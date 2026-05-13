Cara membeli tiket pertandingan Tunisia vs Belanda: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang GEHA Field at Arrowhead, dan lainnya

Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Tunisia melawan Belanda di GEHA Field, Arrowhead Stadium, Kansas City, pada 25 Juni.

Dengan Belanda yang secara konsisten menjadi salah satu favorit turnamen dan Tunisia yang bertekad untuk kembali menunjukkan kemampuannya di panggung sepak bola terbesar, permintaan tiket diperkirakan akan meningkat pesat menjelang turnamen.

Kapan pertandingan Tunisia vs Belanda berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 25 Juni 2026 - 20:00 Tunisia vs Belanda GEHA Field di Arrowhead Stadium, Kansas City Tiket

Jadwal pertandingan Tunisia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat & Kota Tiket 14 Juni 2026 Swedia vs Tunisia Estadio BBVA Monterrey, Meksiko Tiket 20 Juni 2026 Tunisia vs Jepang Estadio BBVA Monterrey, Meksiko Tiket 25 Juni 2026 Tunisia vs Belanda GEHA Field di Arrowhead, Kansas City, MO, AS Tiket

Jadwal pertandingan Belanda di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat & Kota Status 14 Juni 2026 Belanda vs Jepang AT&T Stadium, Dallas (Arlington), TX Tiket 20 Juni 2026 Belanda vs Swedia NRG Stadium, Houston, TX Tiket 25 Juni 2026 Tunisia vs Belanda GEHA Field di Arrowhead Stadium, Kansas City, MO Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Tunisia vs Belanda?

Ada beberapa cara bagi para pendukung untuk mendapatkan tiket pertandingan Tunisia vs Belanda di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan tiket resmi FIFA: FIFA terus melepas ketersediaan tiket secara bertahap, termasuk penjualan melalui undian dan periode terakhir dengan sistem siapa cepat dia dapat.

Platform penjualan kembali resmi FIFA: Penggemar dapat membeli tiket bekas yang terverifikasi langsung melalui pasar penjualan kembali resmi FIFA.

Pasar sekunder: Platform seperti StubHub tetap menjadi alternatif untuk mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia yang sudah habis terjual.

Paket hospitality: Paket hospitality premium mencakup tempat duduk mewah, akses ke lounge, hidangan mewah, dan pengalaman eksklusif pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan sepenuhnya digital dan dikelola melalui aplikasi tiket seluler resmi FIFA.

Para penggemar disarankan untuk membeli lebih awal agar mendapatkan harga terendah, terutama untuk pertandingan yang melibatkan negara-negara besar Eropa seperti Belanda.

Berapa harga tiket Tunisia vs Belanda?

FIFA telah memperkenalkan sistem penetapan harga tiket dinamis untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk, permintaan, dan tahap turnamen.

Pertandingan babak penyisihan grup tetap menjadi cara termurah untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung, meskipun pertandingan yang melibatkan negara-negara peringkat teratas seperti Belanda diperkirakan akan memiliki permintaan yang tinggi baik di platform resmi maupun platform penjualan kembali.

Harga tiket termurah untuk pertandingan Tunisia vs Belanda saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $80 hingga $150, tergantung pada lokasi tempat duduk dan ketersediaan tiket.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $420 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $300 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $220 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Para penggemar yang mencari harga terendah disarankan untuk memantau platform penjualan kembali secara rutin, karena harga tiket dapat berfluktuasi secara signifikan menjelang hari pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang GEHA Field di Arrowhead Stadium

Pertandingan Tunisia vs Belanda akan berlangsung di GEHA Field di Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri, salah satu venue olahraga paling riuh dan ikonik di Amerika Serikat.

Terkenal sebagai kandang tim NFL Kansas City Chiefs, stadion ini telah membangun reputasi global berkat suasananya yang meriah dan penonton yang penuh semangat.

Arrowhead Stadium diperkirakan akan menampung lebih dari 70.000 pendukung selama pertandingan Piala Dunia FIFA, menjadikannya salah satu venue utama yang dipilih untuk turnamen 2026.

Suasana diperkirakan akan sangat intens karena pendukung Belanda biasanya datang dalam jumlah besar untuk turnamen besar, sementara penggemar Tunisia juga dikenal karena menciptakan suasana pertandingan yang semarak dan penuh semangat.