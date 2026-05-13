Cara membeli tiket pertandingan Portugal vs Republik Demokratik Kongo: Harga tiket Piala Dunia, informasi Stadion NRG, dan lainnya

Portugalakan memulai kampanye Grup K Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongodi Houston, Texas, pada 17 Juni.

Kapan pertandingan Portugal vs Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Portugal vs Republik Demokratik Kongo NRG Stadium, Houston Tiket 23 Juni 2026 Portugal vs Uzbekistan Stadion NRG, Houston Tiket 27 Juni 2026 Kolombia vs Portugal Stadion Hard Rock, Miami Tiket

Jadwal Pertandingan DR Kongo di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Portugal vs Republik Demokratik Kongo NRG Stadium, Houston Tiket 23 Juni 2026 Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Estadio Akron, Zapopan Tiket 27 Juni 2026 Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Portugal vs Republik Demokratik Kongo?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Portugal vs DR Kongo?

Harga tiket Piala Dunia bisa sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Portugal vs DR Kongo di Houston, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembuka.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Houston merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang memperhatikan anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan krusial ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Houston

NRG Stadium di Houston, Texas, adalah salah satu venue utama untuk Piala Dunia FIFA 2026. Selama turnamen berlangsung, venue ini akan secara resmi disebut sebagai Stadion Houston. Stadion ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan, termasuk dua pertandingan sistem gugur. Arena ini dapat menampung sekitar 72.000 penggemar untuk pertandingan Piala Dunia.

Meskipun stadion ini biasanya menggunakan rumput sintetis untuk pertandingan NFL, saat ini stadion tersebut sedang diubah menjadi lapangan rumput alami sesuai persyaratan FIFA. Perubahan ini mencakup sistem aerasi "sub-air" untuk menjaga kondisi rumput di tengah cuaca panas Texas.

Stadion ini dilengkapi atap yang dapat dibuka-tutup, sehingga memungkinkan pengaturan iklim yang terkendali selama musim panas yang lembap di Houston.