Cara membeli tiket pertandingan Senegal vs Irak: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BMO Field, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan menghadirkan pertandingan-pertandingan sepak bola internasional kelas atas, termasuk salah satu laga yang paling dinanti yang mempertemukan tim dari Afrika dan Asia, yakni Senegal melawan Irak di BMO Field, Toronto, pada 26 Juni.

Toronto diperkirakan akan menjadi salah satu kota tuan rumah tersibuk selama turnamen ini, yang berarti permintaan tiket Piala Dunia di BMO Field bisa meningkat pesat menjelang kompetisi.

Kapan pertandingan Senegal vs Irak berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 26 Juni 2026 - 19:00 Senegal vs Irak BMO Field, Toronto Tiket

Jadwal pertandingan Senegal di Piala Dunia 2026

Ikuti Lions of Teranga saat mereka bertanding di Grup I.

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat & Kota Tiket 16 Juni 2026 Prancis vs. Senegal MetLife Stadium East Rutherford, NJ, AS Tiket 22 Juni 2026 Norwegia vs. Senegal Stadion MetLife , East Rutherford, NJ, AS Tiket 26 Juni 2026 Senegal vs. Irak BMO Field, Toronto, Kanada Tiket

Jadwal pertandingan Irak di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket 16 Juni 2026 Irak vs. Norwegia Stadion Gillette (Boston/Foxborough, AS) Tiket 22 Juni 2026 Prancis vs. Irak Lincoln Financial Field (Philadelphia, AS) Tiket 26 Juni 2026 Senegal vs. Irak BMO Field (Toronto, Kanada) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Senegal vs Irak?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Senegal vs Irak di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan resmi FIFA: FIFA melepas ketersediaan tiket secara bertahap menjelang turnamen, termasuk melalui undian dan periode penjualan dengan sistem siapa cepat dia dapat.

Platform penjualan kembali FIFA: Penggemar dapat membeli tiket bekas yang terverifikasi melalui platform pertukaran tiket resmi FIFA.

Pasar tiket sekunder: Platform seperti StubHub tetap menjadi alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sudah habis terjual.

Paket hospitality: Paket premium mencakup tempat duduk mewah, akses VIP, pengalaman bersantap mewah, dan layanan hospitality eksklusif pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan berbentuk digital dan dikirimkan melalui aplikasi tiket resmi FIFA.

Penggemar yang mencari tiket Senegal vs Irak termurah disarankan untuk membeli lebih awal sebelum permintaan penjualan kembali meningkat menjelang turnamen.

Berapa harga tiket Senegal vs Irak?

FIFA telah memperkenalkan harga dinamis untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket bervariasi tergantung pada permintaan, kategori tempat duduk, dan tahap turnamen.

Pertandingan fase grup tetap menjadi salah satu cara paling terjangkau untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA secara langsung, terutama bagi pendukung yang menargetkan peluncuran tiket awal dan tempat duduk kategori bawah.

Harga tiket termurah untuk pertandingan Senegal vs Irak saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $70 hingga $150, tergantung pada lokasi tempat duduk dan permintaan di pasar sekunder.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Penggemar yang mencari harga tiket termurah disarankan untuk memantau ketersediaan secara rutin, karena harga jual kembali dapat berfluktuasi dengan cepat tergantung pada permintaan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BMO Field

Pertandingan Senegal vs Irak akan berlangsung di BMO Field di Toronto, salah satu venue sepak bola paling terkenal di Kanada dan markas Toronto FC.

Terletak di dekat pusat kota Toronto, BMO Field telah menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola internasional besar, pertandingan MLS, dan acara olahraga global, menjadikannya stadion kunci untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Venue ini diperkirakan akan menampung lebih dari 45.000 penonton selama Piala Dunia setelah pekerjaan perluasan khusus turnamen.

Dengan basis penggemar yang antusias dari Senegal dan Irak yang diperkirakan akan datang dalam jumlah besar, suasana di dalam BMO Field berpotensi menjadi salah satu yang paling meriah di babak penyisihan grup.