Cara membeli tiket pertandingan Portugal vs Uzbekistan: Harga tiket Piala Dunia, informasi Stadion NRG, dan lainnya

Portugal akan melanjutkan laga Grup K Piala Dunia 2026 melawan Uzbekistan di Houston, Texas, pada 23 Juni.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Portugal vs Uzbekistan, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Portugal vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Portugal vs Republik Demokratik Kongo NRG Stadium, Houston Tiket 23 Juni 2026 Portugal vs Uzbekistan Stadion NRG, Houston Tiket 27 Juni 2026 Kolombia vs Portugal Stadion Hard Rock, Miami Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Uzbekistan

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 23 Juni 2026 Portugal vs Uzbekistan NRG Stadium, Houston Tiket 27 Juni 2026 Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Portugal vs Uzbekistan?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Portugal vs Uzbekistan?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Portugal vs Uzbekistan di Houston, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penutup grup yang menentukan, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembukaan.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Penting untuk dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Houston merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran yang ingin menyaksikan pertandingan krusial ini.

Rekor head-to-head Portugal vs Uzbekistan

POR Last 1 matches UZB 1 Menang 0 Seri 0 Menang Portugal 5 - 2 Uzbekistan 5 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Houston

NRG Stadium di Houston, Texas, adalah salah satu venue utama untuk Piala Dunia FIFA 2026. Selama turnamen berlangsung, venue ini akan secara resmi disebut sebagai Stadion Houston. Stadion ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan, termasuk dua pertandingan sistem gugur. Arena ini dapat menampung sekitar 72.000 penonton untuk pertandingan Piala Dunia.

Meskipun stadion ini biasanya menggunakan rumput sintetis untuk pertandingan NFL, saat ini sedang dikonversi menjadi lapangan rumput alami sesuai persyaratan FIFA.

Stadion ini dilengkapi dengan atap yang dapat dibuka-tutup, sehingga memungkinkan pengaturan suhu yang terkendali selama musim panas yang lembap di Houston.