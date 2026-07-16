Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Harry Kane England 2025Getty
Book England vs France Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 Inggris: Informasi tentang medali perunggu, perebutan Sepatu Emas, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup
England
H. Kane
J. Bellingham

Kamu bisa saja berada di Amerika Utara untuk menyaksikan Three Lions beraksi di Piala Dunia

Impian Inggris untuk mencapai final Piala Dunia FIFA terhenti secara memilukan di babak semifinal. Meskipun menampilkan performa gemilang, tim Three Lions asuhan Thomas Tuchel harus mengakui kekalahan 1-2 dari Argentina di Atlanta. 

Inggris masih akan bertanding melawan rival abadinya, Prancis, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Miami Stadium.

Persaingan untuk meraih Sepatu Emas masih terbuka lebar, dengan Harry Kane dan Jude Bellingham (keduanya mencetak 6 gol) berusaha mengejar ketertinggalan dari Kylian Mbappé (8 gol) dan Lionel Messi (9 gol).

Tiket Inggris vs Prancis -Pesan sekarang

Hasil Inggris di Piala Dunia 2026

TanggalJadwal (waktu kick-off setempat)TempatSkor Akhir / Tiket
Rabu, 17 JuniInggris vs Kroasia (15.00 CDT)AT&T Stadium, DallasInggris menang 4-2
Selasa, 23 JuniInggris vs Ghana (pukul 16.00 ET)Stadion Gillette, Foxborough0-0
Sabtu, 27 JuniPanama vs Inggris (pukul 17.00 ET)Stadion MetLife, East RutherfordInggris menang 2-0
Rabu, 1 JuliInggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET)Stadion Mercedes-Benz, AtlantaInggris menang 2-1
Minggu, 5 JuliMeksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST)Estadio Azteca, Kota MeksikoInggris menang 3-2
Sabtu, 10 JuliNorwegia vs Inggris (pukul 17.00 ET)Stadion Hard Rock, Miami GardensInggris menang 2-1 (perpanjangan waktu)
Rabu, 15 JuliInggris vs Argentina (pukul 15.00 ET)Stadion Mercedes-Benz, Atlanta1-2
Sabtu, 18 JuliInggris vs PrancisStadion Hard Rock, Miami GardensBeli Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Inggris

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Inggris vs Prancis Pesan sekarang

Tiket Piala Dunia 2026 Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

TanggalTahap / KategoriKisaran Harga ResmiPerkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
14 Juli – 15 JuliSemifinal$930 – $3.295$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga$250 – $800$500 – $3.500 ($1.480)
19 JuliFinal Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)$1.490 – $7.875$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah menang atas Norwegia di perempat final, Inggris kini bertolak ke Atlanta untuk menghadapi Argentina pada Rabu (15 Juli).

Kedua tim telah bertemu lima kali di Piala Dunia sebelumnya, sejak edisi 1962. Meskipun Inggris mengalami kekalahan yang tak terlupakan dari tim Amerika Selatan tersebut pada 1986 (insiden 'Tangan Tuhan' Maradona) dan pada 1998 (kartu merah Beckham), The Three Lions tetap memegang keunggulan 3-2 dalam rekor head-to-head pada pertandingan-pertandingan kompetitif tersebut.

Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Prancis atau Spanyol di Final.

Tanggal (waktu kick-off lokal)BabakTempatPertandingan yang Mungkin TerjadiTiket
15 Juli (pukul 15.00 ET)SemifinalStadion Mercedes-Benz (Atlanta)Inggris vs Argentina

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)FinalMetLife Stadium (East Rutherford)Pertandingan ke-104: TBC vs Prancis atau Spanyol

Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappé kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, pahlawan Inggris, Harry Kane dan Jude Bellingham, yang saat ini sama-sama mengoleksi enam gol, tetap bersaing untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak di Amerika Utara.

Pemain (Tim)Jumlah GolPertandingan Berikutnya - Tiket
Kylian Mbappe (Prancis)8vs Spanyol - Tiket
Lionel Messi (Argentina)8vs Inggris - Tiket
Erling Haaland (Norwegia)7Tersingkir
Harry Kane (Inggris)6vs Argentina - Tiket
Jude Bellingham (Inggris)6vs Argentina - Tiket
Ousmane Dembele (Prancis)5vs Spanyol - Tiket
Vinícius Júnior (Brasil)4Tersingkir
Julián Quiñones (Meksiko)4Tersingkir
Ismaïla Sarr (Senegal)4Tersingkir
Mikel Oyarzabal (Spanyol)4vs Prancis - Tiket

Apa yang Dapat Diharapkan dari Inggris di Piala Dunia 2026

Meskipun menampilkan performa di bawah standar pada tahap awal kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, termasuk kemenangan 1-0 dan 2-0 atas Andorra, Inggris kini semakin percaya diri di bawah bimbingan Thomas Tuchel.

Mereka finis di puncak grup dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan sama sekali, serta menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tempat di putaran final Piala Dunia. Para penggemar Inggris kini berharap bahwa 60 tahun penantian yang menyakitkan akhirnya akan berakhir.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang telah/akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Estadio BBVA (Monterrey)50.113
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta)67.382
 Stadion Gillette (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 Stadion NRG (Houston)68.311
 Stadion Arrowhead (Kansas City)67.513
 Stadion SoFi (Inglewood)69.650
 Stadion Hard Rock (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827
 Stadion Levi's (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

TiketPiala Dunia Inggris 2026 Pesan sekarang

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google