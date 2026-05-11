Cara membeli tiket pertandingan Swiss vs Kanada: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BC Place, dan lainnya

Swiss kembali ke Pantai Pasifik untuk menghadapi Kanada dalam laga krusial yang diprediksi akan menjadi pertandingan penentu di Grup B Piala Dunia 2026.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Swiss vs Kanada, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Swiss di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Qatar vs Swiss Stadion Levi's, Santa Clara Tiket 18 Juni 2026 Swiss vs Bosnia dan Herzegovina Stadion SoFi, Inglewood Tiket 24 Juni 2026 Swiss vs Kanada BC Place, Vancouver Tiket

Jadwal Pertandingan Kanada di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 12 Juni 2026 Kanada vs Bosnia dan Herzegovina BMO Field, Toronto Tiket 19 Juni 2026 Kanada vs Qatar BC Place, Vancouver Tiket 24 Juni 2026 Swiss vs Kanada BC Place, Vancouver Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Swiss vs Kanada?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Swiss vs Kanada?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Swiss vs Kanada di Vancouver, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat negara tuan rumah bersama ini turun ke lapangan untuk pertandingan krusial di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi untuk pertandingan apa pun yang dimainkan di Great White North.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $450 hingga $600 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $450 – $850

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $900 – $1.500

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.800 – $3.800

Hospitality/VIP: $4.500+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Vancouver merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan mendapatkan tiket Kategori 3 yang tersedia sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan ini di BC Place Vancouver.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BC Place

Venue di Vancouver, yang secara resmi ditetapkan sebagai BC Place Vancouver untuk turnamen ini, adalah destinasi olahraga utama di Kanada Barat.

Terletak di jantung pusat kota Vancouver, British Columbia, venue ini terkenal di dunia karena papan video 4K raksasa yang digantung di tengah - yang terbesar kedua di Amerika Utara - yang menggantung di atas lapangan, memastikan setiap penggemar memiliki pandangan yang sangat jelas terhadap tayangan ulang dan aksi langsung.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 54.000 kursi.