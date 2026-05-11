Republik Ceko akan bertandang ke Mexico City untuk menghadapi Meksiko dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi laga krusial di Grup A Piala Dunia 2026.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Republik Ceko vs Meksiko, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Republik Ceko vs Meksiko di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Republik Ceko di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 12 Juni 2026 Korea Selatan vs Republik Ceko Stadion Akron, Zapopan Tiket 18 Juni 2026 Republik Ceko vs Afrika Selatan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 25 Juni 2026 Republik Ceko vs Meksiko Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Meksiko 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 11 Juni 2026 Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 19 Juni 2026 Meksiko vs Korea Selatan Stadion Akron, Zapopan Tiket 25 Juni 2026 Republik Ceko vs Meksiko Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Republik Ceko vs Meksiko?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali jadi pilihan terbaik buat pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meski harganya bisa beda dari harga nominal. Selalu cek syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Republik Ceko vs Meksiko?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Republik Ceko vs Meksiko di Mexico City, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan di Estadio Azteca yang legendaris untuk pertandingan krusial Grup A, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di seluruh babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $1.170 hingga $1.950 di pasar sekunder karena tingginya permintaan untuk pertandingan kandang Meksiko.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $1.170 – $2.250

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $2.300 – $3.500

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $3.800 – $5.500

Hospitality/VIP: $6.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Kota Meksiko merupakan pusat utama turnamen dan markas utama El Tri, permintaan lokal diperkirakan akan memecahkan rekor. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang ingin menyaksikan pertandingan bersejarah dan berisiko tinggi ini di Estadio Azteca.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio Azteca

Venue di Kota Meksiko ini, yang secara komersial dikenal sebagai Estadio Azteca (dan ditetapkan sebagai Stadion Kota Meksiko untuk turnamen ini), adalah katedral legendaris sepak bola global dan jantung bersejarah budaya olahraga Meksiko.

Terletak di distrik Santa Úrsula, ini adalah stadion pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah tiga edisi Piala Dunia FIFA yang berbeda. Venue ini terkenal di dunia karena skala arsitekturnya yang megah dan ketinggiannya yang unik, berada lebih dari 7.000 kaki di atas permukaan laut.

Fitur paling ikoniknya adalah atap kantilever raksasa yang menutupi sebagian besar tribun, dirancang untuk menahan suara dan menciptakan dinding suara yang menakutkan yang telah menjadi ciri khas pertandingan yang melibatkan Tim Nasional Meksiko.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 83.000 kursi.