Cara membeli tiket pertandingan Prancis vs Senegal: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang MetLife Stadium, dan lainnya

Prancis akan memulai kampanye mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Senegal di MetLife Stadium, East Rutherford, pada 16 Juni.

Mereka juga berharap bisa kembali ke venue di New Jersey sebulan kemudian, karena Final Piala Dunia juga akan digelar di sana.

Para penggemar Prancis akan berdoa agar hal buruk tidak terulang, karena pada Piala Dunia 2002, Les Bleus secara mengejutkan kalah 1-0 dari Senegal pada pertandingan pembuka turnamen. Prancis tidak pernah bisa bangkit dan tersingkir pada babak penyisihan grup, sementara Lions de la Teranga melaju ke babak gugur.

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia untuk pertandingan Prancis vs Senegal, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.





Kapan pertandingan Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Prancis memulai Piala Dunia 2022 dengan gemilang, menang 4-1 atas Australia. Akankah mereka tampil konsisten atau justru naik-turun dalam pertandingan Grup I berikutnya kali ini?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal MetLife Stadium (East Rutherford) Tiket Senin, 22 Juni Prancis vs Irak Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Jumat, 26 Juni Norwegia vs Prancis Stadion Gillette (Foxborough) Tiket

Jadwal Senegal di Piala Dunia 2026

Senegal telah lolos ke babak gugur dalam dua dari tiga kampanye Piala Dunia sebelumnya. Berikut adalah jadwal Grup I yang menanti mereka musim panas ini:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal MetLife Stadium (East Rutherford) Tiket Senin, 22 Juni Norwegia vs Senegal Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket Jumat, 26 Juni Senegal vs Irak BMO Field (Toronto) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Prancis vs Senegal?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Visa Presale dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Prancis vs Senegal?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MetLife Stadium

MetLife Stadium adalah venue serbaguna di Meadowlands Sports Complex di East Rutherford, New Jersey, yang terletak 5 mil di sebelah barat Kota New York.

Stadion ini dibuka pada tahun 2010, menggantikan Giants Stadium, dan berfungsi sebagai kandang tetap bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, setelah menjadi tuan rumah berbagai turnamen di masa lalu, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini telah dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Antarklub FIFA awal tahun ini, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.

