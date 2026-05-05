Cara membeli tiket pertandingan Shabab Al Ahli vs Al-Nasr: Jadwal Derby Dubai, harga tiket Liga Profesional UEA, dan informasi lainnya

Liga Pro UEA semakin memanas menjelang salah satu pertandingan paling dinanti dalam kalender sepak bola Timur Tengah: Derby Dubai. Shabab Al Ahli Dubai Club dan Al-Nasr SC siap saling berhadapan.

Seiring musim 2025-26 mendekati fase krusialnya, pertandingan putaran ke-24 di Stadion Rashid ini diprediksi akan menjadi acara yang sold-out, menampilkan sepak bola yang seru dan atmosfer kelas dunia yang hanya bisa ditawarkan oleh Dubai.

Dengan pertandingan yang semakin dekat, mengamankan tempat Anda di tribun menjadi prioritas. Tiket untuk derby bergengsi ini sangat diminati, dan GOAL memiliki informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Anda sekarang juga agar tidak kecewa saat tiba di gerbang.

Kapan pertandingan Shabab Al Ahli Dubai Club vs Al-Nasr SC berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 6 Mei 2026, 20:45 GST Shabab Al Ahli Dubai Club vs Al-Nasr SC Stadion Rashid, Dubai Tiket

Di mana bisa membeli tiket Shabab Al Ahli Dubai Club vs Al-Nasr SC?

Tiket resmi umumnya didistribusikan melalui mitra penjualan tiket resmi liga dan platform digital milik klub masing-masing.

Namun, untuk pertandingan yang sangat diminati seperti Derby Dubai, alokasi tiket resmi sering kali habis terjual dalam hitungan jam setelah dirilis ke publik.

Bagi yang mencari jaminan masuk, bahkan setelah saluran resmi habis, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi alternatif.

Selain itu, beberapa tiket mungkin tersedia di loket stadion pada hari pertandingan, tetapi hal ini sangat tidak disarankan untuk Dubai Derby. Risiko pertandingan terjual habis sangat tinggi, dan Anda tentu tidak ingin melakukan perjalanan ke distrik Al Nahda hanya untuk mendapati gerbang stadion tertutup.

Berapa harga tiket pertandingan Shabab Al Ahli Dubai Club vs Al-Nasr SC?

Liga Pro UEA tetap menjadi salah satu liga papan atas paling terjangkau di dunia dalam hal harga.

Kategori 2 / Tempat Duduk Pilihan: Harganya sekitar 75 AED hingga 150 AED. Tempat duduk ini menawarkan pemandangan lapangan yang lebih sentral dan umumnya terletak di tribun samping.

Kategori 1 / VIP: Untuk pengalaman yang lebih nyaman, harga kursi VIP berkisar antara 250 AED hingga 500 AED. Area ini sering kali menawarkan tempat duduk yang lebih baik dan akses ke lounge stadion eksklusif.

Paket Hospitality: Untuk pengalaman derby yang tak terlupakan, tersedia suite dan kotak hospitality. Harganya jauh lebih tinggi, sering kali mulai dari 1.000 AED+, tetapi mencakup layanan katering lengkap, lingkungan ber-AC, dan pemandangan terbaik di stadion.

Perlu dicatat bahwa harga di platform sekunder seperti Ticombo dapat bervariasi tergantung pada permintaan pasar. Jika gelar liga sedang dipertaruhkan, harga diperkirakan akan naik seiring mendekatnya hari pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Rashid

Terletak di kawasan Al Nahda 1, Stadion Rashid berfungsi sebagai markas bagi Klub Shabab Al Ahli Dubai.

Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 12.000 penonton, sehingga menciptakan suasana yang akrab dan menakutkan selama pertandingan derby.

Venue ini dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk ruang shalat, kios makanan dan minuman, serta area parkir yang luas.

Namun, karena lokasinya yang berada di belakang Al Mulla Plaza yang ramai, lalu lintas bisa sangat padat pada hari pertandingan. Para penggemar sangat disarankan untuk tiba setidaknya 60 hingga 90 menit sebelum kickoff untuk melewati pemeriksaan keamanan dan menemukan tempat duduk mereka.

Stadion ini juga dapat diakses melalui Dubai Metro (Green Line), dengan Stasiun Stadium sebagai pemberhentian terdekat, dilanjutkan dengan perjalanan taksi singkat atau jalan kaki yang cepat.

Bagi yang baru pertama kali datang, perlu diingat bahwa Liga Pro UEA mengikuti peraturan stadion internasional standar. Barang-barang yang dilarang antara lain botol kaca, suar, dan spanduk besar yang belum disetujui sebelumnya.