Swiss akan berhadapan dengan Bosnia dan Herzegovina dalam laga Matchday 2 Grup B Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar di California pada 18 Juni. Kickoff dijadwalkan pukul 23:00 EST.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Swiss vs Bosnia, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Swiss vs Bosnia di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Grup Swiss di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Qatar vs Swiss Levi's Stadium, Santa Clara, AS Tiket 18 Juni 2026 Swiss vs Bosnia dan Herzegovina Stadion SoFi, Inglewood, AS Tiket 24 Juni 2026 Swiss vs Kanada BC Place, Vancouver, Kanada Tiket

Jadwal Pertandingan Grup Bosnia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket 12 Juni 2026 Kanada vs Bosnia dan Herzegovina BMO Field, Toronto, Kanada Tiket 18 Juni 2026 Swiss vs Bosnia dan Herzegovina SoFi Stadium, Inglewood, AS Tiket 24 Juni 2026 Bosnia dan Herzegovina vs Qatar Lumen Field, Seattle, AS Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Swiss vs Bosnia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Swiss vs Bosnia?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Swiss vs Bosnia di California, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat negara tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena California merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan krusial ini.

Rekor head-to-head Swiss vs Bosnia

SUI Last 1 matches BIH 0 Menang 0 Seri 1 Menang Switzerland 0 - 2 Bosnia and Herzegovina 0 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Di mana pertandingan Swiss vs Bosnia akan digelar?

Pertandingan Swiss vs Bosnia dan Herzegovina akan diselenggarakan di SoFi Stadium di Inglewood, California.

Stadion Los Angeles ini merupakan keajaiban teknik modern dan menjadi pusat dari kompleks hiburan Hollywood Park.

Terletak di Inglewood, California, stadion ini merupakan stadion indoor-outdoor pertama dari jenisnya, dilengkapi dengan kanopi ETFE canggih yang memungkinkan cahaya alami menerangi lapangan sekaligus melindungi penonton dari cuaca. Venue ini terkenal di seluruh dunia berkat Infinity Screen dari Samsung, sebuah papan video 4K dua sisi dengan sudut pandang 360 derajat yang digantung di atas lapangan, memastikan setiap penggemar mendapatkan pemandangan aksi yang sangat jernih.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 70.000 kursi. Meskipun memiliki luas yang besar, desain arsitekturnya menonjolkan tribun penonton yang dalam sehingga menempatkan para penggemar lebih dekat ke lapangan, menciptakan suasana yang meriah dan akrab untuk pertandingan-pertandingan paling bergengsi di turnamen ini.