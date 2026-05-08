Cara membeli tiket pertandingan perebutan medali perunggu Piala Dunia: TBC vs TBC, informasi Hard Rock Stadium, dan lainnya

Piala Dunia 2026 akan mencapai puncaknya yang mendebarkan pada pertengahan Juli. Sebelum Final Piala Dunia di New Jersey pada Minggu, 19 Juli, akan digelar pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu, 18 Juli, dan Anda bisa berada di Miami untuk menyaksikan pertandingan pembuka tersebut.

Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia telah diadakan di setiap turnamen sejak 1954, dan pertandingan ini cenderung menghasilkan banyak gol, dengan setidaknya dua gol tercipta di setiap edisi selama lebih dari 30 tahun terakhir. Pertandingan ini menjanjikan akan menjadi acara yang tak boleh dilewatkan sekali lagi, apa pun tim yang terlibat.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua informasi terbaru mengenai tiket pertandingan perebutan tempat ketiga atau medali perunggu Piala Dunia 2026, termasuk cara membelinya, harganya, dan lainnya.

Kapan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan digelar?

Tanggal Jadwal (waktu kick-off) Tempat Tiket Sabtu, 18 Juli Piala Dunia – Pertandingan perebutan tempat ketiga (17.00 ET) Stadion Hard Rock (Miami) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari tiket di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Harga tiket nominal untuk pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami berkisar antara $165 hingga $1.125, tergantung pada kategori tempat duduk.

FIFA merilis beberapa tingkatan harga untuk pertandingan tersebut, sebagai berikut:

Kategori 1: $800 - $1.125 (terletak di tingkat tempat duduk bawah)

$800 - $1.125 (terletak di tingkat tempat duduk bawah) Kategori 2: $600 - $875 (mencakup area atas dan bawah di luar area Kategori 1)

$600 - $875 (mencakup area atas dan bawah di luar area Kategori 1) Kategori 3: $165 - $455 (terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2)

$165 - $455 (terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2) Tingkat Pendukung: $60 (disediakan khusus untuk penggemar setia melalui federasi nasional)

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Di mana pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan digelar?

Hard Rock Stadium adalah venue serbaguna di Miami Gardens, Florida. Stadion ini telah menjadi markas tim NFL Miami Dolphins sejak dibuka pada 1987 dan tim sepak bola perguruan tinggi NCAA, Miami Hurricanes, sejak 2008.

Venue di Miami ini tidak asing dengan penyelenggaraan acara besar, termasuk enam Super Bowl, dua MLB World Series (ketika Florida Marlins bermain di sana), dan WrestleMania XXVIII. Turnamen tenis Miami Open juga menjadi acara tahunan, bersama dengan F1 Miami Grand Prix yang digelar di dalam kompleks stadion.

Setelah menjadi tuan rumah Final Copa America 2024, Hard Rock Stadium juga sudah terbiasa menjadi tuan rumah acara sepak bola besar. Dua tahun lalu, kerumunan penonton yang bersemangat menyaksikan Argentina, yang diperkuat oleh Lionel Messi dari Inter Miami, mengangkat trofi setelah menang 1-0 atas Kolombia melalui perpanjangan waktu.

Hard Rock Stadium adalah salah satu dari 16 stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh Amerika Utara. Meskipun memiliki kapasitas penonton terkecil (65.000) di antara 11 stadion yang berlokasi di Amerika Serikat, stadion di Miami ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan, termasuk pertandingan perebutan tempat ketiga.

Apa hasil pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia terbaru?