Cara membeli tiket pertandingan Skotlandia vs Maroko: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Gillette Stadium, dan lainnya

Skotlandia dan Maroko akan bertanding di Stadion Gillette yang ikonik di Foxborough pada 19 Juni 2026, seiring dengan digelarnya Piala Dunia FIFA musim panas ini.

Pertandingan yang sangat dinantikan ini menandai kembalinya Skotlandia ke panggung terbesar sepak bola melawan salah satu tim nasional paling menarik di dunia.

Maroko menarik perhatian dunia dengan perjalanan bersejarah mereka hingga ke babak semifinal pada 2022, menjadikannya pertarungan besar musim panas ini.

Kapan pertandingan Skotlandia vs Maroko di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 19 Juni 2026 - 18.00 ET Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette, Foxborough Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Skotlandia

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Haiti vs Skotlandia Stadion Gillette, Foxborough Tiket 19 Juni 2026 Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette, Foxborough Tiket 24 Juni 2026 Skotlandia vs Brasil Stadion Hard Rock, Miami Gardens Tiket

Jadwal pertandingan Piala Dunia Maroko

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Brasil vs Maroko Stadion MetLife, East Rutherford Tiket 19 Juni 2026 Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette, Foxborough Tiket 24 Juni 2026 Maroko vs Haiti Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Skotlandia vs Maroko?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir.

Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Para pendukung yang akan bepergian juga harus memastikan persyaratan visa dan perjalanan ke Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko jauh sebelum turnamen dimulai.

Berapa harga tiket Piala Dunia Skotlandia vs Maroko?

Harga tiket Piala Dunia secara resmi tercantum dalam USD, meskipun nilai jual kembali terus berfluktuasi berdasarkan permintaan, performa tim, dan lokasi tempat duduk.

Harga tiket bekas termurah yang tersedia untuk pertandingan Skotlandia vs Maroko saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $120-$180 USD untuk bagian tribun atas.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $450 $700 - $1.400 $1.800 - $6.730 Kategori 2 $180 - $320 $500 - $950 $1.200 - $4.500 Kategori 3 $120 - $220 $250 - $600 $700 - $2.950 Kategori 4 $60 - $140 $180 - $400 $450 - $2.100

Para penggemar yang mencari tiket termurah untuk pertandingan Skotlandia vs Maroko disarankan untuk memantau platform penjualan kembali secara rutin, karena harga sering berubah tergantung pada ketersediaan dan permintaan pasar.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Skotlandia vs Maroko di Gilette Stadium?

Gillette Stadium adalah salah satu venue utama yang dipilih untuk Piala Dunia.

Sebagai markas tim NFL New England Patriots dan tim MLS New England Revolution, stadion ini menawarkan pemandangan yang sangat baik, area fasilitas modern, dan kapasitas lebih dari 65.000 penonton.

Para penggemar yang menghadiri pertandingan harus bersiap menghadapi cuaca musim panas yang hangat di Massachusetts dan keramaian di sekitar wilayah metropolitan Boston.

Pilihan transportasi umum akan tersedia, meskipun tiket parkir harus dipesan jauh-jauh hari bagi siapa pun yang berencana mengemudi ke venue.