Piala Dunia 2026 akan mencapai puncaknya yang mendebarkan pada pertengahan Juli. Sebelum pertandingan final Piala Dunia di New Jersey pada Minggu, 19 Juli, akan digelar pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu, 18 Juli, dan Anda bisa berada di Miami untuk menyaksikan pertandingan pembuka tersebut.

Prancis, juara Piala Dunia 1998 dan 2018, akan menghadapi Inggris—sesama negara Eropa—atau Argentina, tim yang mengalahkan Les Bleus di final turnamen 2022.

Karena batasan taktis biasanya dilepas dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, para penggemar dapat mengharapkan pertunjukan yang terbuka lebar dan menghibur saat dua tim terbaik dunia ini berjuang untuk mengukir nama mereka dalam sejarah Piala Dunia.

Kapan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 digelar?

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Harga nominal tiket untuk pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami berkisar antara $165 hingga $1.125, tergantung pada kategori tempat duduk.

FIFA merilis beberapa tingkatan harga untuk pertandingan tersebut, sebagai berikut:

Kategori 1: $800 - $1.125 (terletak di tingkat tempat duduk bawah)

$800 - $1.125 (terletak di tingkat tempat duduk bawah) Kategori 2: $600 - $875 (mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1)

$600 - $875 (mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1) Kategori 3: $165 - $455 (terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2)

$165 - $455 (terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2) Tingkat Pendukung: $60 (disediakan khusus untuk penggemar setia melalui federasi nasional)

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan digelar?

Hard Rock Stadium adalah venue serbaguna di Miami Gardens, Florida. Stadion ini telah menjadi markas tim NFL Miami Dolphins sejak dibuka pada 1987 dan tim sepak bola perguruan tinggi NCAA, Miami Hurricanes, sejak 2008.

Venue di Miami ini sudah tak asing lagi dalam menyelenggarakan acara-acara besar, termasuk enam edisi Super Bowl, dua edisi MLB World Series (saat Florida Marlins masih bermain di sana), dan WrestleMania XXVIII. Turnamen tenis Miami Open juga menjadi acara tahunan, bersama dengan F1 Miami Grand Prix yang digelar di area stadion tersebut.

Setelah menjadi tuan rumah Final Copa America 2024, Hard Rock Stadium juga sudah terbiasa menyelenggarakan acara sepak bola berskala besar. Dua tahun lalu, kerumunan penonton yang bersemangat menyaksikan Argentina—yang diperkuat Lionel Messi dari Inter Miami—mengangkat trofi ke udara, setelah menang 1-0 atas Kolombia melalui perpanjangan waktu.

Hard Rock Stadium adalah salah satu dari 16 stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh Amerika Utara. Meskipun memiliki kapasitas terkecil (65.000) di antara 11 stadion yang berlokasi di AS, venue di Miami ini akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan, termasuk pertandingan perebutan tempat ketiga.

Bagaimana hasil-hasil pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia dalam beberapa tahun terakhir?