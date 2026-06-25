Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan akan bertanding di Atlanta pada Sabtu ini dalam laga penutup Grup K yang krusial, di mana kedua tim berupaya menorehkan bab akhir yang bersejarah dalam perjalanan mereka di babak penyisihan grup.

Dengan mengoleksi satu poin setelah bermain imbang 1-1 yang sengit melawan Portugal dan kalah tipis 1-0 dari Kolombia, tim Leopards menyadari bahwa kemenangan sangat penting untuk menjaga impian mereka lolos ke babak 32 besar tetap hidup.

Sementara itu, debutan turnamen Uzbekistan — yang bersemangat berkat gol bersejarah Abbosbek Fayzullaev di laga pembuka — akan berjuang untuk menyelamatkan harga diri mereka dan mengejar kemenangan bersejarah pertama mereka di Piala Dunia.

Kapan pertandingan DR Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026 akan digelar?

Jadwal Pertandingan DR Kongo di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Portugal vs Republik Demokratik Kongo NRG Stadium, Houston 1-1 24 Juni 2026 Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Stadion Akron, Zapopan 1-0 28 Juni 2026 Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Jadwal Pertandingan Uzbekistan di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca, Kota Meksiko 1-3 24 Juni 2025 Portugal vs Uzbekistan NRG Stadium, Houston 5-0 28 Juni 2026 Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip “siapa cepat, dia dapat”. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini berlangsung secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan DR Kongo vs Uzbekistan?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan DR Kongo vs Uzbekistan di Atlanta, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik utama bagi para penggemar yang ingin menyaksikan momen bersejarah. Seiring dengan debut Uzbekistan di turnamen ini dan kembalinya "The Leopards" ke panggung dunia, permintaan untuk pertandingan terakhir fase grup di Mercedes-Benz Stadium ini diperkirakan akan sangat tinggi di kalangan pendukung netral dan komunitas internasional.

Saat ini, tiket resmi termurah tersedia dengan harga sekitar $120 hingga $200 di bagian atas stadion. Di pasar sekunder, harga "get-in" untuk pertandingan ini terlihat mulai dari sekitar $450 hingga $600.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Tingkat Atas): $120 – $450

Kategori 2 (Tingkat Tengah): $500 – $950

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.000 – $2.200

Hospitality/VIP: $3.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Atlanta merupakan pusat perjalanan utama dan pertandingan ini menjadi momen penentu bagi ambisi kedua negara di babak gugur, permintaan dari penonton lokal maupun yang datang dari luar kota sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan ini di Mercedes-Benz Stadium.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Mercedes-Benz Stadium

Venue di Georgia ini, yang secara resmi ditetapkan sebagai Atlanta Stadium (dan dikenal secara komersial sebagai Mercedes-Benz Stadium) untuk turnamen ini, merupakan mahakarya inovasi arsitektur dan stadion olahraga profesional pertama di Amerika Utara yang meraih sertifikasi LEED Platinum.

Terletak di jantung pusat kota Atlanta, stadion ini memiliki atap yang dapat dibuka dan ditutup yang unik, terdiri dari delapan panel segitiga tembus pandang yang bergerak secara bersamaan untuk menciptakan efek visual seperti bukaan dan penutupan diafragma kamera.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas turnamen sekitar 75.000 kursi.



