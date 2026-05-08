Cara membeli tiket pertandingan Qatar vs Swiss: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Levi's Stadium, dan lainnya

Qatar dan Swiss akan bertanding di Levi's Stadium yang ikonik di Santa Clara pada 13 Juni 2026, saat euforia Piala Dunia FIFA menyelimuti California Utara.

Pertandingan krusial ini menampilkan tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar, yang berupaya membuktikan kemampuan mereka di tanah Amerika Utara melawan tim Swiss yang tangguh dan brilian secara taktis, yang dikenal selalu tampil di atas ekspektasi dalam turnamen besar.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Qatar vs Swiss, termasuk tempat pembelian, tren harga terbaru, dan cara menemukan kursi termurah yang tersedia.

Kapan pertandingan Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Qatar

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Qatar vs Swiss Stadion Levi's, Santa Clara Tiket 18 Juni 2026 Qatar vs Kanada Stadion SoFi, Los Angeles Tiket 24 Juni 2026 Qatar vs Bosnia dan Herzegovina BC Place, Vancouver Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Swiss

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Qatar vs Swiss Stadion Levi's, Santa Clara Tiket 18 Juni 2026 Swiss vs Bosnia dan Herzegovina Lumen Field, Seattle Tiket 24 Juni 2026 Kanada vs Swiss Stadion SoFi, Los Angeles Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Qatar vs Swiss?

Untuk mendapatkan tiket Piala Dunia 2026, Anda perlu mempertimbangkan waktu dan strategi yang tepat. Meskipun undian acak resmi FIFA dan periode prapenjualan eksklusif Visa telah berakhir, masih ada beberapa cara yang dapat diandalkan untuk menonton pertandingan ini di Levi's Stadium.

Permintaan untuk turnamen 2026 telah melampaui semua rekor sebelumnya, terutama untuk pertandingan yang diadakan di pusat teknologi dan pariwisata utama AS seperti Santa Clara. Berikut adalah gambaran terkini bagi pembeli tiket:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Saat ini, ini adalah saluran resmi utama. Berbeda dengan undian sebelumnya, fase ini berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Jika Anda melihat tiket tersedia di portal FIFA, Anda harus bertindak seketika karena tiket tersebut akan habis dalam hitungan detik.

Pasar Sekunder: Bagi banyak penggemar, platform seperti StubHub tetap menjadi opsi paling layak untuk mendapatkan kursi setelah alokasi resmi habis.

Platform Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya pasar resmi bagi penggemar untuk mengembalikan tiket yang tidak dapat mereka gunakan lagi. Tiket-tiket ini dijual dengan harga nominal, tetapi ketersediaannya tidak dapat diprediksi dan memerlukan pemeriksaan berkala di portal resmi.

Harga untuk Piala Dunia 2026 dibagi berdasarkan tingkat pentingnya pertandingan dan pemandangan dari tempat duduk.

Berapa harga tiket Piala Dunia Qatar vs Swiss?

Harga tiket ditetapkan secara resmi dalam USD. Meskipun harga nominal resmi mulai dari $60, harga di pasar sekunder akan berfluktuasi berdasarkan permintaan real-time.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Qatar vs Swiss?

Swiss sering mengandalkan pertahanan tengah yang disiplin dan kreativitas para playmaker veteran untuk menembus pertahanan lawan.

Di sisi lain, Qatar telah berinvestasi besar-besaran dalam membangun identitas tim yang kompak dan berintensitas tinggi, yang mengandalkan serangan balik cepat dan pemahaman mendalam tentang wilayah.

Levi's Stadium, kandang tim NFL San Francisco 49ers, adalah venue kelas dunia. Stadion ini terkenal dengan pemandangan yang luar biasa, papan video raksasa, dan komitmen terhadap keberlanjutan.

Para penggemar yang menghadiri pertandingan ini harus bersiap menghadapi teriknya matahari California dan kerumunan penonton yang sangat beragam. Stadion ini terhubung dengan baik ke wilayah San Jose dan San Francisco melalui transportasi umum, meskipun sangat disarankan untuk memesan tempat parkir terlebih dahulu jika Anda berencana mengemudi.