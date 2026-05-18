Cara membeli tiket pertandingan Selandia Baru vs Belgia: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BC Place, dan lainnya

Tim underdog Selandia Baru akan berhadapan dengan Belgia dalam laga yang berpotensi menentukan pada Matchday 3 Grup G Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar di Vancouver, Kanada, pada 26 Juni. Kickoff dijadwalkan pukul 23:00 EST.

Kapan pertandingan Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Grup Selandia Baru di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket Senin, 15 Juni Iran vs Selandia Baru Stadion SoFi, California Tiket Minggu, 21 Juni Selandia Baru vs Mesir BC Place, Vancouver Tiket Jumat, 26 Juni Selandia Baru vs Belgia BC Place, Vancouver Tiket

Jadwal Pertandingan Grup Belgia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Belgia vs Mesir Lumen Field, Seattle Tiket 21 Juni 2025 Belgia vs Iran SoFi Stadium, California Tiket 26 Juni 2026 Selandia Baru vs Belgia BC Place, Vancouver Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Selandia Baru vs Belgia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Selandia Baru vs Belgia?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Selandia Baru vs Belgia di Vancouver, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Penting untuk dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Vancouver merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan yang sangat dinanti ini.

Di mana pertandingan Selandia Baru vs Belgia akan digelar?

Pertandingan Selandia Baru vs Belgia akan diselenggarakan di BC Place di Vancouver, Kanada.

Terletak di jantung pusat kota Vancouver, British Columbia, venue ini terkenal di dunia karena papan video 4K raksasa yang digantung di tengah lapangan - yang terbesar kedua di Amerika Utara - yang menggantung di atas lapangan, memastikan setiap penggemar memiliki pandangan yang jelas dan tajam terhadap tayangan ulang dan aksi langsung.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 54.000 kursi.