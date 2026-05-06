Cara membeli tiket pertandingan Spanyol vs Arab Saudi: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Mercedes-Benz Stadium, dan lainnya

Raksasa Eropa, Spanyol, akan berhadapan dengan kekuatan baru Arab Saudi pada babak penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2026.

Spanyol, juara 2010 dan pesaing abadi, berupaya mengukuhkan kembali dominasi mereka di panggung dunia dengan skuad yang penuh keahlian teknis.

Sementara itu, Arab Saudi memasuki turnamen ini dengan momentum yang sangat besar, setelah meraih kemenangan bersejarah atas Argentina di edisi sebelumnya dan liga yang kini menjadi sorotan global.

Kapan pertandingan Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026

Spanyol memasuki turnamen ini dengan ekspektasi tinggi. Untuk merencanakan perjalanan Anda ke Amerika Utara, lihat jadwal babak penyisihan grup yang telah dikonfirmasi di bawah ini:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Spanyol vs Cape Verde Stadion Atlanta, Atlanta Tiket 21 Juni 2026 Spanyol vs Arab Saudi Stadion Atlanta, Atlanta Tiket 26 Juni 2026 Uruguay vs Spanyol Estadio Guadalajara, Guadalajara Tiket



Jadwal Pertandingan Piala Dunia Arab Saudi 2026

Arab Saudi bertekad untuk mengulangi prestasi mengejutkan mereka pada tahun 2022. Ikuti perjalanan Green Falcons di Amerika Serikat dan Meksiko melalui jadwal pertandingan berikut:

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 KSA vs Uruguay Stadion Miami, Miami Tiket 21 Juni 2025 Arab Saudi vs Spanyol Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 26 Juni 2026 Arab Saudi vs Cape Verde Stadion Houston, Houston Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Spanyol vs Arab Saudi?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Spanyol vs Arab Saudi?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Spanyol vs Arab Saudi di Atlanta, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $350 hingga $450 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Tingkat Atas): $350 - $600

Kategori 2 (Tingkat Tengah): $650 - $950

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.000 - $2.500

Hospitality/VIP: $3.000+

Perlu diperhatikan bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Atlanta merupakan pusat transportasi utama, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi, sehingga membeli tiket kategori 3 termurah sekarang adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang mengutamakan anggaran.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Atlanta

Stadion Atlanta, yang secara komersial dikenal sebagai Mercedes-Benz Stadium, adalah salah satu venue paling canggih secara teknologi di dunia.

Terletak di jantung kota Atlanta, Georgia, stadion ini terkenal dengan atapnya yang dapat dibuka dan ditutup seperti kincir angin serta papan halo raksasa, yaitu layar LED melingkar 360 derajat yang merupakan yang terbesar di kelasnya.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 71.000 kursi, menawarkan suasana yang sangat akrab meskipun ukurannya sangat besar berkat kemiringan tempat duduk yang curam.