di Meksiko dan markas klub raksasa Liga MX, Monterrey.

Terkenal karena arsitektur modern dan suasananya yang penuh semangat, stadion ini telah menjadi salah satu venue unggulan yang terpilih untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Terletak di Guadalupe, di wilayah metropolitan Monterrey, Estadio BBVA diperkirakan akan menampung lebih dari 50.000 penggemar selama pertandingan Piala Dunia.

Para penonton yang menghadiri pertandingan Tunisia vs Jepang dapat mengharapkan:

Sistem akses tiket digital modern

Area makanan dan layanan premium

Sudut pandang berkualitas tinggi di seluruh stadion

Tempat duduk VIP dan pengalaman layanan istimewa

Akses mudah dari pusat kota Monterrey dan Bandara Internasional Monterrey

Area transportasi umum dan layanan berbagi tumpangan yang khusus disediakan pada hari pertandingan

Monterrey diperkirakan akan menghadirkan salah satu atmosfer terbaik di turnamen ini, terutama dengan kehadiran pendukung dari Tunisia dan Jepang yang dikenal sering datang dalam jumlah besar dan menciptakan suasana yang meriah pada hari pertandingan.