Impian Inggris untuk mencapai final Piala Dunia FIFA terhenti secara memilukan di babak semifinal. Meskipun menampilkan performa gemilang, tim Three Lions asuhan Thomas Tuchel harus mengakui kekalahan 1-2 dari Argentina di Atlanta.

Inggris masih akan bertanding melawan rival abadinya, Prancis, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Miami Stadium.

Persaingan untuk meraih Sepatu Emas masih terbuka lebar, dengan Harry Kane dan Jude Bellingham (keduanya mencetak 6 gol) berusaha mengejar ketertinggalan dari Kylian Mbappé (8 gol) dan Lionel Messi (9 gol).

Hasil Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (15.00 CDT) AT&T Stadium, Dallas Inggris menang 4-2 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (pukul 16.00 ET) Stadion Gillette, Foxborough 0-0 Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris (pukul 17.00 ET) Stadion MetLife, East Rutherford Inggris menang 2-0 Rabu, 1 Juli Inggris vs Republik Demokratik Kongo (pukul 12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Inggris menang 2-1 Minggu, 5 Juli Meksiko vs Inggris (pukul 6 sore CST) Estadio Azteca, Kota Meksiko Inggris menang 3-2 Sabtu, 10 Juli Norwegia vs Inggris (pukul 17.00 ET) Stadion Hard Rock, Miami Gardens Inggris menang 2-1 (perpanjangan waktu) Rabu, 15 Juli Inggris vs Argentina (pukul 15.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta 1-2 Sabtu, 18 Juli Inggris vs Prancis Stadion Hard Rock, Miami Gardens Beli Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Inggris

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Perjalanan Inggris menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis di puncak Grup L, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah menang atas Norwegia di perempat final, Inggris kini bertolak ke Atlanta untuk menghadapi Argentina pada Rabu (15 Juli).

Kedua tim telah bertemu lima kali di Piala Dunia sebelumnya, sejak edisi 1962. Meskipun Inggris mengalami kekalahan yang tak terlupakan dari tim Amerika Selatan tersebut pada 1986 (insiden 'Tangan Tuhan' Maradona) dan pada 1998 (kartu merah Beckham), The Three Lions tetap memegang keunggulan 3-2 dalam rekor head-to-head pada pertandingan-pertandingan kompetitif tersebut.

Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Prancis atau Spanyol di Final.

Tanggal (waktu kick-off lokal) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 15 Juli (pukul 15.00 ET) Semifinal Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Inggris vs Argentina Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan ke-104: TBC vs Prancis atau Spanyol Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappé kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, pahlawan Inggris, Harry Kane dan Jude Bellingham, yang saat ini sama-sama mengoleksi enam gol, tetap bersaing untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak di Amerika Utara.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Kylian Mbappe (Prancis) 8 vs Spanyol - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inggris - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 Tersingkir Harry Kane (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Jude Bellingham (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 5 vs Spanyol - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Prancis - Tiket

Apa yang Dapat Diharapkan dari Inggris di Piala Dunia 2026

Meskipun menampilkan performa di bawah standar pada tahap awal kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, termasuk kemenangan 1-0 dan 2-0 atas Andorra, Inggris kini semakin percaya diri di bawah bimbingan Thomas Tuchel.

Mereka finis di puncak grup dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan sama sekali, serta menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tempat di putaran final Piala Dunia. Para penggemar Inggris kini berharap bahwa 60 tahun penantian yang menyakitkan akhirnya akan berakhir.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang telah/akan digunakan sebagai venue di bawah ini: