Cara membeli tiket pertandingan Republik Ceko vs Afrika Selatan: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Mercedes-Benz Stadium, dan lainnya

Republik Ceko akan bertandang ke Afrika Selatan untuk menjalani laga krusial Grup A melawan Afrika Selatan, yang diprediksi akan menjadi pertandingan penting di babak kedua Piala Dunia 2026.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Republik Ceko vs Afrika Selatan, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Republik Ceko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Republik Ceko di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 12 Juni 2026 Korea Selatan vs Republik Ceko Stadion Akron, Zapopan Tiket 18 Juni 2026 Republik Ceko vs Afrika Selatan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 25 Juni 2026 Republik Ceko vs Meksiko Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Jadwal Piala Dunia Afrika Selatan 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 11 Juni 2026 Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 18 Juni 2026 Republik Ceko vs Afrika Selatan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 25 Juni 2026 Afrika Selatan vs Korea Selatan Estadio BBVA, Guadalupe Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Republik Ceko vs Afrika Selatan?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Republik Ceko vs Afrika Selatan?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Republik Ceko vs Afrika Selatan di Atlanta, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi fokus utama bagi penggemar yang memiliki anggaran terbatas. Karena kedua tim akan bertanding dalam pertandingan penting Grup A di Mercedes-Benz Stadium, permintaan diperkirakan akan tetap stabil, terutama dari komunitas internasional yang besar di wilayah Tenggara.

Saat ini, tiket resmi termurah tersedia dengan harga sekitar $120 hingga $200 di tribun atas stadion. Di pasar sekunder, harga tiket termurah untuk masuk ke stadion dilaporkan mulai dari sekitar $450 hingga $600 seiring berjalannya turnamen.

Rinciannya sebagai berikut:

Kategori 3 (Tingkat Atas): $120 – $450

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $500 – $950

Kategori 1 (Bagian Bawah/Sisi Lapangan): $1.000 – $2.200

Hospitality/VIP: $3.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Atlanta merupakan pusat perjalanan utama dan pertandingan ini merupakan langkah penting bagi ambisi kedua negara di babak gugur, permintaan dari penonton lokal maupun yang datang dari luar diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sejak dini adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang ingin menyaksikan pertandingan ini di Mercedes-Benz Stadium dengan anggaran terbatas.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Mercedes-Benz Stadium

Venue di Georgia ini, yang secara resmi ditetapkan sebagai Atlanta Stadium (dan dikenal secara komersial sebagai Mercedes-Benz Stadium) untuk turnamen ini, merupakan mahakarya inovasi arsitektur dan stadion olahraga profesional pertama di Amerika Utara yang meraih sertifikasi LEED Platinum.

Terletak di jantung pusat kota Atlanta, stadion ini memiliki atap yang dapat dibuka dan ditutup yang unik, terdiri dari delapan panel segitiga tembus pandang yang bergerak secara bersamaan untuk menciptakan efek visual seperti bukaan dan penutupan aperture kamera.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion tersebut akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 75.000 kursi.