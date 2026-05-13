Cara membeli tiket pertandingan Selandia Baru vs Mesir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BC Place, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan akan menghadirkan bulan yang tak terlupakan bagi para penggemar sepak bola di seluruh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan Selandia Baru akan berhadapan dengan Mesir di Vancouver, di BC Place, pada babak penyisihan grup.

Pertandingan ini diperkirakan akan menarik minat besar dari para penggemar sepak bola di seluruh Oseania, Afrika, dan Timur Tengah, terutama karena Mesir tetap menjadi salah satu tim nasional paling populer di benua tersebut.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Selandia Baru vs Mesir, termasuk harga tiket, pilihan layanan VIP, informasi venue, dan tempat untuk mendapatkan kursi termurah secara online sebelum ketersediaannya terbatas.

Kapan pertandingan Selandia Baru vs Mesir berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 21 Juni 2026 - 19:00 Selandia Baru vs Mesir BC Place, Vancouver Tiket

Jadwal pertandingan Selandia Baru di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Iran vs Selandia Baru Stadion Los Angeles, Los Angeles Tiket 21 Juni 2026 Selandia Baru vs Mesir BC Place, Vancouver Tiket 26 Juni 2026 Selandia Baru vs Belgia BC Place, Vancouver Tiket

Jadwal pertandingan Mesir di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Belgia vs Mesir Stadion Seattle, Seattle Tiket 21 Juni 2026 Selandia Baru vs Mesir BC Place, Vancouver Tiket 26 Juni 2026 Mesir vs Iran Stadion Seattle, Seattle Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Selandia Baru vs Mesir?

Ada beberapa cara bagi para pendukung untuk mendapatkan tiket pertandingan Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan resmi FIFA: FIFA terus melepas tiket dalam beberapa tahap, termasuk periode undian acak dan penjualan akhir dengan sistem siapa cepat dia dapat.

Platform penjualan kembali FIFA: Penggemar dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi dengan aman melalui pasar penjualan kembali resmi FIFA.

Platform tiket sekunder: Situs web seperti StubHub tetap menjadi alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.

Paket hospitality: Pengalaman hospitality premium mencakup tempat duduk VIP, lounge mewah, katering eksklusif, dan akses premium pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan berbentuk digital dan dikirimkan melalui aplikasi tiket seluler resmi FIFA.

Penggemar yang mencari tiket termurah untuk pertandingan Selandia Baru vs Mesir disarankan untuk memantau ketersediaan tiket sejak dini, terutama karena harga di platform penjualan kembali dapat naik dengan cepat menjelang kickoff

Berapa harga tiket pertandingan Selandia Baru vs Mesir?

FIFA telah memperkenalkan harga dinamis untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk, bagian stadion, dan permintaan pasar secara keseluruhan.

Pertandingan babak penyisihan grup tetap menjadi salah satu kesempatan paling terjangkau bagi para pendukung untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung, dengan tempat duduk tingkat pemula yang tersedia di semua kota tuan rumah di AS, Kanada, dan Meksiko.

Harga tiket termurah untuk pertandingan Selandia Baru vs Mesir saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $70 hingga $140, tergantung pada lokasi tempat duduk dan permintaan di pasar sekunder.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Para penggemar yang mencari kursi dengan harga terbaik disarankan untuk membeli lebih awal sebelum stok menipis dan harga jual kembali naik menjelang turnamen.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BC Place

Pertandingan Selandia Baru vs Mesir akan digelar di BC Place di Vancouver, salah satu venue olahraga dan hiburan terkemuka di Kanada.

Terletak di pusat kota Vancouver, BC Place terkenal dengan fasilitas modernnya, atap yang dapat dibuka-tutup, dan suasananya yang meriah selama acara olahraga besar.

Stadion ini secara rutin menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola internasional, konser, dan acara olahraga besar, serta akan menjadi salah satu venue utama Kanada selama Piala Dunia FIFA 2026.

BC Place diperkirakan akan menampung lebih dari 50.000 penggemar selama pertandingan Piala Dunia.

Suasana stadion diperkirakan akan sangat meriah, terutama dengan kehadiran pendukung Mesir yang terkenal karena menciptakan suasana yang penuh semangat dan energik selama turnamen internasional.