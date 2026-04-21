Cara membeli tiket pertandingan sepak bola Tunisia: Jadwal tim nasional 2026, tanggal pertandingan mendatang, harga, dan informasi lainnya

Carthage Eagles sedang bersiap menyambut salah satu tahun terpenting dalam sejarah sepak bola mereka.

Sebagai salah satu tim paling konsisten dan berpengalaman di Afrika, Tunisia telah menjadi kekuatan utama di panggung global, dan pada tahun 2026 mereka akan membawa gaya taktis berintensitas tinggi ke stadion-stadion di Meksiko dan Amerika Serikat dalam kampanye Piala Dunia FIFA 2026.

Setelah melalui periode kualifikasi yang ketat dan penyempurnaan taktik selama jendela internasional awal 2026, Tunisia siap menghadapi lawan-lawan elit dunia.

GOAL siap memberikan informasi terbaru mengenai jadwal pertandingan, lokasi pertandingan, dan cara paling andal untuk mendapatkan tiket Anda.

Kapan pertandingan sepak bola Tunisia berikutnya?

Jadwal Tunisia tahun 2026 diisi oleh pertandingan-pertandingan Grup F di Piala Dunia FIFA. Tim ini akan memulai perjalanannya di Meksiko sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk pertandingan seru melawan Belanda.

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 1 Juni 2026, 21:45 Austria vs Tunisia Ernst-Happel-Stadion, Wina Tiket 6 Juni 2026, 16:00 Belgia vs Tunisia Stadion Raja Baudouin, Brussel Tiket 15 Juni 2026, 05:00 Swedia vs Tunisia Estadio Monterrey, Meksiko Tiket 21 Juni 2026, 07:00 Tunisia vs Jepang Estadio Monterrey, Meksiko Tiket 26 Juni 2026, 02:00 Tunisia vs Belanda Stadion Arrowhead, Kansas City, AS Tiket

Di mana bisa membeli tiket sepak bola Tunisia?

Cara utama untuk membeli tiket Tunisia sangat bergantung pada jenis pertandingannya.

Untuk pertandingan persahabatan yang digelar di Eropa, seperti melawan Austria atau Belgia, tiket biasanya dikelola oleh asosiasi sepak bola negara tuan rumah. Para penggemar sering kali dapat memperoleh tiket tersebut melalui portal resmi seperti situs web KBVB (Belgia) atau ÖFB (Austria).

Untuk pertandingan Piala Dunia FIFA, Portal Tiket FIFA resmi adalah sumber utama penjualan tiket. Namun, karena skala global acara ini, tiket-tiket tersebut sering kali dijual melalui sistem undian berbulan-bulan sebelumnya, sehingga banyak penggemar yang tidak mendapatkan tiket pada tahap awal.

Bagi mereka yang tidak beruntung dalam undian umum atau mencari pengaturan tempat duduk tertentu, pasar sekunder seperti StubHub dapat menjadi alternatif lain.

Berapa harga tiket sepak bola Tunisia?

Harga tiket pertandingan Tunisia sangat bervariasi tergantung pada pentingnya pertandingan dan tempat penyelenggaraannya.

Meskipun pertandingan persahabatan relatif terjangkau, pertandingan Piala Dunia memiliki harga yang lebih mahal.

Tiket Termurah: Untuk pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia, tiket Kategori 4 (yang biasanya diperuntukkan bagi penduduk negara tuan rumah) dijual mulai dari $60. Bagi penggemar internasional, harga tiket Kategori 3 biasanya berkisar antara $140 hingga $185. Harga di pasar sekunder untuk pertandingan pembuka melawan Swedia saat ini mulai dari sekitar $313.

Kelas Menengah: Tiket Kategori 2, yang menawarkan pemandangan lebih baik dari sudut dan tingkat tengah-atas, umumnya berkisar antara $380 hingga $430.

Premium/Hospitality: Bagi penggemar yang menginginkan pengalaman mewah, tersedia paket hospitality. Paket ini berkisar dari Pitchside Lounge hingga VIP Trophy Lounges. Harga untuk pengalaman elit ini mulai dari $1.400 per orang dan dapat melebihi $8.000 untuk paket seri pertandingan multi-tempat.

Kapan tiket sepak bola Tunisia dirilis?

Untuk pertandingan persahabatan bulan Juni, tiket biasanya dirilis empat hingga delapan minggu sebelum acara.

Penggemar disarankan untuk memantau saluran media sosial resmi Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) untuk pengumuman mengenai alokasi khusus untuk sektor pendukung Tunisia.

Tiket Piala Dunia dirilis dalam beberapa tahap yang berbeda. Setelah pengundian seleksi acak awal, FIFA biasanya membuka tahap First-Come, First-Served, diikuti oleh tahap Penjualan Menit-Menit Terakhir yang berlangsung hingga hari pertandingan terakhir.

Pasar sekunder tetap aktif selama periode ini, sering kali mengalami lonjakan ketersediaan setelah tiket fisik atau digital didistribusikan kepada pembeli asli.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang venue

Estadio Monterrey (Monterrey, Meksiko)

Juga dikenal sebagai Estadio BBVA, stadion menakjubkan ini terkenal dengan pemandangan pegunungannya dan desain modernnya.

Sebagai salah satu venue utama di Meksiko, stadion ini akan menjadi tuan rumah dua pertandingan grup pertama Tunisia.

Suasana stadion yang akrab memastikan bahwa bahkan dari tribun atas, para penggemar tetap dapat menikmati pemandangan pertandingan dengan jelas. Stadion ini terletak di Guadalupe dan mudah dijangkau dari pusat kota Monterrey melalui jaringan kereta bawah tanah lokal dan bus antar-jemput.

Arrowhead Stadium (Kansas City, AS)

Dikenal secara resmi sebagai GEHA Field at Arrowhead Stadium, ini adalah salah satu tempat olahraga paling ikonik di Amerika Serikat.

Meskipun stadion ini terutama menjadi kandang bagi tim NFL Kansas City Chiefs, stadion ini juga merupakan venue sepak bola kelas dunia dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Stadion ini memegang rekor sebagai stadion olahraga outdoor paling bising di dunia, yang berarti atmosfer pertandingan Tunisia vs Belanda akan sangat memekakkan telinga.

Para penggemar sebaiknya mempersiapkan diri untuk kemacetan lalu lintas atau memanfaatkan layanan antar-jemput khusus turnamen yang disediakan dari pusat kota Kansas City.

Stadion Raja Baudouin (Brussels, Belgia)

Sebagai tempat bersejarah dalam sepak bola Eropa, stadion ini akan menjadi tuan rumah pertandingan pemanasan terakhir Tunisia melawan Belgia.

Terletak di dataran tinggi Heysel di Brussel, stadion ini menawarkan suasana klasik bergaya mangkuk. Stadion ini memiliki akses transportasi umum yang sangat baik, dengan stasiun metro King Baudouin (Jalur 6) yang terletak tepat di luar gerbang stadion.