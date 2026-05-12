Cara membeli tiket pertandingan Spanyol vs Cape Verde: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Mercedes-Benz Stadium, dan lainnya

Juara 2010, Spanyol, akan memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka melawan tim underdog Cape Verde pada 15 Juni.

La Roja kembali memuncaki peringkat dunia setelah beberapa tahun masa transisi dan menjadi salah satu favorit di turnamen ini. Dengan perpaduan antara pemain muda, berpengalaman, dan nama-nama terkenal, tim asuhan Luis de la Fuente ini diharapkan bisa melaju ke babak-babak akhir di Amerika Serikat. Lamine Yamal yang berusia 18 tahun dan rekan setimnya di Barcelona, Pedri, yang kini berusia 23 tahun, akan menjadi kunci peluang Spanyol.

Sementara itu, Cape Verde akan melakukan debutnya di panggung dunia. Negara kepulauan ini akan sangat bergantung pada kapten legendaris dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Ryan Mendes, saat mereka berusaha menikmati momen mereka di sorotan.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Spanyol vs Cape Verde, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Spanyol vs Cape Verde di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Spanyol vs Cape Verde Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 21 Juni 2026 Spanyol vs Arab Saudi Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 26 Juni 2026 Uruguay vs Spanyol Estadio Akron, Akron Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Cape Verde

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Spanyol vs Cape Verde Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 21 Juni 2025 Uruguay vs Cape Verde Stadion Hard Rock, Miami Tiket 26 Juni 2026 Cape Verde vs Arab Saudi NRG Stadium, Houston Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Spanyol vs Cape Verde?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Spanyol vs Cape Verde?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Spanyol vs Cape Verde di Atlanta, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Atlanta merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan krusial ini.

Rekor head-to-head Spanyol vs Cape Verde

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium terletak di Atlanta, Georgia, dan diprediksi akan menjadi salah satu venue paling canggih secara teknologi untuk Piala Dunia 2026, bahkan menjadi tuan rumah salah satu pertandingan semifinal turnamen tersebut.

Terkenal dengan atapnya yang dapat dibuka dan ditutup serta layar video "Halo Board" 360 derajat yang sangat besar, stadion ini dirancang khusus untuk menampung pertandingan sepak bola Amerika dan sepak bola profesional.

Untuk Piala Dunia, stadion ini akan memasang sistem rumput alami berteknologi mutakhir yang ditanam khusus untuk turnamen tersebut, menggantikan rumput sintetis yang biasanya digunakan. Stadion ini berkapasitas 70.000 penonton dan merupakan stadion olahraga profesional pertama di Amerika Utara yang meraih sertifikasi LEED Platinum, dilengkapi dengan panel surya berskala besar dan sistem penampungan air hujan.

Stadion ini akan menjadi tuan rumah delapan pertandingan secara keseluruhan.