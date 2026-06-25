Belanda akan berusaha mempertahankan momentum mereka saat menghadapi Tunisia di Arrowhead Stadium, Kansas City, Kamis ini (25 Juni), serta mengamankan tempat mereka di babak gugur—sebuah prestasi yang telah mereka raih di setiap Piala Dunia yang mereka ikuti.

Para penggemar yang ingin memesan tiket untuk pertandingan Grup F ini pasti menantikan banyak aksi di depan gawang, jika melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya antara kedua tim di turnamen 2026 sebagai acuan.

Tunisia, yang akan pulang setelah pertandingan ini menyusul dua kekalahan, terlibat dalam pertandingan yang menghasilkan 6 gol (melawan Swedia) dan 4 gol (melawan Jepang), sementara Belanda bermain imbang 2-2 dengan Jepang dan menghancurkan Swedia 5-1.

Kapan pertandingan Tunisia vs Belanda?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off lokal) Tempat Tiket Kamis, 25 Juni Tunisia vs Belanda (pukul 6 sore CDT) GEHA Field di Arrowhead Stadium (Kansas City) Tiket

Jadwal pertandingan Tunisia di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Minggu, 14 Juni Swedia vs Tunisia (20.00 CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Meksiko) 5-1 Sabtu, 20 Juni Tunisia vs Jepang (pukul 10 malam CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Meksiko) 0-4 Kamis, 25 Juni Tunisia vs Belanda (pukul 6 sore CDT) GEHA Field di Arrowhead ( Kansas City) Tiket

Jadwal Pertandingan Belanda di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Minggu, 14 Juni Belanda vs Jepang (pukul 15.00 CDT) AT&T Stadium (Arlington, Dallas) 2-2 Sabtu, 20 Juni Belanda vs Swedia (pukul 12.00 siang CDT) NRG Stadium (Houston) 5-1 Kamis, 25 Juni Tunisia vs Belanda (pukul 6 sore CDT) GEHA Field di Arrowhead Stadium ( Kansas City ) Tiket

Cara membeli tiket Tunisia vs Belanda

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Tunisia vs Belanda?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang GEHA Field di Arrowhead Stadium

Pertandingan Tunisia vs Belanda akan digelar di GEHA Field, Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, salah satu venue olahraga paling riuh dan ikonik di Amerika Serikat.

Stadion ini terutama dikenal sebagai kandang tim NFL Kansas City Chiefs, dan telah membangun reputasi global berkat suasananya yang meriah serta penontonnya yang penuh semangat.

Arrowhead Stadium diperkirakan akan menampung lebih dari 70.000 pendukung selama pertandingan Piala Dunia FIFA, menjadikannya salah satu venue utama yang dipilih untuk turnamen 2026.

Suasana di sana diperkirakan akan sangat intens, mengingat pendukung Belanda biasanya datang dalam jumlah besar untuk turnamen-turnamen besar, sementara penggemar Tunisia juga dikenal karena menciptakan suasana pertandingan yang semarak dan penuh semangat.