Cara membeli tiket pertandingan Prancis vs Irak: Harga tiket Piala Dunia 2026, informasi tentang Lincoln Financial Field, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 melanjutkan pesta sepak bola globalnya dengan laga babak penyisihan grup yang sangat dinantikan antara Prancis dan Irak di Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Prancis datang sebagai salah satu favorit turnamen, dengan membanggakan talenta kelas dunia yang elit serta skuad yang kuat yang dibangun untuk meraih kesuksesan di turnamen besar.

Sementara itu, Irak memasuki pertandingan ini dengan ambisi dan tekad, berupaya memberikan kesan yang kuat melawan salah satu negara dominan di dunia sepak bola.

GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Prancis vs Irak, termasuk harga tiket, informasi stadion, dan tempat terbaik untuk mendapatkan kursi sebelum tiket habis terjual.

Kapan pertandingan Prancis vs Irak berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 22 Juni 2026 Prancis vs Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket

Jadwal Pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 18 Juni 2026 Prancis vs Senegal Stadion SoFi, Los Angeles Tiket 22 Juni 2026 Prancis vs Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 26 Juni 2026 Prancis vs Norwegia BC Place, Vancouver Tiket

Jadwal pertandingan Irak di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 18 Juni 2026 Irak vs Norwegia BC Place, Vancouver Tiket 22 Juni 2026 Prancis vs Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 26 Juni 2026 Irak vs Senegal SoFi Stadium, Los Angeles Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Prancis vs Irak?

Para penggemar memiliki beberapa cara untuk mendapatkan tiket pertandingan Prancis vs Irak di Piala Dunia FIFA 2026, dengan permintaan yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan seiring mendekatnya turnamen.

Penjualan Resmi FIFA: FIFA melepas sisa stok selama fase penjualan terakhir dengan sistem siapa cepat, dia dapat.

FIFA melepas sisa stok selama fase penjualan terakhir dengan sistem siapa cepat, dia dapat. Platform Penjualan Kembali FIFA: Tiket yang terverifikasi dapat dibeli dengan aman dari penggemar lain melalui pasar penjualan kembali resmi.

Tiket yang terverifikasi dapat dibeli dengan aman dari penggemar lain melalui pasar penjualan kembali resmi. Platform Sekunder: Situs pasar tepercaya seperti StubHub menyediakan akses cepat ke pertandingan yang sudah habis terjual.

Situs pasar tepercaya seperti StubHub menyediakan akses cepat ke pertandingan yang sudah habis terjual. Paket Hospitality: Pilihan premium mencakup tempat duduk VIP, lounge, makanan, dan pengalaman eksklusif pada hari pertandingan.

Semua tiket Piala Dunia akan berbentuk digital dan dikelola melalui aplikasi tiket resmi FIFA, sehingga akses melalui ponsel menjadi syarat wajib untuk masuk.

Berapa harga tiket Prancis vs Irak?

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026 bervariasi tergantung pada kategori, permintaan, dan lokasi tempat duduk di dalam stadion.

Tiket babak penyisihan grup biasanya mulai dari sekitar 60 USD untuk kategori paling terjangkau, dengan harga jual kembali meningkat secara signifikan menjelang hari pertandingan.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field di Philadelphia adalah salah satu venue unggulan untuk Piala Dunia FIFA 2026, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan penting di babak penyisihan grup, termasuk Prancis vs Irak.

Stadion ini merupakan markas tim NFL Philadelphia Eagles dan dikenal luas karena suasananya yang meriah, fasilitas modern, serta konektivitas transportasi yang baik di seluruh kota.

Untuk Piala Dunia, venue ini diperkirakan akan menyambut lebih dari 65.000 penonton, menciptakan suasana yang meriah untuk salah satu pertandingan paling dinanti di babak penyisihan grup.