Meskipun harus menelan kekalahan dari Prancis dan Norwegia dalam dua laga pembuka fase grup, Senegal maupun Irak masih bisa berharap keberuntungan di kesempatan ketiga ini, saat mereka berupaya memastikan tiket ke babak gugur Piala Dunia FIFA 2026.

Untungnya bagi Senegal dan Irak, delapan dari dua belas tim yang menempati posisi ketiga akan lolos ke babak 32 besar. Artinya, saat kedua tim ini saling berhadapan pada Jumat ini (26 Juni) di BMO Field, Toronto, salah satu di antaranya masih bisa mempertahankan impian Piala Dunia mereka dengan meraih kemenangan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan mengenai pembelian tiket Senegal vs Irak, termasuk harga, detail venue, dan tempat Anda dapat memesannya.

Kapan pertandingan Senegal vs Irak berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off setempat) Lokasi Tiket Jumat, 26 Juni Senegal vs Irak (pukul 15.00 ET) BMO Field, Toronto Tiket

Jadwal pertandingan Senegal di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal (15.00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford, NJ Prancis menang 3-1 Senin, 22 Juni Norwegia vs Senegal (pukul 20.00 ET) Stadion MetLife , East Rutherford, NJ Norwegia menang 3-2 Jumat, 26 Juni Senegal vs Irak (pukul 3 sore ET) Stadion BMO, Toronto Tiket

Jadwal pertandingan Irak di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Irak vs Norwegia Stadion Gillette, Foxborough Norwegia menang 4-1 Senin, 22 Juni Prancis vs Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Prancis menang 3-0 Jumat, 26 Juni Senegal vs Irak (pukul 15.00 ET) BMO Field, Toronto Tiket

Cara membeli tiket pertandingan Senegal vs Irak

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen. Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Senegal vs Irak?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BMO Field

Pertandingan Senegal vs Irak akan digelar di BMO Field di Toronto, salah satu stadion sepak bola paling terkenal di Kanada dan markas Toronto FC.

Terletak di dekat pusat kota Toronto, BMO Field telah menjadi tuan rumah berbagai pertandingan sepak bola internasional besar, pertandingan MLS, dan acara olahraga global, menjadikannya stadion kunci untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Stadion ini diperkirakan akan menampung lebih dari 45.000 penonton selama Piala Dunia setelah dilakukannya pekerjaan perluasan khusus untuk turnamen tersebut.

Dengan para pendukung setia dari Senegal dan Irak yang diperkirakan akan datang dalam jumlah besar, suasana di dalam BMO Field berpotensi menjadi salah satu yang paling meriah di babak penyisihan grup.