Penampilan konsisten England di panggung dunia menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan elite sepakbola Eropa, sekaligus dunia. Setelah finis dengan medali perunggu di Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara, yang ditutup dengan laga mendebarkan melawan Prancis, permintaan tiket pertandingan England tetap berada di titik tertinggi sepanjang masa.

Saat tim asuhan Thomas Tuchel beralih dari kampanye Piala Dunia ke UEFA Nations League 2026-27, England akan menghadapi kampanye besar di Grup A3 melawan raksasa Eropa Spanyol, Kroasia, dan Czechia mulai September ini.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui proses untuk mengamankan kursi demi menyaksikan England bermain di Wembley Stadium dan di seluruh Eropa musim ini.

Jadwal pertandingan sepakbola putra England mendatang

Tanggal & waktu kick-off Pertandingan Venue Kompetisi Tiket Sab 26 Sep, 19:45 England vs Spain Wembley Stadium, London UEFA Nations League Tiket Sel 29 Sep, 19:45 Czech Republic vs England Fortuna Arena, Prague UEFA Nations League Tiket Sab 3 Okt, 17:00 Croatia vs England Stadion Maksimir, Zagreb UEFA Nations League Tiket Sel 6 Okt, 19:45 England vs Czech Republic Wembley Stadium, London UEFA Nations League Tiket Kam 12 Nov, 19:45 England vs Croatia Wembley Stadium, London UEFA Nations League Tiket Min 15 Nov, 19:45 Spain vs England Estadio Santiago Bernabéu, Madrid UEFA Nations League Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan England?

Kanal tiket resmi England

Tiket resmi pertandingan kandang dan tandang England dapat ditemukan dan dibeli langsung di englandfootball.com.

Untuk membeli tiket laga kandang di Wembley Stadium atau alokasi resmi laga tandang di seluruh Eropa, para pendukung perlu memperhatikan tingkatan berikut:

My England Football: Bergabung dengan program loyalitas fan gratis ini memberi pendukung akses prioritas tingkat kedua untuk penjualan tiket kandang sebelum dijual secara umum kepada publik.

Bergabung dengan program loyalitas fan gratis ini memberi pendukung akses prioritas tingkat kedua untuk penjualan tiket kandang sebelum dijual secara umum kepada publik. England Supporters Travel Club (ESTC): Keanggotaan berbayar diperlukan untuk menyatakan minat atas alokasi tiket laga tandang yang terbatas. Anggota ESTC menerima akses prioritas tertinggi untuk laga internasional kandang maupun tandang.

Keanggotaan berbayar diperlukan untuk menyatakan minat atas alokasi tiket laga tandang yang terbatas. Anggota ESTC menerima akses prioritas tertinggi untuk laga internasional kandang maupun tandang. General Sale: Sisa alokasi tiket setelah periode prioritas untuk anggota akan dijual terbuka kepada publik melalui portal resmi.

Pasar sekunder

Jika penjualan tiket habis selama periode prioritas resmi untuk anggota, pasar sekunder terverifikasi seperti StubHub juga akan menyediakan tiket untuk laga kandang di Wembley serta opsi hospitality netral untuk laga tandang.

Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari penyedia tiket tempat Anda membeli.