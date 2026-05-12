Cara membeli tiket pertandingan persahabatan AS vs Jerman: Pertandingan perpisahan menjelang Piala Dunia 2026, Stadion Soldier Field Chicago, dan lainnya

Belum juga mendapatkan tiket Piala Dunia 2026? Pertandingan persahabatan antara AS dan Jerman yang akan digelar di Chicago pada 6 Juni mendatang memberi kesempatan kepada para penggemar kedua tim untuk menyaksikan para pemain favorit mereka beraksi.

Pelatih timnas AS, Mauricio Pochettino, akan berusaha menyempurnakan persiapan timnya di Stadion Soldier Field yang ikonik.

Pemain seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Chris Richards akan menjalani uji coba terakhir mereka sebelum kampanye Piala Dunia dimulai secara resmi, kurang dari seminggu kemudian, melawan Paraguay pada 12 Juni di Inglewood.

GOAL akan memberikan semua informasi tiket untuk pertandingan persahabatan "Send-Off Match" antara AS vs Jerman, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan persahabatan AS vs Jerman berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan persahabatan AS vs Jerman?

Tiket resmi untuk pertandingan persahabatan AS vs Jerman di Soldier Field, Chicago, mulai dijual untuk umum pada 5 Desember 2025, melalui situs sepak bola AS atau situs Soldier Field.

Jendela prapenjualan telah dibuka dua hari sebelumnya, pada tanggal 3 Desember. Tiket ini terutama tersedia bagi anggota U.S. Soccer Insiders, dengan akses yang ditentukan berdasarkan tingkat keanggotaan.

Karena ini adalah pertandingan persiapan terakhir bagi Timnas AS sebelum Piala Dunia 2026, permintaan tiket sangat tinggi.

Jika Anda tidak bisa membeli tiket melalui jalur resmi, Anda juga bisa mencoba situs penjualan tiket bekas, seperti StubHub, yang mungkin juga masih memiliki tiket yang tersedia.

Berapa harga tiket pertandingan persahabatan AS vs Jerman?

Harga resmi tiket pertandingan persahabatan AS vs Jerman berkisar antara $64 - $181+. Harga bervariasi tergantung pada tingkat tempat duduk Anda di Soldier Field dan kapan Anda membeli tiket. Tingkat tempat duduk yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tingkat 400 (Dek Atas): $64 - $95

Tingkat 300 (Mezzanine): $95 - $135

Tingkat 200 (Club): $135 - $181

Tingkat 100 (Lower Bowl): $181+

Pantau terus portal tiket situs sepak bola AS untuk informasi tambahan dan penjual sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Jadwal pertandingan grup Piala Dunia AS 2026

AS berusaha untuk melaju ke babak gugur Piala Dunia untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Jadwal Grup D tuan rumah bersama turnamen ini adalah sebagai berikut:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Jumat, 12 Juni AS vs Paraguay (18.00 PT) Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Jumat, 19 Juni AS vs Australia (12.00 PT) Lumen Field (Seattle) Tiket Kamis, 25 Juni Turki vs AS (19.00 PT) SoFi Stadium (Inglewood) Tiket

Jadwal pertandingan Grup Jerman di Piala Dunia 2026

Setelah secara mengejutkan tersingkir di babak penyisihan grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022, Jerman berharap kali ketiga ini akan membawa keberuntungan di Amerika Utara. Inilah jadwal Grup E yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Jerman vs Curacao (12.00 CT) NRG Stadium (Houston) Tiket Sabtu, 20 Juni Jerman vs Pantai Gading (16.00 ET) Stadion BMO (Toronto) Tiket Kamis, 25 Juni Ekuador vs Jerman (16.00 ET) Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Soldier Field

Soldier Field adalah stadion serbaguna di Chicago, yang dinamai untuk mengenang para prajurit yang gugur dalam pertempuran selama Perang Dunia I.

Meskipun telah menjadi tuan rumah bagi banyak tim dari berbagai cabang olahraga sejak dibuka pada tahun 1924, penghuni tetapnya saat ini adalah Chicago Bears dari NFL dan Chicago Fire yang terkenal di MLS.

Di luar olahraga, Soldier Field secara rutin menyelenggarakan acara-acara besar lainnya yang dihadiri banyak orang. Beyonce, The Weeknd, Kendrick Lamar, dan Oasis semuanya pernah menggelar konser di stadion ini selama tahun 2025, dan Ed Sheeran, Foo Fighters, Usher, serta Chris Brown akan tampil di sana akhir tahun ini.

Soldier Field mungkin bukan venue Piala Dunia 2026, namun stadion ini pernah menjadi tuan rumah pertandingan saat turnamen tersebut diselenggarakan di Amerika Serikat pada tahun 1994 dan kembali pada Piala Dunia Wanita FIFA 1999.