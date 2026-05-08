Cara membeli tiket pertandingan Skotlandia vs Brasil: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Hard Rock Stadium, dan lainnya

Skotlandia kembali ke panggung terbesar sepak bola untuk laga krusial melawan Brasil, yang diprediksi akan menjadi pertandingan penentu Grup C bagi kedua tim di Piala Dunia 2026.

The Tartan Army, yang kembali ke turnamen ini setelah hampir tiga dekade, bertekad untuk menciptakan kejutan bersejarah dalam laga penutup grup yang krusial ini. Skotlandia berupaya melewati pertandingan ini dengan harapan bisa mengamankan tempat di babak gugur.

Sementara itu, Brasil datang sebagai favorit abadi, dengan beban tekanan yang sangat besar. Juara lima kali ini berupaya menegaskan dominasi mereka dengan skuad elit yang berkompetisi di puncak olahraga ini, dan Seleção lebih dari mampu melakukannya.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Skotlandia vs Brasil, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Skotlandia vs Brasil di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Skotlandia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Haiti vs Skotlandia Stadion Gillette, Boston Tiket 20 Juni 2026 Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette, Boston Tiket 25 Juni 2026 Skotlandia vs Brasil Stadion Hard Rock, Miami Tiket

Jadwal Pertandingan Brasil di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Brasil vs Maroko Stadion MetLife, East Rutherford Tiket 20 Juni 2026 Brasil vs Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 25 Juni 2026 Skotlandia vs Brasil Stadion Hard Rock, Inglewood Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Skotlandia vs Brasil?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Skotlandia vs Brasil?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Skotlandia vs Brasil di Miami, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat Seleção berhadapan dengan Tartan Army dalam salah satu pertandingan paling dinanti di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembuka.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $1.140 hingga $1.250 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $1.140 – $1.800

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $1.850 – $2.500

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $2.600 – $4.500

Hospitality/VIP: $5.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Miami merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi pendukung internasional, permintaan dari penduduk lokal dan wisatawan diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran yang ingin menyaksikan pertandingan penting ini di Hard Rock Stadium.

Rekor head-to-head Skotlandia vs Brasil

SCO Last 1 matches BRA 0 Menang 0 Seri 1 Menang Brazil 2 - 0 Scotland 0 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Di mana pertandingan Skotlandia vs Brasil akan digelar?

Pertandingan Skotlandia vs Brasil pada 25 Juni akan digelar di Hard Rock Stadium, Miami.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 65.000 kursi.

Terletak di Miami Gardens, Florida, stadion ini telah menjalani renovasi besar-besaran senilai $550 juta untuk diubah menjadi fasilitas sepak bola kelas dunia.

Fitur paling mencolok dari renovasi ini adalah kanopi terbuka yang menutupi 90% tempat duduk penonton, memberikan naungan yang sangat dibutuhkan dari teriknya matahari Florida dan perlindungan dari hujan, sekaligus menjaga lapangan tetap terbuka terhadap cuaca.

Tempat ini juga terkenal dengan empat papan video definisi tinggi raksasa yang terletak di setiap sudut tribun atas, memastikan tampilan tayangan ulang yang jelas dari setiap sudut.

Meskipun berskala besar, renovasi ini secara khusus memindahkan tribun penonton 25 kaki lebih dekat ke lapangan, menciptakan suasana yang meriah dan akrab yang menjembatani jarak antara para penggemar dan aksi seru di lapangan.